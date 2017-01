Refuză să plătească pensia alimentară copilului aflat în îngrijirea fostei soţii

Cu toate că a ieșit din pușcărie

Refuză să plătească pensia alimentară copilului aflat în îngrijirea fostei soții

După pronunțarea hotărârii de divorț, una dintre cele mai mari responsabilități ale tatălui, uneori și ale mamei, o reprezintă plata pensiei de întreținere a copiilor rezultați din căsătoria respectivă. Această obligație se stabilește sub forma unei sume lunare sau a unei cote procentuale din venitul lunar al celui care trebuie să achite pensia alimentară. Părinții ar putea conveni, de comun acord, asupra cuantumului unei sume pentru întreținerea copilului. De cele mai multe ori, însă, din cauza relațiilor încordate dintre foștii soți, se ajunge în instanță, care stabilește cota pensiei de întreținere. Chiar și în aceste condiții, se întâmplă adesea ca astfel de obligații să fie ignorate de părinți, deși copiii lor au nevoie ca de aer de acei bani. Corina B. (37 ani, din Constanța), are un copil de opt ani, iar de tatăl băiețelului este despărțită de șase ani. Povestea ei este una cu atât mai tristă cu cât la mijloc se află un copil cu probleme de sănătate: „Copilul meu este foarte sensibil și trebuie să fie hrănit și îngrijit ca la carte. Fac totul pentru el, îmi rup de la gură, dar am ajuns într-un punct în care nu mă mai descurc. Soțul meu, de care sunt divorțată, din cauza apucăturilor violente pe care le are din naștere, că din cauza asta ne-am și despărțit, a ajuns la închisoare. Înainte să fie închis, nu pot să mă plâng, i-a plătit copilului pensia alimentară fixată de instanță și de câte ori îl lua în week-end îi dădea alți bani și tot felul de lucruri. Din cauza asta, cât a fost închis nici n-am avut pretenții la pensia alimentară, n-am făcut scandal la părinții lui, am așteptat să iasă. Necazul e că de când a ieșit din pușcărie - s-au făcut aproape doi ani - s-a combinat cu o femeie și a uitat să-i mai plătească drepturile copilului, iar în vizită la el nu-l mai ia deloc. Ce să mai spun, de când cu femeia asta nu-l mai interesează de copil. I-am tot trimis vorbă să-i dea pensia copilului, el se face că plouă sau mă duce cu vorba că o să i-o dea, însă nu se ține de cuvânt și minte că n-are de muncă. Aș vrea să știu dacă am posibilitatea să recuperez și drepturile băiețelului din perioada cât tatăl lui a stat la închisoare, dar și de când a fost eliberat, fără să fiu nevoită să-l dau în judecată?” v v v În primul rând, potrivit precizărilor făcute de consilierul juridic Carmen Gigică, în perioada în care a stat la închisoare, fostul dumneavoastră soț nu avea cum să plătească pensia de întreținere a copilului întrucât nu obținea venituri. Ca atare, nu puteți solicita, retroactiv, recuperarea pensiei de întreținere cuvenite copilului pentru perioada cât tatăl său se afla în detenție. Pe de altă parte, în intervalul respectiv, dumneavoastră ați fi putut beneficia de alocația pentru familii monoparentale, care se acordă femeilor sau bărbaților ce au în îngrijire unul sau mai mulți copii și nu beneficiază de ajutor din partea cuiva (de exemplu, părinți singuri sau persoane văduve sau al căror partener se află în închisoare etc.). Se pare însă că nu ați știut de această oportunitate la momentul respectiv. Pe de altă parte, dacă acum doriți să deschideți un proces tatălui copilului pentru recuperarea pensiei de întreținere sau chiar pentru majorarea cuantumului acesteia, ar fi bine să faceți dovada că soțul dumneavoastră obține venituri. Indiferent de situație, însă, singura în măsură să rezolve această problemă rămâne instanța de judecată. Asta, dacă, între timp, fostul dumneavoastră soț nu a revenit la gânduri mai bune.