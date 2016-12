Publicitatea înşelătoare. Nimeni nu răspunde?

Publicitatea înșelătoare. Nimeni nu răspunde?

„Eu știu că în democrație funcționează legea cererii și ofertei, nu mai e ca în comunism… cei care l-au trăit, știu despre ce vorbesc. Însă, părerea mea ca om care, de ani de zile, mănânc o pâine dintr-o mică afacere comercială, este că s-a sărit gardul rău de tot cu publicitatea la unele produse cu care clienții ajung să-mi dea mie în cap. Ceea ce nu e corect. Adică, ei cum-pără după reclame televizate sau mai știu eu de care și după aia îmi cer mie socoteală! Chiar nu răspunde nimeni de exagerările astea? Și nu mă refer neapărat la alimente, ci așa, în general, chiar și la jucării pentru copii! Am mai reclamat pe la OPC, dar nu s-a schimbat nimic…” - este de părere Ana Popescu. Având în vedere că românii sunt tot mai bolnavi și cu ochii pe subțirimea portofelului, femeia consideră că astfel de lucruri ar trebui să fie sub monitorizarea permanentă a adevăraților specialiști.v v vFără doar și poate, publicitatea înșelătoare s-a aflat dintotdeauna sub lupa legiuitorului, important este cum acționează oamenii atunci când se simt lezați de o asemenea practică. Dar nu numai publicitatea înșelă-toare, ci și cea comparativă poate constitui subiectul unor sesizări pe care persoanele prejudiciate sau asociațiile de consumatori le pot depune celor împuterniciți să analizeze și să dea soluții. Este vorba despre Autoritatea Națională de Protecția Consumatorului, Oficiul Concurenței, Consiliul Național al Audiovizualului etc.Important! Prevederile legale privind protecția consumatorului se aplică atât la comercializarea produselor noi, cât și a celor second hand, uzate, recondiționate, dar în egală măsură și asupra serviciilor cu hibe.