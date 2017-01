Programarea concediului de odihnă, „literă de lege”?

„Lucrez de câteva luni la o firmă, am o vechime în muncă de 14 ani, dar n-am văzut așa ceva. Nu se fac programări pentru concediul de odihnă, cum se făceau peste tot, pe unde am mai lucrat. Se fac înțelegeri între colegi, iar dacă e nevoie, se face rechemare din concediu și nimeni nu se supără. Greu mi-am găsit jobul ăsta, sunt și nou în firmă, n-am eu tupeu să fac scandal. Aș vrea să știu dacă nu cumva s-a schimbat legea și nu se mai fac programări pentru concediu, atâta tot. Cu mulțumiri, un abonat Cuget Liber”.xxxDupă cum ne-a explicat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, programarea concediilor de odihnă nu este o chestiune facultativă. Pe de altă parte, fără doar și poate, programările se fac în funcție de interesele angajaților, dar și ale angajatorilor. Așadar, însăși legislația prevede programarea concediului de odihnă pentru fiecare salariat în parte. Tot potrivit legii, un salariat are dreptul să ceară concediu de odihnă cu minimum 60 de zile înainte, tocmai pentru a se evita eventualele probleme sau suprapuneri.Cât privește rechemarea, și aceasta este legală. Însă, angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă numai în caz de forță majoră sau pentru interese urgente. Iar dacă se întâmplă să-i dea peste cap concediul unui angajat, atunci angajatorul are obligația să suporte toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă. Important! Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților și nu poate forma obiectul vreunei renunțări sau limitări, însă există prevederi exprese care au scopul să reglementeze acest important capitol din viața oricărui angajat.