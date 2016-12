„Proprietarul nu mai vrea să vândă!“

Laura Anagnoste a considerat că dacă apelează la ajutorul unui agent imobiliar, va găsi imediat casa la care râvnește, iar eventualele necazuri nu și-ar putea găsi locul într-o asemenea tranzacție. Din păcate, după ce a plătit avansul proprietarului, plus comisionul de rigoare firmei imobiliare, s-a trezit că tranzația în care s-a implicat nu mai are obiect: „Rudele îmi reproșează că sunt prea moale, că dau banii prea ușor și că nu mi-am luat destule măsuri, la câte se întâmplă acum pe piața imobiliară. Numai că eu am procedat corect, am semnat un antecontract de vânzare-cumpărare și am achitat și un avans de 15.000 lei, banii i-am dat cu acte, nu pe vorbe. Proprietarul mi-a dat de gândit că s-a grăbit, că trebuia să mai aștepte să vadă cum o să meargă prețurile. Parcă l-a înghițit pământul, nu îmi mai răspunde la telefon, iar la ușa casei ce trebuia să mi-o elibereze în două luni a pus două lacăte, nu mai răspunde nimeni. Un vecin mi-a spus că l-a văzut plecând cu două geamantane. Nici agentului nu-i mai răspunde! Ce să fac, să-l dau pe mâna poliției?”.v v vDin moment ce ați semnat amândoi antecontractul de vânzare-cumpărare, pro-prietarul și-a asumat răspunderea de a vinde. Nu ați menționat nimic despre alte clauze, însă după cum ne-a spus Andrei Vâlcu, repre-zentantul unei firme imobiliare, în marea majoritate a precontractelor de vânzare-cumpărare este inclusă o clauză conform căreia dacă vânzătorul-promitent nu-și respectă obligația asumată de a vinde la termenul stabilit, restituie cumpărătorului-promitent cel puțin avansul dat, dacă nu chiar dublul sau triplul sumei, în funcție de cum s-a convenit la semnarea precontractului. De asemenea, mai mult decât este prevăzut în precontract, partea lezată poate solicita daune prin instanță.