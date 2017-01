Prostituatele să-şi facă meseria cu acte în regulă!

Puncte de vedere

Prostituatele să-și facă meseria cu acte în regulă!

Recent, secretarul general al Partidului Democrat, Vasile Blaga, a pledat (în nume personal, și nu al partidului pe care-l reprezintă), pentru legalizarea prostituției, afirmând că aceasta ar fi singura soluție pentru femeile care oferă favoruri sexuale. Fostul ministru de Interne a mai declarat că nu consideră normal ca legislația românească să fie atât de dură cu femeile care se prostituează, dar să fie tolerantă cu proxeneții și cu clienții acestor femei. l Grigore F, 36 ani: „Am auzit de această propunere și sunt de părere că e cazul să fie băgată în seamă. Eu, de exemplu, sunt un tânăr care nu mă pricep deloc să țin lângă mine o femeie. Sunt răutăcios, gelos, sar calul și când suntem în public, ce mai, nici o fată n-a rezistat lângă mine până acum și nu le judec pentru asta. Pe de altă parte, sunt pretențios și, ori de câte ori am o relație temporară, mă gândesc cu groază că aș putea lua vreo boală venerică. De aceea, consider că legalizarea prostituției ar putea duce la scăderea numărului celor infectați cu tot felul de boli de la partenere de ocazie, care, se știe foarte clar, și poliția este la curent cu asta, numai din așa ceva trăiesc. Am intrat în UE și ar trebui rezolvată și această chestiune. E adevărat că nu e de interes general, dar să nu ne ascundem după degete și să recunoaștem că prostituatele au existat dintotdeauna și nu vor dispărea niciodată”. l Dora, 29 ani: „Și eu sunt de acord cu legalizarea prostituției, dar am o propunere și sper să nu fie luată în derâdere: pe lângă femei, în vitrinele caselor de toleranță să vedem și bărbați. Eu, de exemplu, am avut câteva eșecuri sentimentale și nu mai suport să împart viața nici cu un concubin. Dar, orice mi s-ar întâmpla, sunt și eu om, cu nevoile lui primare. Totuși, nu le plâng pe prostituate, că sunt atâtea lucruri cinstite pe care le-ar putea face, iar ele aleg calea asta”. l Valy, 46 ani: „Am fost și eu partenerul unei prostituate, s-ar zice că ar fi una de lux. Arată, într-adevăr, trăsnet, deci și… onorariul este pe măsură. Se laudă că lucrează pe cont propriu, că ar avea sistemul ei și nu pică pe mâna proxeneților, dar nici a polițiștilor, și că ar câștiga mai mulți bani pe lună decât președintele țării. Sunt sigur că nu minte, numai eu știu câți bani am dat pe ea; problema este că nu plătește impozit. Dacă s-ar deschide case de toleranță, ca în țările civilizate, vor câștiga și bugetul de stat, și sănătatea oamenilor. Să nu uităm că un bărbat însurat care face o escapadă cu o necunoscută își îmbolnăvește și nevasta. Dacă și ea are un amant, vă imaginați ce iese. Trebuie legalizată prostituția, mai ales că, nici fetele, nici băieții nu mai dau buzna la Starea Civilă!”. vvv Olanda, țară membră a UE, a devenit una dintre cele mai controversate țări, după ce, pe 1 octombrie 2000, a legalizat prostituția. Interesant este că legea a fost promulgată după 17 ani de dezbateri publice pe această temă. Datorită intrării în legalitate a fenomenului, în această țară bordelurile și prostituatele care lucrează pe cont propriu plătesc TVA și impozit, ceea ce a adus un mare profit bugetului de stat. Urmând modelul Olandei, din 2002, cea mai veche meserie din lume a fost legalizată și în Germania, unde prostituatele se pot duce la judecător dacă nu-și primesc banii de la un client, iar proprietarii caselor de toleranță sunt obligați să le asigure un mediu de lucru igienic și lipsit de pericole. 