PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 9-15 OCTOMBRIE

Ştire online publicată Joi, 08 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1:PAN:AVENTURI IN TARA DE NICAIERI 3D-SUBTITRAT(PAN 3D)-AG-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV,L-J:13:30,18:30S,D: 11:15,13:30,18:30Regia:Joe WrightCu:Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Levi MillerGen film:Aventuri,Familie,FantasticDurata:111 minuteJoe Wright se inspir din celebrul roman al lui J.M. Barrie, dar 蟊 reinventeaz micului Peter Pan biografia. 姷 timpul celui de-Al Doilea R罳boi Mondial, b緅atul este r綯it de pirai 槐 dus 螽 Neverland, unde va descoperi cur滱d c destinul s綦 este s salveze 螽tregul t綖滵 fermecat de planurile malefice ale piratului Barb Neagr (Hugh Jackman).SALA 1:THE WALK:SFIDEAZA LIMITELE 3D (THE WALK 3D)-AG-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV,L-J:16:00,21:00S,D: 16:00,21:00Regia:Robert ZemeckisCu:Joseph Gordon-Levitt, Ben KingsleyGen film:Dram稫urata:100 minute.Robert Zemeckis, legendarul regizor al capodoperelor Forrest Gump, Cast Away, Back to the Future, Polar Express sau Flight, ne-a preg綟it inc o dat un adevarat festin vizual in format 2D, 3D, 4DX si IMAX® 3D, 螽 cel mai mai nou film al s綦 intitulat The Walk: Sfideaz limitele. Datorit tehnicilor vizuale inovatoare 槐 magiei IMAX® 3D, putem spune c Zemeckis a realizat cu adev綖at un film ce este destinat marelui ecran, ce ofer spectatorilor sansa a ajunge efectiv p滱 la nori.The Walk: Sfideaz limitele se ajut de o tehnologie revoluionar pentru a reda o poveste emoionant ce este centrat pe c漮eva personaje extrem de puternic conturate. Inspirat din evenimente reale, filmul ne poveste演e despre Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt), acrobatul francez care acum mai bine de 40 de ani a parcurs pe s漷m, spre uimirea lumii intregi, distana dintre cele dou turnuri World Trade Center din New York. Ajutat de mentorul s綦, Papa Rudy (Ben Kingsley), t滱綖ul Philippe va infrunta toate obstacolele in dorina sa de a reu槐 imposibilul. Iar asta cu at漮 mai mult cu c漮 spectaculoasa traversare a vidului dintre cele dou turnuri a fost realizat f綖 ca acesta sa fie asigurat in vreun fel, el baz滱du-se doar pe capacitatea sa de a-槐 menine echilibrul la ameitoarea 螽緄ime de 420 de metri. Filmul poate fi perceput 槐 ca un omagiu adus de Robert Zemeckis fostelor turnuri „gemene” din New York, ce au fost distruse in tragedia din 11 Septembrie 2001. The Walk: Sfideaz limitele este o producie ImageMovers, realizat de TriStar Pictures 螽 asociere cu LStar Capital. Filmul va rula in cinematografele din Rom滱ia incep滱d cu data de 9 Octombrie si este distribuit de c綟re InterComFilm Distribution.SALA 2:MUNTELE MAGIC 2D-AG-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV,L-Ma:18:45S,D:11:45,18:45Mi,J:16:30Regia:Anca DamianCu:Jean-Marc Barr, Christophe Miossec, Jerzy RadziwilowiczGen film:Animaie,DocumentarDurata:87 minuteProtagonistul Muntelui magic este Adam Jacek Winkler, un polonez refugiat politic la Paris, care a luptat 螽 Afganistan al綟uri de mujahedini, 螸potriva sovieticilor. Urm綖ind destinul lui Winkler, o poveste 螽 acela槐 timp tragic 槐 sensibil, uneori burlesc, filmul Muntele Magic va fi centrat pe relaia destinului individual cu istoria, 槐 a omului cu moartea.SALA 2:CRIMSON PEAK 2D-N 15-AVANPREMIERAMi,J:18:45Regia:Guillermo del ToroCu:Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Charlie HunnamGen film:Dram,Fantastic,HorrorDurata:119 minuteEdith (Mia Wasikowska), o t滱綖 scriitoare aspirant din secolul 19, 螽cearc s-槐 refac viaa dup un eveniment tragic. Eroina se las cucerit de un misterios 槐 榮rmant gentleman, Thomas Sharpe (Tom Hiddleston), care o duce 螽 lugubrul s綦 conac, Crimson Peak. Aici Edith va trebui s o 螽frunte pe Lucille (Jessica Chastain), geloasa sor a lui Thomas, 槐 cur滱d 蹎i va da seama c imensa re榷din „respir, s滱gereaz 槐... 蹎i aminte演e”.SALA 2:PAN:AVENTURI IN TARA DE NICAIERI 3D-SUBTITRAT(PAN 3D)-AG-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV,L-Ma:16:30Regia:Joe WrightCu:Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Levi MillerGen film:Aventuri,Familie,FantasticDurata:111 minuteJoe Wright se inspir din celebrul roman al lui J.M. Barrie, dar 蟊 reinventeaz micului Peter Pan biografia. 姷 timpul celui de-Al Doilea R罳boi Mondial, b緅atul este r綯it de pirai 槐 dus 螽 Neverland, unde va descoperi cur滱d c destinul s綦 este s salveze 螽tregul t綖滵 fermecat de planurile malefice ale piratului Barb Neagr (Hugh Jackman).SALA 2:MARTIANUL 3D(THE MARTIAN 3D)-AP 12-SAPTAMANA 2 V,L-J:13:45,20:30S,D: 13:45,20:30Regia:Ridley ScottCu:Matt Damon, Kristen Wiig, Kate Mara, Jessica ChastainGen film:Aciune,Aventuri,SF姷 timpul unei misiuni pe Marte cu echipaj uman, astronautul Mark Watney (Damon) este considerat mort, victim a unei furtuni puternice. 姷s Watney supravieuie演e urgiei 槐 descoper c a fost l綼at singur pe ostila planet. Cu provizii insuficiente, este nevoit s-槐 foloseasc la maxim ingeniozitatea, inteligena 槐 fora interioar pentru a r滵滱e 螽 via 槐 a g綼i o cale prin care mesajul s綦 de ajutor s ajung pe P緆滱t. La milioane de mile distan, NASA 槐 echipa internaional de oameni de 演iin caut ne螽cetat soluia prin care s 螿 aduc pe ‘marian’ acas, 螽 vreme ce colegii s緅 de echip pun 槐 ei la cale o misiune 螽dr罳nea, dac nu imposibil, de salvare. Pe m綼ur ce aceste pove演i, mostre incredibile de curaj, se desf蒪oar, voci din lumea 螽treag se unesc pentru a 螽curaja revenirea acas, 螽 siguran, a lui Watney.SALA 3:BLINKY BILL:KOALA CEL POZNAS 2D DUBLAT(BLINKY BILL 2D)-AG-SAPTAMANA 2V,L-Ma:13:15,17:30S,D: 11:30,13:15,17:30Mi,J:13:15Regia:Alex Weight, Noel Cleary, Deane Taylor, Alexs StadermannCu:Toni Collette, Ryan Kwanten, Rufus SewellGen film:AnimaieDurata:91 minuteBlinky Bill este un koala cu mult imaginaie. Inim de aventurier, el viseaz s plece din or蒪elul Green Patch 槐 s devin mare explorator, exact ca tat緄 s綦. Domnul Bill a disp綖ut cu ceva timp 螽 urm, iar Blinky este singurul care crede c acesta 螽c mai tr緅e演e. 姷tr-o zi, micul Blinky d peste indicii despre locaia tat緄ui s綦 槐 hot綖蒪te s porneasc 螽 cea mai mare 槐 periculoas aventur a vieii sale. De-a lungul drumului se va 螸prieteni cu cele mai neobi槃uite personaje: Nutsy –un koala crescut la zoo 槐 Jacko –o 榣p漷l ameit 槐 foarte energic. Urm綖ii ne螽cetat de o pisic s緄batic r罳bun綟oare, cei trei curajo槐 amici trebuie s 螽vee s se ajute reciproc pentru a supravieui prin inuturile necunoscute ale Australiei 槐 s 螿 g綼easc pe tat緄 lui Blinky.SALA 3:GANGSTERI DE LEGENDA 2D(THE LEGEND 2D)-AP 12-AVANPREMIERAMi,J:15:15,18:15Regia:Brian HelgelandCu:Emily Browning, Tom Hardy, Colin Morgan,Taron EgertonGen film:Biografic,Crim,ThrillerDurata:131 minuteAciunea plasat 螽 anii 1960 蟊 urm綖e演e pe gemenii mafioi Reggie 槐 Ron Kray 螽 timp ce 蹎i consolideaz imperiul criminal sem緋滱d teroare 螽 Londra, dar surprinde 槐 aciunile care au dus la declinul lor.Din 16 octombrie, pe marile ecrane, Freeman Entertainment 螿 prezint pe actorul Tom Hardy 螽 rol dublu, odat cu premiera thrillerului inspirat din fapte reale, „Gangsteri de Legend”. Filmul este regizat de castigatorul premiului Oscar, Brian Helgeland.SALA 3:INTERNUL 2D(THE INTERN 2D)-AP 12-SAPTAMANA 3V,L-Ma:15:15S,D:15:15Regia:Nancy MeyersCu:Robert De Niro, Anne HathawayGen film:ComedieDurata:121 minute姷 „Internul”, De Niro este Ben Whittacker, un b綖bat de 70 de ani care descoper c pensionarea nu este o decizie a榮 minunat precum credea. Profit滱d de oportunitatea de a avea din nou activitate printre profesioni演i, acesta aplic pentru un post de senior intern la un site de mod, 螽fiinat 槐 condus de Jules Ostin (Hathaway). Pe l滱g Robert De Niro 槐 Anne Hathaway, din distribuia filmului mai fac parte Rene Russo, Anders Holm, Anrew Rannells, Adam Devine 槐 Zack Pearlman.SALA 3:BLACK MASS:AFACERI MURDARE 2D(BLACK MASS 2D)-AP 12-SAPTAMANA 2V,L-Ma:19:30,21:45S,D: 19:30,21:45Mi,J:20:45Regia:Scott CooperCu:Kevin Bacon, Juno Temple, Johnny Depp,Dakota Johnson, Benedict CumberbatchGen film:Aciune,Crim,Dram稫urata:122 minuteCu trei nominaliz綖i la premiile Oscar, actorul Johnny Depp revine pe marile ecrane, din 18 septembrie, cu interpretarea lui Whitey Bulger, un mafiot celebru 槐 extrem de periculos 螽 drama “Black Mass: Afaceri Murdare”, regizat de Scott Cooper. 姷 1970, agentul FBI John Connolly reu榷演e s 螿 conving pe temutul gangster James “Whitey” Bulger s colaboreze cu biroul federal de investigaii pentru a elimina un du榦an comun: mafia italian din Boston. Drama surprinde povestea acestei aliane atipice care a sc綯at de sub control, permi滱du-i lui Whitey s evite legea, s-槐 consolideze puterea 槐 s devin unul dintre cei mai periculo槐 criminali din istoria ora滾lui.Din distribuia filmului mai fac parte Joel Edgerton 螽 rolul agentului John Connolly, Benedict Cumberbatch ca fratele mafiotului, Rory Cochrane ca Steve Flemmi, Jesse Plemons 螽 rolul partenerei lui Whitey 槐 Kevin Bacon ca agentul Charles McGuire.SALA 4:CAPITANUL PALOS ASCUTIT SI COMOARA DIN LAMA RAMA 2D-AG-SAPTAMANA 4V,L-J:14:15S,D:11:20,14:15Regia:Lisa Marie Gamlem, John Andreas AndersenCu:Vinjar Pettersen, Tuva Novotny, Kyrre Haugen Sydness, Fridtjov S嶕eimGen film:Aciune,Aventuri,ComedieDurata:96 minuteT滱綖ul orfan Pinky 螿 urmeaz pe c綯itanul Sabertooth 螽tr-o c緄綟orie captivant, dar periculoas, de-a lungul 槐 de-a latul marilor oceane. Destinaia este regatul Lama Rama, unde echipajul sper s g綼easc o comoar foarte r潎nit. 姷 acela槐 timp, Pinky are o 槐 misiune personal - vrea s afle cine este tat緄 lui.SALA 4:BARBATUL DE 100 DE ANI CARE A IESIT PE FEREASTRA SI A DISPARUT 2D-AP 12-SAPTAMANA 3V,L-J:16:15S,D:16:15Regia:Felix HerngrenCu:Robert Gustafsson, Mia Sk酺inger, Iwar Wiklander, David WibergGen film:Aventuri:Comedie:Dram稫urata:114 minuteNea演eptata poveste a unui b綖bat 螽 v漷st de 100 de ani care decide c nu-i prea t漷ziu s-o ia de la cap綟. Muli ar crede c 螿 a演eapt aventura vieii, dar aceast c緄綟orie nu este prima pentru Allan Karlsson: se 螸pline演e un secol de c滱d provoac pr綯緂 螽 lume, iar acum e gata s se dezl緋uie din nou.SALA 4:9 LUNI,IN CAUTAREA TATALUI-AG-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV,L-J:19:00,20:40S,D: 19:00,20:40Regia:Albert DupontelCu:Sandrine Kiberlain, Albert DupontelGen film:ComedieDurata:82 minuteT滱綖a judec綟oare Ariane Felder e 螽s綖cinat. Conform testelor de paternitate, tat緄 copilului este Bob, un criminal urm綖it pentru violen atroce. Ariane, care nu-i aduce aminte de nimic, 螽cearc s afle ce s-a 螽t滵plat.