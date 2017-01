Puteţi fi cu ochii pe bonă chiar de pe calculatorul de la serviciu

Puteți fi cu ochii pe bonă chiar de pe calculatorul de la serviciu

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Se știe că statul oferă prea puține posibilități părinților, mai ales după epuizarea celor doi ani de concediu pentru creșterea copilului. Departe de a fi obsedate de carieră, multe familii chiar nu-și permit să renunțe la un salariu, iar dacă nu există bunici, în lipsa unor creșe sau grădinițe, părinții sunt obligați să opteze pentru varianta unei bone, fie ea și necalificată. Din păcate, înregistrările video care prezintă diverse bone agresându-i fizic și verbal pe copiii de care ar trebui să aibă grijă ca de ochii din cap ar putea fi doar vârful icebergului, întrucât fenomenul pare extins la scară mult mai largă decât ne putem imagina. „Apreciez că ziarul dumneavoastră a scris despre pericolul pe care îl prezintă o bonă adusă în casă fără să ai relații clare despre ea sau fără ca o persoană de încredere să-ți garanteze că e om de calitate. Personal am câteva prietene și se știe foarte bine că orașul e plin de familii care au bone în casă. Ca și mine, nici ele nu au bone angajate prin contract, deci suntem cumva în afara legii să înțeleg. Probabil bonele ar putea fi acuzate de evaziune fiscală pentru că primesc niște bani fără să-i declare, dar vina ne aparține și nouă, care nu ne ocupăm să le facem contract și să-l depunem la ITM, ca să fie totul în regulă” - ne-a mărturisit, cu sinceritate, Alexandra, o tânără mamă din Constanța. „Am devenit paranoică, după scenele văzute la televizor!” Însă adevărata problemă care o preocupă pe cititoarea noastră nu este neapărat aceea a angajării unei bone cu contract - pe care nici măcar nu-l consideră a fi garanția unei alegeri perfecte -, ci a modului în care poate să-și monitorizeze bona de la locul său de muncă. A auzit întâmplător că acest lucru ar fi posibil cu ajutorul internetului, însă nefiind o împătimită a acestuia din cauza lipsei de timp și având o profesie (în domeniul sanitar) care nu o obligă să folosească computerul, „vă pot spune că nu sunt chiar pe dinafară, dar nici specialistă nu sunt. Ca o cititoare a ziarului Cuget liber m-am gândit să vă întreb dacă este posibil așa ceva, pentru că am acasă o bonă. Copilul meu nici nu plânge când vine bona, dar nici prea încântat nu este de ea. Aș vrea să știu dacă urmărirea bonei prin internet este posibilă, ca să fac niște teste măcar din când în când, că timp s-o urmăresc continuu nu am la servici. Am devenit paranoică mai ales după scenele văzute la televizor și sunt convinsă că există multe alte cazuri de violențe din partea lor. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijin și vă doresc mult succes!”. O cameră web cu IP rezolvă problema Pentru că numai un specialist în informatică ne putea ajuta cu informațiile de care cititoarea noastră are nevoie, l-am rugat pe consultantul IT, Bogdan Ion, să ne spună dacă este posibil ca bonele să fie monitorizate prin internet, de pe calculatorul pe care mamele lucrează la birou. Părinții care doresc să știe în orice clipă ce se întâmplă cu copiii lăsați în grija unei bone pentru care... nu ar pune mâna în foc, pot răsufla ușurați, întrucât performanțele informaticii permit acest lucru. Sistemul este destul de simplu, așa că nu e nevoie să fii specialist în IT pentru a-l putea folosi. În primul rând, persoana interesată să vadă cum se poartă bona cu copilul său cât timp se află la serviciu trebuie să aibă internet atât acasă, cât și la birou. Apoi, va trebui să-și cumpere o cameră web cu IP. „Acest tip de cameră este un pic altfel față de camera web obișnuită conectată la un calculator. Avantajul este că ea nu trebuie să fie conectată la un anumit calculator, ci doar la internet, prin cablul de rețea, fără să mai fie nevoie să aveți calculatorul de acasă pornit”. Apoi, specialistul vă asigură că totul decurge extrem de simplu, dacă se respectă câteva reguli de activare care vă pot proteja, în sensul că informațiile și imaginile să nu devină publice. Pentru asta, va fi nevoie să folosiți o parolă ori de câte ori accesați camera. Dacă veți opta pentru acest sistem, specialistul vă recomandă să vă adresați unei firme de profil.