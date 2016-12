PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL14-20 AUGUST

Ştire online publicată Marţi, 11 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1:MINIONII 3D-DUBLAT (MINIONS 3D)-AGV,L-J:14:00S,D:11:30,14:00Regia:Kyle Balda, Pierre CoffinCu:Sandra Bullock, Jon Hamm, Pierre CoffinGen film:Animație,Comedie,FamilieDurata:104 minuteSimpaticii aghiotanți ai lui Gru, transformați în favoriții copiilor de cele două filme Despicable Me, au parte de o animație dedicată lor! Aflăm că minionii au existat încă de la începutul timpurilor, visând mereu să fie în slujba celor mai mari ticăloși ai istoriei. Doar că mulți stăpâni și-au aflat sfârșitul din cauza năzbâtiilor minionilor, iar aceștia rămân singuri și neconsolați... Totul pare a se rezolva când minionul Kevin dă peste Scarlet Overkill (Sandra Bullock), a cărei ambiție e nemăsurată: vrea să conducă peste întreaga lume și să devină prima super-ticăloasă din istorie...SALA 1:TRANSFER DE VIATA 2D (SELF/LESS 2D)-N 15-V,L-J:17:00,21:30S,D:21:30Regia:Tarsem SinghCu:Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Ben KingsleyGen film:SF,ThrillerDurata:117 minuteIndustriașul multimilionar Damian Hale (Ben Kingsley) a fost mult timp centrul universului, folosidu-se de puterea sa după bunul plac. După ce află că are cancer, acesta acceptă să se supună unei proceduri medicale revoluționare, menite să îi readucă tinerețea. Damian își înscenează moartea și începe o nouă viață, departe de cunoscuți, după ce conștiința să este transferată cu succes în corpul unui bărbat mai tânăr (Ryan Reynolds). Însă există oameni care nu ar permite niciodată ca imperfecțiunile procedurii să devină cunoscute, așadar viețile lui și ale celor din jur sunt în mare pericol. ”Îmi doresc mai mult timp!”... Toți gândim și simțim așa. Dar cum ar fi ca într-o zi să poți obține acest timp contra cost?! Inovatorul thriller psihologic “Self/less: Transfer de viață” explorează tocmai consecințele care vin odată cu prețul nemuririi.SALA 1: DARUL 2D (THE GIFT 2D)-N15-V,L-J:19;15S,D:19:15Regia:Joel EdgertonCu:Jason Bateman, Joel Edgerton, Rebecca HallGen film:Horror,Mister,ThrillerDurata:108 minuteSimon și Robyn au o viață perfectă. Totul se schimbă când cei doi îl întâlnesc pe Gordo, o cunoștință din liceu a lui Simon. Bărbatul se insinuează în viața cuplului, iar curând se va vedea că intențiile sale nu sunt dintre cele mai bune.SALA 1:PIXELS 3D-AP 12-S,D:17:00Regia:Chris ColumbusCu:Peter Dinklage, Michelle Monaghan, Kevin James, Adam SandlerGen film:Acțiune,Animație,Comedie,SFDurata:105 minuteCând o rasă extraterestră interpretează greșit imagini din jocuri video clasice și atacă Pământul, președintele Will Cooper (Kevin James) apelează la prietenul său din copilărie Sam Brenner (Adam Sandler), pe atunci campion la jocuri video, pentru a elabora contraofensiva umană. Cu ajutorul altor împătimiți ai jocurilor (Peter Dinklage, Josh Gad), Sam va înfrunta extratereștrii, iar de priceperea sa depinde însuși viitorul umanității.SALA 2:BARBIE ÎN TABĂRA DE MUZICA 2D (BARBIE IN ROCK‘N ROYALS 2D) - AG - PREMIERĂV,L-J:13:45S,D:11:45Regia:Owen HurleyCu:Kelly SheridanGen film:animatie,muzicalFiți gata de rock’n’roll cu Barbie! În acest muzical, Barbie™ este Prințesa Courtney, o prințesă modernă a cărei lume e dată peste cap când face schimb de vieți cu Erika, o vedetă rock faimoasă. Două lumi complet opuse și diferite se vor ciocni în momentul în care, printr-o încurcătură, prințesa Cortuney ajunge la Tabăra de Muzică, iar Erika, la Tabăra Regală. În timp ce conducerea celor două tabere se străduie să repare greșeala, și Courtney, și Erika învață să se adapteze mediului nou pentru ele, distrându-se și făcându-și prieteni noi. Când fetele află că ambele tabere sunt amenințate cu închiderea, își dau seama că e timpul să-și asume adevărata personalitate și să se unească pentru un concurs legendar care va arăta că totul e posibil când îndrăznești să ai vise mari!SALA 2: ORAȘE DE HARTIE 2D(PAPER TOWNS 2D) - AP 12 - PREMIERĂV,L-Ma:18:30S,D:21:45Mi,J:20:45Regia:Jake SchreierCu:Nat Wolff, Jaz Sinclair, Cara Delevingne,Austin AbramsGen film:MisterDurata:109 minuteUn tânăr și cei patru prieteni ai săi pornesc în călătoria vieții lor ca s-o găsească pe vecina dispărută.Audiția Carei Delevingne pentru rolul lui Margo a fost remarcabilă, conform celor spuse de John Green (autorul cărții).SALA 2: AGENTUL DE LA U.N.C.L.E. 2D(THE MAN FROM U.N.C.L.E. 2D) - AP 12 - AVANPREMIERĂJ,V:18:30Regia:Guy RitchieCu:Armie Hammer, Hugh Grant, Henry Cavill,Alicia VikanderGen film:Acțiune,Aventuri,ComedieDurata:116 minuteProducția Warner Bros. Pictures “Agentul de la U.N.C.L.E.” îl aduce pe Henry Cavill (“Man of Steel: Eroul”) în rolul carismaticului Napoleon Solo, în timp ce Armmie Hammer (“Rețeaua de socializare”) îl interpretează pe rivalul său, KGB-istul Illya Kuryakin. Inspirat din popularul serial difuzat în 1960, filmul este regizat de Guy Ritchie și are premiera pe marile ecrane din țară pe 21 august.Plasat la începutul anilor 60', în plin Război Rece, “Agentul de la U.N.C.L.E.” evidențiază concurența dintre cei doi agenți de top CIA și KGB. Nevoiți să lasedeoparte vechile conflicte, cei doi trebuie să facă echipă pentru a opri o organizație criminală internațională, care vrea să destabilizeze fragila ordine mondială folosind arme nucleare și tehnologie avansată. Singura pistă către organizația secretă este fiica unui om de știință german dispărut, prin intermediul căreia cei doi se pot infiltra în organizație.Pe lângă Henry Cavill și Armie Hammer, din distribuție mai fac parte Alicia Vikander (“Anna Karenina”), Elizabeth Debicki (“Marele Gatsby”), Jared Harris (“Sherlock Holmes: Jocul Umbrelor”) și Hugh Grant în rolul lui Waverly.SALA 2:MISIUNE: IMPOSIBILA.NATIUNEA SECRETA 2D(MISSION:IMPOSIBLE-ROGUE NATION 2D)- V,L-Ma:15:30,20:45S,D: 13:30,16:15,19:00Mi,J:15:30Regia:Christopher McQuarrieCu:Ving Rhames, Tom Cruise, Simon Pegg,Rebecca Ferguson, Jeremy Renner, Paula PattonGen film:Acțiune:AventuriOdată cu dezmembrarea unității IMF și cu Ethan (Tom Cruise) rămas fără sprijin oficial, echipa se confruntă acum cu o rețea de agenți extrem de bine pregătiți numită Sindicatul. Acești agenți operativi sunt deciși să creeze o nouă ordine mondială printr-o serie de atacuri teroriste din ce în ce mai agresive. Ethan își adună echipa și își unește forțele cu Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), agent britanic renegat, care e posibil să fie membră a Națiunii Secrete, sau poate nu... Așa începe cea mai imposibilă misiune de până acum a lui Ethan Hunt.SALA 3: LOVITURA DE STÂNGA 2D (SOUTHPAW 2D) - N15 - PREMIERĂV,L-J:16:00,21:15S,D:21:15Regia:Antoine FuquaCu:Rachel McAdams, Naomie Harris, Jake Gyllenhaal, Forest WhitakerGen film:Acțiune,Dramă,Sport,ThrillerDurata:123 minuteUn boxer luptă din greu pentru a ajunge în top, dar descoperă că între timp viața lui se destramă în jurul său.SALA 3:CEI PATRU FANTASTICI 2D(THE FANTASTIC FOUR 2D)-AG-V,L-J:13:30,18:45S,D:11:15,13:15,16:00,18:45Regia:Josh TrankCu:Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell,Miles TellerGen film:Acțiune,Fantastic,SFDurata:106 minuteCei Patru Fantastici, o relansare contemporană a uneia dintre cele mai longevive echipe Marvel, are în centru patru renegați care se teleportează într-un univers alternativ și plin de pericole, unde suferă modificări fizice dramatice. Viețile lor se schimbă ireversibil, iar echipa trebuie să învețe să-și stăpânească noile și uimitoarele abilități și să colaboreze pentru a salva Terra de o teribilă amenințare.SALA 4:INTOARCEREA IN HAVANA 2D(RETOUR A ITHAQUE-PREMIERAV,L-J:14:15,16;30,19:00,21:00S,D:12:00,14:15,16:30,19:00,21:00Regizor:Laurent CantetScenariu:Laurent Cantet,Francois CrozadeGen:Comedie,DramaApusul, pe o terasă situată deasupra Havanei. Cinci prieteni s-au întâlnit pentru a sărbători întoarcerea lui Amadeo după 16 ani de exil. De la apus până în zori s-au lăsat în voia amintirilor povestind despre tinerețea lor, despre grupul pe care îl formau atunci, despre încrederea în viitor, dar și despre dezamăgirile suferite.„Prin destăinuirile aduse de revenirea acestor personaje în Cuba, am încercat să construim un portret probabil și realist al acelor bărbați și femei care în tinerețile lor participau activ în viața socială a vremii și care, la fel ca mulți alții, au visat că roadele sacrificiilor din prezent (acum trecut) vor fi culese în viitor.”, a declarat Leonardo Padura, scriitor si jurnaist cubanez, autor al romanului Povestea vieții mele, care stă la baza filmului.