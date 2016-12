Medicul de gardă

Proteza dentară modifică gustul alimentelor?

„Am dat o groază de bani pe proteză, dar tot nu pot să mă hrănesc ca lumea. Nicio mâncare nu mai are gustul ei. Probabil că materialele nu sunt bune. Din cauza asta, renunț la ea cât mănânc. Dentistul mi-a spus să am răbdare, până mă obișnuiesc cu ea. E normal să se întâmple asta? Maria”.v v vÎn primul rând, medicul stomatolog Loredana Stănică a ținut să precizeze că este greșită tendința unor pacienți proaspăt purtători de proteză dentară ca, în momentul în care simt că gustul mâncării este modificat, să-și scoată proteza, pentru a o repune pe poziție după ce au terminat de servit masa. Pe de altă parte, medicul confirmă că gustul față de anumite alimente poate fi influențat negativ la un proaspăt purtător de proteză, însă acest lucru nu se datorează calității lucrării. Astfel de neplăceri pot fi însă înlăturate într-un timp cât mai scurt dacă, în primele zile, se consumă alimente calde.Mâncatul pe fugă, evitat. Probleme pot să apară și din cauza masticației. De aceea, alimentele trebuie să fie introduse în gură în fragmente mici, iar servitul mesei să dureze de patru-cinci ori mai mult decât în mod normal, chiar dacă nu avem suficient timp la dispoziție pentru asta. În plus, trebuie evitate alimentele lipicioase, aderente, precum halvița, cozonacul foarte proaspăt, preparatele din cocă moale, din cauză că se vor lipi de proteză. Mai mult, tot consumând alimente lipicioase, proteza se poate disloca.Sfat! Se recomandă ca după fixarea protezei, persoana în cauză să se îndulcească cu bomboane, dropsuri tari și plate, lăsându-le să se topească în gură complet. Cu puțină răbdare, toate aceste neajunsuri vor dispărea cu timpul.