Proprietari şicanaţi de un chiriaş care se consideră „sosia omului invizibil”!

SEMNALE

Proprietari șicanați de un chiriaș care se consideră „sosia omului invizibil”!

Teo C. Costin, 54 ani, din Constanța, nu și-ar fi imaginat niciodată că o persoană poate... cumpăra dreptul de a locui într-o casă închiriată ca și când și-ar lua o sticlă de vin de pe raftul unui magazin. De când un vecin... i-a făcut cadou un chiriaș cu mult tupeu, ar da orice să nu mai locuiască la bloc. „E criză, iar unul ca mine nu-și poate permite să facă împrumut la bancă pentru a cumpăra o casă. Am mai avut mici probleme cu chiriașii care s-au tot perindat în apartamentul de deasupra apartamentului meu, al cărui proprietar este plecat din țară, dar ca acuma, niciodată. Mi se pare normal ca proprietarul să ceară mai mulți bani pe chirie, iar chiriașul să nu fie stresat că poate fi dat afară peste noapte de un proprietar hrăpăreț, care și-ar dori să ia mereu mai mulți bani pe chirie. Problema la noi este că proprietarul l-a mandatat pe cumnatul lui să se ocupe de închiriere. Din cauza asta a fost așa mare fluctuație de chiriași, pentru că imediat ce găsea alții cu bani mai mulți, îi dădea afară pe ceilalți chiriași. Cred sigur că nu aveau contract, că nu putea să-i manipuleze el așa. Numai că ultimul chiriaș este de un tupeu rar: nu dă citirile la apometre, are restanțe la întreținere și nu-i pasă, dă chindii până noaptea târziu, iar dacă îl rogi să se poarte civilizat, replica lui e mereu aceeași: «Eu sunt sosia omului invizibil, vorbiți cu proprietarul, că el ia banul!» Și administratorul se plânge că n-are ce să-i facă, că nu știe nici măcar cum îl cheamă, însă oamenii vorbesc că ar fi mână în mână cu cumnatul proprietarului, care i-ar da comision dacă-i găsește un chiriaș care dă chirie mai mare. Noi îl plătim pe acest administrator și vrem să știm dacă el n-are nicio obligație în cazuri din astea? Chiriașul ăsta, o fi el invizibil, dar contract de închiriere o avea? Vă mulțumim și vă rugăm să ne lămuriți, că așa nu se mai poate. Ăștia n-au nici rușine, nici frică, nu le pasă, își bat joc de noi!”. v v v Nu este primul caz de relație încordată între locatarii unui bloc, fie proprietari sau chiriași, însă Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, este de părere că asemenea episoade se consumă în condominiile în care administratorii nu-și fac bine treaba. Asta, pentru că există și administratori care uită că sunt plătiți din banii proprietarilor exact pentru a-i scuti de tot felul de probleme. Mai mult, în ideea de a evita situații de genul celei relatate astăzi, la apariția unui nou chiriaș, legiuitorul a stabilit o serie de obligații pentru administratorul asociației de proprietari, după cum urmează: l Să-l întrebe pe chiriaș dacă are sau nu contract de închiriere și să-i ceară o copie xerox l Să-i ceară datele personale, dacă este singur sau cu familia în apartamentul închiriat, un număr de telefon la care poate fi apelat în cazuri de urgență l Să-l îndemne să lase un rând de chei de la apartament unui prieten sau rude, la care să se poată apela dacă pro-prietarul nu locuiește în localitate l Să-i ceară o declarație privind numărul de persoane alocabile la costuri l Să-i explice succint regulile de funcționare a asociației (președinte, comitet executiv, comisie de cenzori, telefon administrator, ascensoare, interfon, tub gunoi, ghenă exterioară gunoi, afișaj - chiar dacă afirmă că ar fi luat la cunoștință de la proprietar) l Să-i înmâneze o copie de pe Meto-dologia de autocitire și raportare a con-sumurilor de apă și a repartitoarelor de costuri, taloane autocitire etc. Președintele UJAP Constanța recomandă locatarilor din blocul respectiv să convoace o adunare generală și, pe bază de argumente, să ceară schimbarea administratorului.