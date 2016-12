Putem fi mai buni?

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Trăim o perioadă a urărilor de tot felul, iar cumpăna dintre ani este, de departe, momentul care adună toată paleta de urări și dorințe. Cerasela Mangiu (42 ani) așteaptă ca Anul Nou s-o facă un om mai bun decât este acum. Are să-și facă mici reproșuri la acest ca-pitol, de aceea a simțit că „E cea mai cea dorință pe care vreau să mi-o pun și îl rog mult pe 2012 să mi-o îndeplinească!”.Ca să fie mai bună, cititoarea noastră crede că va trebui să privească înapoi cu iertare și înainte cu multă speranță și înțelegere. De fapt, crede că dacă va deschide poarta Anului Nou cu speranță, șansele de a deveni mai bună vor crește. Asta, pentru că speranța este ceea ce ne menține optimiști și buni, până la urmă. Când speranța se termină, resursele interioare se vor epuiza ușor, ușor…Fără prejudecățiPână acum, Cerasela Man-giu credea că trebuie să răspundă cu bunătate doar oamenilor care sunt buni, restul meritând să suporte consecințele răutăților azvârlite în toate direcțiile, deși niciodată nu și-a rătăcit prea mult reperele. Speră ca în 2012 să aibă nu doar bunătate mai multă, ci și mai multă înțelepciune: „Ca să-mi descopăr mama, care încă mă veghează din umbră, să-mi descopăr copilul, astfel încât să-l cresc cum și el și-ar dori. Înțelepciune pentru ca, la locul de muncă, să nu-mi pierd principiile și, de la nivelul funcției pe care o am să continui să iau în considerare atât dorințele mele, cât și pe cele ale colegilor. Cred că dacă voi reuși să mă ghidez după reperele astea, automat voi fi mai bună, voi uita de frustrările pe care fiecare om le are la un moment dat. Vreau să renunț la orice fel de prejudecată și, mai ales, să nu mai judec pe nimeni prea aspru, poate doar să-l ajut…”.Zilele care au mai rămas din an au determinat-o pe cititoarea noastră să-și reevalueze și traiectoria spirituală, domeniu în care a cam bâjbâit. Știe că n-o să poată merge prea des la Biserică, însă mai multă credință, sigur o va ajuta să fie mai bună, dezideratul anului 2012! „Deși dorințele nu se spun cu voce tare, la miezul nopții eu mă voi ruga să fiu un om mai bun!”.Crede că dacă toți românii vor face asta, ne va fi mult mai ușor să conviețuim și pe criza asta grea. E greu? E ușor? E mult? E puțin?