Redobândirea cetăţeniei române

Redobândirea cetățeniei române

Cu toate că mulți români se aflau în… divorț cu starea societății românești din perioada comunistă, puțini au reușit să se separe… de drept de regimul dictatorial. Cei mai mulți au tăcut, au pus capul în pământ și au mers mai departe. V. Adrian se numără printre puținii români care a avut posibilitatea să spună adio totalitarismului, alegând calea emigrației. După ce a ajuns în SUA și a dobândit cetățenia americană, dezgustul lui față de ceea ce se întâmpla în România a atins apogeul. Singura formă de protest pe care o avea la îndemână a fost aceea de a renunța la cetățenia română. Nu bănuia, pe atunci, că va fi vreodată posibilă răsturnarea regimului Ceaușescu. Și, totuși, la 21 Decembrie 1989, minunea avea să se întâmple. A fost momentul în care a regretat gestul făcut. Acum își dorește mult să-și redobândească cetățenia română, s-a interesat la Ambasada României din America în ce constă acest demers și a fost uluit să afle cât de greoi este. Pentru că nu renunță la idee, vrea să știe cum trebuie să procedeze pentru a-și reobține cât mai repede cetățenia română, pentru asta fiind dispus chiar să se deplaseze personal în România. În privința redobândirii cetățeniei române, legislația este clară, numai că actele necesare (într-adevăr, foarte multe la număr) diferă în funcție de perioada în care s-a pierdut cetățenia, respectiv înainte sau după 22 decembrie 1989. Astfel, pentru redobândirea cetățeniei române de către persoanele care și-au pierdut-o înainte de 22 decembrie 1989 și descendenții de gr. I și II ai acestora, conform Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată și modificată prin Legea 405/2003, sunt necesare următoarele acte: l cerere de redobândire a cetățeniei române în original și copie legalizată; l copie legalizată a buletinului sau a cărții de identitate a soțului (pentru persoanele căsătorite cu cetățeni români); cazier judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii); l cazier judiciar din străinătate (valabil un an de la data emiterii), traducere legalizată în limba română și copie xerox a originalului; l acte de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie etc), copii legalizate pentru titulari și ascendenți (părinți, bunici) foști cetățeni români; dacă actele de stare civilă au fost întocmite în străinătate se vor anexa și traduceri legalizate în limba română; copiile și traducerile legalizate notarial în țara de reședintă vor fi, după caz, apostilate sau supralegalizate; l dovada scrisă (adeverință) privind data pierderii sau a ridicării neimputabile a cetățeniei române sau adeverință din care să rezulte că localitatea de naștere s-a aflat pe teritoriul României până în august 1940 (de la Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei, copia documentului de aprobare a renunțării la cetățenia română, alt document eliberat de o autoritate competentă, de exemplu stare civilă, evidența populației, primărie, arhivele statului, arhivele județene etc.) sau documente personale; l declarație autentificată din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetățeniei române; l declarație autentificată din care sa rezulte că în prezent nu întreprinde și nu sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranței naționale și nici în trecut nu a desfășurat asemenea activități; l declarație scrisă personal, la depunerea cererii, din care să rezulte menținerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domi-ciliului în România. Aceeași opțiune se face și pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetățeniei române; l copii legalizate ale certificatelor de stare civilă pentru copiii minori ai solicitanților și consimțământul pentru obținerea cetățeniei române dat prin declarație autentificată de către minorii de peste 14 ani; l acordul părinților pentru dobândirea cetățeniei de către copiii minori, dat prin declarație autentificată; taxa de publicare a Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial; la momentul depunerii cererii se vor completa formularul și lista cu datele personale. Sunt acceptate autentificările și legalizările efectuate de Secția Consulară a Ambasadei României sau de către notari publici din România. Important: Cererea se depune personal și numai însoțită de toate documentele. Doar în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială autentificată. 