Reabilitarea zonei peninsulare – pe eterna listă de aşteptare!

Vox populi

Reabilitarea zonei peninsulare – pe eterna listă de așteptare!

Utilizarea fondurilor europene ne privește pe toți, pentru că, prin intermediul lor, România are șansa de a se dezvolta și moderniza mai rapid. Deși constănțenii au fost asigurați de autoritățile locale că reabilitarea zonei peninsulare a municipiului, a falezei de promenadă, a parcului Cazinoului constănțean etc. se va realiza cu astfel de fonduri, lucrările sunt în continuare pe lista de așteptare. Ori de câte ori își face bilanțul, administrația locală se declară mulțumită de… performanțele edilitare obținute în ultimii ani. Cu aceeași consecvență recunoaște, însă, că nu i-a reușit, încă!, reabilitarea zonei peninsulare, țapul ispășitor pentru acest insucces major fiind greoiul și îndelungatul proces de restituire a proprietăților, dar și legislația românească neclară și inter-pretabilă. Delăsarea naște dezastru Carmen Negoiță locuiește în această parte a orașului și, până la un punct, a înțeles dificultățile care nu au permis „ca zona peninsulară să redevină mina de aur pentru turismul constănțean”. Interesată de acest subiect, a urmărit, de-a lungul anilor, cu atenție, declarațiile edililor constănțeni „concluzia la care am ajuns fiind că nu s-a dorit să se facă treabă, preferându-se să se bage bani în Mamaia sau în alte proiecte, poate importante”. Și se referă la tergiversarea amenajării parcului arheologic de lângă Arhiepiscopia Tomisului, a moscheii, a Catedralei ortodoxe, la faleza Cazinoului etc. „Schimbați legislația, numai faceți treabă!” „Am citit prin ziare că zona peninsulară este cuprinsă într-un program european de reabilitare, dar că lucrurile merg greu din cauza legislației românești. Dacă este așa, având în vedere că, acum, partidul primarului se află la guvernare, cred că ar trebui să profite și să modifice toate legile care sunt atât de interpretabile. Dacă n-o fac, probabil că o să găsească ei alte scuze, că la asta politicienii sunt cei mai tari. Este păcat, mare păcat, că pentru o zonă care ar fi fost sufletul turismului constănțean nu se pot folosi bani europeni! Numai cu proiecte pe hârtie, studii peste studii, zona asta o să se degradeze și mai tare, iar cheltuielile pentru reabilitare vor fi din ce în ce mai mari, dacă se bate pasul pe loc!” - Diana Pricop, 39 ani. Constanța - oraș european? Constantin Zaharia ne-a mărturisit că ori de câte ori își propune să facă o plimbare prin această zonă a orașului se alege cu mari dureri de cap. La propriu! „Care, la ultima plimbare, m-au apucat exact când am văzut cum arată o clădire din fața Teatrului pentru copii, care, dacă s-ar renova, ar fi o adevărată bijuterie!”. Cititorului nostru îi este greu să înțeleagă că, în timp ce adevărate bijuterii arhitectonice se degradează sub ochii nepăsători ai autorităților (pentru care zona peninsulară este o prioritate doar pe hârtie), „tot ele, autoritățile, se plâng că nu sunt grădinițe suficiente pentru copiii orașului. Cine-i împiedică să refacă toate clădirile locuite, știu ei de cine, de care e plină zona peninsulară, și să le transforme în grădinițe, creșe, biblioteci pentru copii sau orice altceva util pentru comunitate? Cine se face vinovat de această delăsare? Domnilor edili, interveniți energic și salvați în primă urgență aceste case, care au fost, odinioară, mândria edilitară a Constanței! Aveți pretenția că patronați un oraș european, dar mă îndoiesc că europenii cu ștaif și-ar bate joc de o asemenea… avere!”. Ce poate fi mai relaxant decât o plimbare pe faleza de promenadă și prin parcul Cazinoului constănțean? - se întreabă și Aida Solomon, 46 ani. „De altfel, e o plăcere, cel puțin pentru familia mea, să ne plimbăm în întreaga zonă peninsulară, însă, din cauza drumurilor și a trotuarelor ca vai de ele, în loc să ne relaxăm, ne umplem de nervi! Oare, în acest an, după cum ne-au promis, autoritățile constănțene chiar o să se apuce de treabă? Sincer, ne-am săturat să ni se tot promită!”. Toți cei care s-au săturat de promisiunile autorităților locale privind reabilitarea zonei peninsulare consideră că modalitățile de finanțare a lucrărilor care să schimbe în bine fața acestui perimetru istoric al Constanței nu sunt doar problema lor, ci și a noastră, a tuturor constănțenilor. „Din păcate, ei uită că pentru asta sunt aleși, pentru asta sunt plătiți din banii noștri, ca să ne servească interesele, nu să ne invoce de zece ori pe zi că n-au bani, din moment ce Uniunea Europeană este dispusă la ajutoare grase, iar ei își bat joc de ele!” (C. Zaharia).