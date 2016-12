„Pune-ţi dopuri în urechi, sună la 112, dacă te deranjează muzica!“

2

@admirator

Sunteti cumva un tanar abia "scapat" de sub "atenta supraveghere a Parintilor" si care acum crede ca "la prins pe Dumnezeu de picior" putand sa-si faca de cap? Sunt intr-adevar si persoane in varsta care spera ca noaptea este data omului ca sa se odihneasca (in liniste, nu in zgomot) dupa o zi de munca. Dar acestea nu au inteles, punctul dvs. de vedere - noaptea puteti sa aratati cat de "destept" si de "curajos" sunteti cu vecinii (pe care ii deranjati). Prostu-i nu este prost destul, daca nu arata la toata lumea cat este de fudul! - proverb romanesc. Oare la ce (respectiv la cine) se refera intelepciunea poporului roman in acest caz?! Va recunoasteti cumva?! Intreb, nu dau cu parul!