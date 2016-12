Cosmetica la domiciliu

Purificarea tenului cu băi de aburi

„Obișnuiesc să-mi curăț fața acasă, atunci când am timp. Întâi stau cu fața deasupra unui vas în care a dat în clocot apă cu mușețel, apoi fac un masaj cu tărâțe și după aceea mă dau cu o cremă. Aș vrea să știu dacă în afară de mușețel pot să folosesc și alte plante? Vă mulțumesc” – Denisa, 23 ani, din M. Kogălniceanu. vvv Bogdana Oancea Stoian, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), vă felicită pentru faptul că vă preocupați de aspectul tenului dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât, în această perioadă, tenul are nevoie de o curățare profundă, iar băile de aburi au darul să vă ajute în acest efort. Referitor la întrebarea dumneavoastră, plantele cu efectul cel mai bun asupra pielii trebuie alese în funcție de tipul de ten, stabilit de un cosmetician. Dacă aveți tenul uscat, puteți folosi un amestec de tei și gălbenele, pentru tenul gras și mixt se recomandă sunătoarea și salvia, iar pentru cel acneic, mușețelul. Dacă folosiți și uleiuri aromate de mandarine, levănțică, pin, jojoba etc., efectul relaxant va fi pe măsură. Atenție, băile de aburi se fac de cel mult două-trei ori pe săptămână, iar după curățare ar fi bine să aplicați o mască potrivită tipului de ten, dar și o cremă puternic hidratantă, pentru a menține elasticitatea pielii.