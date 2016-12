PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 9 - 15 ianuarie 2015

Ştire online publicată Luni, 12 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1: Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranței (Birdman) – N-15 - AVANPREMIERĂRegia: Alejandro González IńárrituÎn rolurile principale: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Emma StoneGen: ComedieDurata: 119 minuteOra: Mi: 16:00, 20:15; J: 21:45Celebru odinioară pentru interpretarea unui popular supererou, actorul Riggan Thomson (Michael Keaton) vede cum dispare încet-încet din amintirile fanilor. Într-o încercare disperată de a reatrage atenția și de a simți, o dată în viață, că realizează ceva apreciat atât de colegii de breaslă, cât și de publicul larg, Riggan plănuiește o piesă pe Broadway. Pentru a reuși, bărbatul trebuie să-și ignore egoul supradimensionat, mai ales dacă vrea să-și readucă aproape și familia.SALA 1: Somn de Iarnă (Winter Sleep) - AP-12 - AVANPREMIERĂRegia: Nuri Bilge CeylanÎn rolurile principale: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet AkbagGen: DramăDurata: 186 minuteOra: J: 18:15-În Winter Sleep, lăsarea iernii îi face prizonieri, sub același acoperiș, pe Aydin, un fost actor, care conduce un mic hotel în centrul Anatoliei, pe soția sa Nihal, cu care are o relaie furtunoasă, și pe sora lui, Necla, care suferă din cauza unui divorț. Pe măsură ce zăpada începe să cadă, hotelul se transformă într-un adăpost, dar și într-un loc din care nu pot scăpa și care le alimentează animozititățile.SALA 1: Exodus: Zei și Regi 3D ( Exodus: Gods and Kings) - AP-12 Regia: Ridley ScottÎn rolurile principale: Christian Bale, Sigourney Weaver, Joel Edgerton, Aaron PaulGen: Dramă, IstoricDurata: 108 minuteOra: V, S, D: 15:45, 20:45; L, Ma: 20:15.Ridley Scott ne poartă în vremuri imemoriale, descriind în premiera lunii decembrie exodul evreilor din Egipt, în căutarea Pământului Făgăduinței, sub conducerea lui Moise (Christian Bale). Unul dintre cele mai captivante fragmente ale Bibliei are parte de o nouă ecranizare, cu efecte speciale de ultimă generație. Locațiile de filmare au inclus un arid lanț muntos din provincia spaniolă Andalusia, studiourile Pinewood din Londra, dar și deșerturile din Maroc.SALA 1: Asterix: Domeniu Zeilor 3D/ DUBLAT (Asterix: Le domains des dieux) - AG Regia: Louis Clichy, Alexandre AstierÎn rolurile principale: Alain Chabat, Laurent LafitteGen: AnimațieDurata: 85 minuteOra: V: 14:00; S, D: 12:00, 14:00; L, Ma, J: 16:00; Mi: 18:30.Suntem în anul 50 a.C. și întreaga Galie este ocupată de romani. Cel puțin așa și-ar dori Iulius Caesar, foarte iritat de faptul că un sătuc galez încă ține piept invaziei. După ce forța și atacurile cu soldați câtă frunză și câtă iarbă se dovedesc neputincioase în fața vajnicilor gali, împăratul decide să schimbe tactica. Îl vor lăsa Astérix și Obélix să-și ducă planul la îndeplinire?SALA 1: Annie (Annie) - AG Regia: Will GluckCu: Quvenzhané Wallis, Rose Byrne, Cameron Diaz, Jamie FoxxGen: Comedie, Dramă, Familie, MuzicalDurata: 118 minuteOra: V-D: 18:30 - subtitrat; L, Ma: 18:00 - subtitrat . Tenace, încrezătoare și optimistă, Annie - personajul legendar, aflat în căutarea familiei sale, care a inspirat generații întregi - revine pe ecrane într-o viziune contemporană, în comedia produsă de Columbia Pictures, Annie.SALA 2: Al șaptelea fiu 3D (Seventh sun) - AP-12 Regia: Sergey BodrovÎn rolurile principale: Julianne Moore, Jeff Bridges, Ben Barnes, Antje TraueGen: Aventuri, Familie, FantasticDurata: 102 minuteOra: V: 16:00, 21:00; S, D: 11:15, 16:00, 21:00; L-J: 15:45, 21:00Thomas Ward este al șaptelea fiu al unui al șaptelea fiu și a fost dat în ucenicie Vraciului din părțile locului. Misiunea lui este grea. Vraciul este neprietenos și mulți ucenici au dat greș înaintea lui. Vrând-nevrând, Thomas trebuie să învețe să alunge stafiile, să întemnițeze vrăjitoare și să supună duhurile. Dar, după ce este păcălit să o elibereze pe Mama Malkin, cea mai rea vrăjitoare din Comitat, iadul se dezlănțuie.SALA 2: Hobbitul: Bătălia celor cinci oștiri 3D ( The Hobbit: The Battle of Five Armies) - AP-12 Regia: Peter JacksonIn rolurile principale: Martin Freeman, Ian McKellen, Benedict CumberbatchGen: Aventuri, FantasticDurata: 144 minuteOra: V-D: 13:15, 18:15; L-J: 18:15.Bilbo, Thorin și gnomii au reușit să-l stârnească pe Smaug din bârlogul său din Erebor, dar vor reuși ei să-l învingă pe dragon o dată pentru totdeauna? Și, în caz de izbândă, vor putea să înfrunte crunta amenințare descoperită de vrăjitorul Gandalf în Dol Guldur?SALA 3: Taken 3 - N-15 - PREMIERĂRegia: Olivier MegatonÎn rolurile principale: Maggie Grace, Liam NeesonGen: Acțiune, Crimă, ThrillerDurata: 108 minuteOra: V: 14:30, 19:15, 21:30; S, D: 12:15, 14:30, 19:15, 21:30; L-J: 17:00, 19:15, 21:30În primele două părți ale cunoscutei serii de acțiune, fostul agent Brian Mills (Liam Neeson) a trebuit să-și apere familia de atacatori, vânându-i fără milă. Doar că de această dată vânătorul se transformă în vânat, având pe urmele sale atât autoritățile, cât și un dușman din trecutul său plin de violență, dușman gata de orice pentru a-l face pe Mills să sufere.SALA 3: O noapte la Muzeu: Secretul Faraonului (Night at the Museum: Secret of the Tomb) - AG Regia: Shawn LevyÎn rolurile principale: Ben Stiller, Robin WilliamsGen: Comedie, Familie, FantasticDurata: 97 minuteOra: V-D: 17:00.Aventurile celei de-a treia părți a seriei au loc în celebrul British Museum din Londra! În centrul atenției se află, ca de obicei, descurcărețul Larry (Ben Stiller), care va avea de furcă din cauza unui faraon (Ben Kingsley) readus la viață cu ajutorul unei tăblițe magice. Larry va primi ajutor de la îndrăgitul Theodore Roosevelt (Robin Williams), dar și de la curajosul Lancelot (Dan Stevens), pentru a-l face pe maleficul faraon să se întoarcă în mormântul său.