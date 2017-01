Programul de sănătate pentru diabetici - ideal pe hârtie, o himeră în laboratoarele constănţene

Ecouri

Programul de sănătate pentru diabetici - ideal pe hârtie, o himeră în laboratoarele constănțene

În perioada 3 - 24 decembrie a.c., conform unui comunicat al Ministerului Sănătății, toți bolnavii de diabet aflați în evidența și monitorizarea medicilor de familie ar fi trebuit să beneficieze gratuit de efectuarea hemoglobinei glicozilate. Deși ministrul Sănătății se bate cu pumnul în piept că pacientul se poate adresa oricărui laborator care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, multe astfel de unități constănțene nu efectuează analiza gratuită. Abia după apariția în ziarul nostru din 10 decembrie a articolului „Analiza hemoglobinei glicozilate îi pune pe diabetici pe drumuri”, reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța au încheiat contracte cu 18 laboratoare de analize medicale pentru efectuarea hemoglobinei glicozilate. Decât niciodată, mai bine mai târziu, sunt de părere bolnavii de diabet care ne-au contactat, pe de o parte, pentru a mulțumi autoarei articolului, Mariana Iancu, pentru investigațiile realizate pe această temă: „Dacă nu eram abonată la ziarul dumneavoastră, habar n-aveam de programul acesta. Vă mulțumim din inimă că vă implicați în sănătatea noastră“ (Cristina D., 56 ani), iar pe de altă parte, pentru a-și exprima indignarea față de faptul că ministrul sănătății este, în continuare, „rupt de sănătate, în schimb, se infatuează cu programele dumnealui gratuite!” (Elena Tudor, 39 ani). "Eu am auzit de acest program la un post de radio, dar n-am înțeles mare lucru atunci. Ca diabetic cu probleme mari de vedere, m-am dus repede la medicul de familie ca să mă lămuresc. Omul era programat pentru o operație la dentist și m-a lăsat pe mâna asistentei. Femeia mi-a dat trimitere la un laborator, m-am dus acolo, dar persoana de la recepție nu știa nimic. A dat un telefon, apoi mi-a spus că nu-mi poate spune exact despre ce e vorba, dar să las un număr de telefon, că o să mă caute dânsa. Așa am făcut, dar să știți că nu m-a sunat nici până astăzi, deși mi-a făcut impresia că e o persoană serioasă. Abia după ce am citit ziarul dumneavoastră am înțeles de ce nu m-a căutat. Nici de primul program de analize gratuite nu sunt mulțumit. Eu sunt născut în luna iulie, iar în august m-am dus la analize. Am dat sânge, iar când m-am dus după rezultate, asistenta mi-a spus că s-a pierdut sângele și mi-a luat alte analize. De frică să nu ratez analizele, am fost de acord, dar acum îmi pare rău că nu i-am făcut reclamație la Casa de Asigurări. Nu cred că trebuie încurajate greșeli din astea. Păi eu, la 63 de ani, sunt om care să dea sânge în fiecare săptămână? Sper ca, până la urmă, analiza asta glicozilată, sau cum s-o chema ea, să se facă așa cum este corect, pentru că mi se pare foarte important pentru un diabetic să știe cum stă cu sănătatea, mai ales că diabeticii au fost cobaii sistemului de sănătate ani de zile. Oricum, nu doresc nimănui să facă boala asta cumplită!" (Steliana Popa, 63 ani) Hemoglobina glicozilată (hemoglobina A1c), ale cărei valori normale sunt cuprinse între 4% și 9%, este o formă de hemoglobină folosită în special pentru a identifica concentrația glucozei de-a lungul timpului. Specialiștii spun că la persoanele care nu-și țin boala sub control, se observă creșteri ale valorilor acestei hemoglobine. „Vă rugăm să mai scrieți despre problemele noastre, că doctorii n-au timp și nici răbdare să ne explice, pe înțelesul nostru, cum putem să ne ținem boala sub control”. (Luminița Aioanei, 46 ani).