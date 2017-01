Reabilitarea blocului şi programul casieriei - mărul discordiei între locatarii unei asociaţii

Reabilitarea blocului și programul casieriei - mărul discordiei între locatarii unei asociații

Dincolo de reglementări legale și tot felul de principii de organizare, este neîndoielnic faptul că reprezentanții legitimi ai asociațiilor de proprietari -președinte, administrator, comitet executiv - trebuie să-și desfășoare activitatea pe baza unor principii simple, dar esențiale: corectitudine, bunăcuviință și comunicare. Din păcate, se mai întâmplă ca formulări neclare, aprinse sau inadecvate circumstanțelor să provoace… furtună în cadrul unor asociații, mai ales în vremuri de criză, când fiecare leu trebuie chivernisit. „Cu două lucruri care se întâmplă în Asociația de proprietari nr. 159 din Constanța nu sunt de acord: în primul rând, programul de la casierie, care este foarte, foarte scurt, făcut parcă pentru oameni care nu muncesc: luni și joi, între orele 16,30-17,00". O altă situație care, potrivit locatarei Ioana B., a adus zâzanie între locatari este lucrarea de reabilitare termică a blocului: „Nu pot să înțeleg de ce pentru aceeași suprafață și apartamente absolut identice, sumele care apar în contractul cu firma care a efectuat izolarea cu polistiren sunt diferite: pe un contract apare prețul de 1297 lei, iar pe celălalt cu 300 lei mai mult! De asemenea, nu pricep cum a fost posibil să se înceapă lucrarea la un apartament fără acordul de principiu al proprietarei. Replica președintelui m-a lăsat fără grai: «Mergeți mai departe cu lucrarea! Vrea, nu vrea, o să plătească și ea!». Din cauză că nu am reușit să lămuresc aceste lucruri cu președintele asociației, sper ca nebuloasa să dispară după intervenția ziarului dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această necesară intermediere!”. Președintele nu-și impută nimic „Nu este adevărat ce vi s-a spus, pentru că programul de încasare a întreținerii este în zilele de luni și joi, însă între orele 16,00-17,00" - ne-a răspuns B. Ion, președintele Asociației de proprietari nr. 159. Surprins de situație, a precizat că, în cei opt ani de când este președintele acestei asociații, nu a avut niciun fel de discuție cu locatarii referitoare la durata programului de încasare a cheltuielilor de întreținere. Dacă, însă, există locatari care doresc prelungirea programului, așteaptă propunerile lor, asigurându-i că nu are nicio problemă să modifice orarul de încasări după cum vor dori ei. Asociația - neimplicată în reabilitarea blocului Referitor la situația creată în urma lucrării de reabilitare termică a blocului, președintele a accentuat că asociația nu are nici un amestec în acest demers, iar contractele individuale de prestări servicii cu firma care deja a efectuat lucrarea s-au încheiat cu fiecare locatar în parte: „Noi, asociația, am urmărit doar ca lucrarea să iasă ca lumea și chestiunile de gospodărire. În rest, a fost numai treaba oamenilor (care au plătit și avansul cerut fără să-i oblige asociația) și a executantului lucrării. Discutați cu firma de ce apar diferențele pe care le reclamă oamenii”. „A fost o mică eroare” Diferența de circa 300 lei care a apărut între cele două apartamente, potrivit spuselor reprezentantului firmei care a efectuat lucrarea de izolare termică, se datorează unei… mici erori, în sensul că proprietara care a plătit mai puțin a specificat în contract că renunță la izolarea suprafeței aferente bucătăriei. Apoi, în virtutea inerției, a fost menționat același preț și pentru apartamentul 71, similar cu primul. Și tot în virtutea inerției, muncitorii care au efectuat lucrarea au izolat și bucătăria cu pricina. „Acum, proprietarul a înțeles și o să ne plătească diferența care a creat discuții, pe bună dreptate. Asta a fost și eu cred că am lămurit-o. Vreau să se știe că am eliberat facturi și chitanțe la toată lumea, toți au achitat un avans de 500 lei de apartament, iar prețul este de 615 lei mp cu TVA. Nu am încasat nici măcar un centimetru în plus la nimeni!”. Mai mult, reprezentanta firmei ne-a spus că le-a oferit locatarilor cu probleme financiare și posibilitatea de a plăti lucrarea în rate.