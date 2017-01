RADET, profit „pe spinarea abonaţilor?“

1

O scroafa a fatat 10 purcei

Intr-adevar ,scroafa a fatat 10 purcei dar 9 au murit de foame si a ramas in CAP doar un purcel.Multumit ca planul a fost depasit,Ceausescu a spus:Bine,un purcelus il dati la export si 9 purcelusi la populatie.Se minte frumos,se minte stiintific si cu zambetul pe buze.Sa o luam pe rand. 1-Daca observati,de la CET Palas pana la consumator,pretul aproape ca se dubleaza. 2-"Pretul nu contine o cota mare de profit" dar RADET-ul se fereste sa ne spuna care este cota de profit. 3-"Pierderile sunt cele mai mici din tara" dar RADET-ul nu ne spune exact care sunt pierderile din reteaua lui.Pierderile sunt cele mai mici din tara dar pretul suportat de populatie este cel mai mare din tara.De ce ? Se minte cu talent.In tara,pierderile reale din retea sunt intre 45% si 75% ,Constanta nici nu am gasit-o pe lista.Constanta este "out-of-date",ca de obicei. 4-Nu auzi "bai" postacule si basistule ca pierderile din retea nu intra in pret ? Da,am auzit ca pierderile nu intra in pret dar asta ma face sa cred ca pretul a intrat pierderile din retea. 5-Pretul unic,a fost stabilit de Consiliul local.Vrem sa vedem baza de calcul intocmita de votacii Primariei.In realitate "componenta sociala" este o componenta electorala,Primaria subventioneaza risipa si ineficienta sistemului de termoficare centralizata,banii primariei sunt de fapt banii populatiei.Minciuna are picioare scurte.Toata minciuna asta va exploda intr-o zi,in ziua cand un cartier intreg va ramane fara caldura in toiul iernii.Dar in ziua aia,Mazare se va bronza fericit pe o plaja din Madagascar.Eu sunt multumit azi,m-au mintit frumos.