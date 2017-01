Puterea de a depăşi adversităţile

Psihologul te ajută

Puterea de a depăși adversitățile

Studiile recente de psihologie socială confirmă că relațiile sociale, interacțiunile conflictuale cu cei din jur - familiari, colegi, vecini sau străini sunt cauze care afectează sănătatea mentală. „Fiica mea este o fată inteligentă, capabilă, a terminat facultatea cu medie foarte mare. Dar cred că cel mai mare rău i se întâmplă nu din cauza acestor calități, pe care le au și alți colegi de muncă, ci pentru că este extrem de frumoasă. Orice ușă a încercat s-o deschidă până acum a reușit cu chipul ei angelic, căci, de fel, nu este bătăioasă, din contră, este sensibilă și în stare să dea înapoi imediat ce apar piedicile. Eu am fost cea care am susținut-o și o susțin, căci soțul meu are un caracter cam ca al ei. Poate că dacă la firma unde lucrează n-ar fi fost atâtea femei, și toate tinere și foarte tinere, nici ea n-ar fi avut așa de multe de pătimit. Mi se plânge tot timpul că nu mai suportă uneltirile colegelor, dar că n-are ce face, iar mie, ca mamă, mi-e teamă să nu se îmbolnăvească de la atâta stres, mai ales că are insomnii, dureri de cap și o stare generală cam aiurea, nu știu, simt că a luat-o razna cu nervii. Am vrut să mergem la un psihiatru sau psiholog, dar nu vrea să audă de așa ceva. De aceea am îndrăznit să cer sfatul psihologului dumneavoastră, prin rubrica pe care o citesc de fiecare dată. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere și sper să nu mă considerați o mamă depășită”. Afecțiunile psihice sunt probleme delicate; oamenii nu se simt în largul lor să vorbească despre tulburările pe care ar putea să le aibă și mulți refuză chiar să admită că ar avea probleme. „Și eu, și alte prietene, și fiica mea, avem nevoie de un psiholog. Nu cred că mulți oameni recunosc, însă, lucrul ăsta, și asta sigur din cauză că ei confundă psihiatrul cu psihologul” - ne-a spus Melania L., din Mangalia, în vârstă de 46 de ani. Adversitățile pe care fiica ei, ca proaspăt angajată la o firmă din Constanța, nu a putut să le depășească le pune pe baza ostilității cu care a fost primită de colectiv. vvv Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că abilitatea de a face față adversităților poate fi crucială pentru sănătatea mentală a individului. Asta pentru că, până la urmă, a-ți dezvolta mecanisme de combatere a stresului este similar cu a-ți dezvolta capacități de a depăși cu succes problemele ce apar, inevitabil, de-a lungul existenței. Oamenii pornesc în viață de la situații diferite și se deosebesc foarte mult în privința modului de a face ca problemele lor să dispară sau să se atenueze. Dintre metodele prin care necazurile pot fi stăpânite, specialistul le remarcă pe următoarele: împărtășirea emoțiilor cu alte persoane, distragerea atenției de la o problemă; reducerea emoțiilor negative sau negarea problemei. Centrarea pe problemă Lucrurile se află pe un făgaș bun atunci când cei depășiți de necazurile pe care le au, la un moment dat, nu sunt deloc timorați să apeleze la consilierea unui psiholog pentru a-și rezolva problemele emoționale sau profesionale, pentru a-și găsi un loc de muncă sau, pur și simplu, pentru a-și optimiza viața, în același timp căutând ajutor și sprijin și de la membrii familiei. Important este să facă toate aceste eforturi pas cu pas, să accepte situația prin care trec, să se concentreze la maximum asupra adversităților pe care să-și dorească enorm să le depășească. Suportul social Starea mentală poate fi îmbunătățită, indiscutabil, și cu ajutorul prietenilor și al familiei. Dacă unii oameni preferă ajutorul concret chiar în perioadele de criză, alții acceptă să-și exteriorizeze stările numai după depășirea acestor perioade. Indiferent, însă, de modul în care o fac, sprijinul emoțional, suportul social primit din partea celor dragi îi ajută să-și îmbunătățească, în timp, starea mentală și să se simtă în siguranță. Creșterea stimei de sine O altă cale de a menține o sănătate mentală bună este aceea de a face activitate fizică și de a practica sporturile lejere. La fel de importantă este și preocuparea permanentă pentru întreținerea corporală, care contribuie esențial la creșterea stimei de sine și a încrederii în propria persoană.Studiile recente de psihologie socială confirmă că relațiile sociale, interacțiunile conflictuale cu cei din jur - familiari, colegi, vecini sau străini sunt cauze care afectează sănătatea mentală. „Fiica mea este o fată inteligentă, capabilă, a terminat facultatea cu medie foarte mare. Dar cred că cel mai mare rău i se întâmplă nu din cauza acestor calități, pe care le au și alți colegi de muncă, ci pentru că este extrem de frumoasă. Orice ușă a încercat s-o deschidă până acum a reușit cu chipul ei angelic, căci, de fel, nu este bătăioasă, din contră, este sensibilă și în stare să dea înapoi imediat ce apar piedicile. Eu am fost cea care am susținut-o și o susțin, căci soțul meu are un caracter cam ca al ei. Poate că dacă la firma unde lucrează n-ar fi fost atâtea femei, și toate tinere și foarte tinere, nici ea n-ar fi avut așa de multe de pătimit. Mi se plânge tot timpul că nu mai suportă uneltirile colegelor, dar că n-are ce face, iar mie, ca mamă, mi-e teamă să nu se îmbolnăvească de la atâta stres, mai ales că are insomnii, dureri de cap și o stare generală cam aiurea, nu știu, simt că a luat-o razna cu nervii. Am vrut să mergem la un psihiatru sau psiholog, dar nu vrea să audă de așa ceva. De aceea am îndrăznit să cer sfatul psihologului dumneavoastră, prin rubrica pe care o citesc de fiecare dată. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere și sper să nu mă considerați o mamă depășită”. Afecțiunile psihice sunt probleme delicate; oamenii nu se simt în largul lor să vorbească despre tulburările pe care ar putea să le aibă și mulți refuză chiar să admită că ar avea probleme. „Și eu, și alte prietene, și fiica mea, avem nevoie de un psiholog. Nu cred că mulți oameni recunosc, însă, lucrul ăsta, și asta sigur din cauză că ei confundă psihiatrul cu psihologul” - ne-a spus Melania L., din Mangalia, în vârstă de 46 de ani. Adversitățile pe care fiica ei, ca proaspăt angajată la o firmă din Constanța, nu a putut să le depășească le pune pe baza ostilității cu care a fost primită de colectiv. vvv Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că abilitatea de a face față adversităților poate fi crucială pentru sănătatea mentală a individului. Asta pentru că, până la urmă, a-ți dezvolta mecanisme de combatere a stresului este similar cu a-ți dezvolta capacități de a depăși cu succes problemele ce apar, inevitabil, de-a lungul existenței. Oamenii pornesc în viață de la situații diferite și se deosebesc foarte mult în privința modului de a face ca problemele lor să dispară sau să se atenueze. Dintre metodele prin care necazurile pot fi stăpânite, specialistul le remarcă pe următoarele: împărtășirea emoțiilor cu alte persoane, distragerea atenției de la o problemă; reducerea emoțiilor negative sau negarea problemei. Centrarea pe problemă Lucrurile se află pe un făgaș bun atunci când cei depășiți de necazurile pe care le au, la un moment dat, nu sunt deloc timorați să apeleze la consilierea unui psiholog pentru a-și rezolva problemele emoționale sau profesionale, pentru a-și găsi un loc de muncă sau, pur și simplu, pentru a-și optimiza viața, în același timp căutând ajutor și sprijin și de la membrii familiei. Important este să facă toate aceste eforturi pas cu pas, să accepte situația prin care trec, să se concentreze la maximum asupra adversităților pe care să-și dorească enorm să le depășească. Suportul social Starea mentală poate fi îmbunătățită, indiscutabil, și cu ajutorul prietenilor și al familiei. Dacă unii oameni preferă ajutorul concret chiar în perioadele de criză, alții acceptă să-și exteriorizeze stările numai după depășirea acestor perioade. Indiferent, însă, de modul în care o fac, sprijinul emoțional, suportul social primit din partea celor dragi îi ajută să-și îmbunătățească, în timp, starea mentală și să se simtă în siguranță. Creșterea stimei de sine O altă cale de a menține o sănătate mentală bună este aceea de a face activitate fizică și de a practica sporturile lejere. La fel de importantă este și preocuparea permanentă pentru întreținerea corporală, care contribuie esențial la creșterea stimei de sine și a încrederii în propria persoană.