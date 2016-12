Recunoaşterea unui copil din afara căsătoriei

2

daca nu ma insel,

termenul legal pentru inceperea actiunii de RECUNOASTERE a paternitatii este de 1 an de la nasterea copilului. Daca se depaseste termenul... adio posibilitate actiune legala, in justitie; ATENTIE! Termenul de 1 an este pentru mamele ce vor sa castige un proces de (repet) RECUNOASTERE a patarnitatii... Tatii prezumtivi, trecuti abuziv in actele de nastere ale copilului au termen de TAGADA a paternitatii de 6 luni... de la nasterea copilului. Ca asa-i in Romanik, toti cetatenii sunt egali in fata legii, indiferent de sex, tralala.......................?!!!!!!!!!!!!!