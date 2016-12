Răguşeşte des din cauză că e prea vorbăreaţă

Răgușește des din cauză că e prea vorbăreață

Ştire online publicată Miercuri, 28 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Am trăit s-o aud și pe asta: speriată că una-două răgușesc, m-am dus la medicul de familie. Omul m-a luat în serios, m-a consultat, mi-a văzut și gâtul și mi-a spus că nu am nimic, nici răceală, nici gripă, nici probleme cu gâtul. M-a întrebat dacă am exagerat cu vorbitul și am recunoscut că sunt tare vorbăreață: «Vezi dacă nu vorbești cu pauze? De la asta ți se trage, n-am ce medicamente să-ți dau! Bea ceaiuri și mănâncă miere!». Am plecat, dar tot nu-mi vine să cred că din cauza asta răgușesc. Citesc rubrica dumneavoastră și m-am gândit că mă puteți lămuri. Vă mulțumesc, Luciana”. v v v Chiar dacă pare greu de crezut, dr. Marin Smaranche ne-a confirmat că una dintre cauzele care favorizează răgușeala este și oboseala coardelor vocale. De asemenea, răgușeala se declanșează în cazul gripei, al inflamației gâtului, deci al unei boli infecțioase. Interesant este că răgușeala dispare odată cu boala, însă în cazuri extreme, ea poate să dureze chiar mai multe săptămâni și devine cronică atunci când apare scleroza unei coarde vocale, inflamația coardelor vocale. Așadar, specialistul vă recomandă să vă menajați vocea și să încercați să nu vorbiți câteva zile, să nu țipați, să vorbiți clar și mai încet. După această perioadă, antrenați-vă vocea să devină mai sonoră. De asemenea, mediul în care vă aflați trebuie să fie umed și neapărat să renunțați la tutun, dacă sunteți fumătoare. V-ar ajuta să beți cu înghițituri mici lapte cu miere, albuș de ou bătut cu miere sau cu suc de lămâie, suc de ceapă cu miere și să consumați ceaiuri de plante, tot cu înghițituri mici, ținute cât mai mult în gură, să evitați condimentele și să consumați propolis.