PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 8-14 MAI

Ştire online publicată Miercuri, 06 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1: ACASĂ (HOME) 3D-DUBLAT - AG S,D: 11:15,15:15Regia: Tim JohnsonÎn rolurile principale: Rihanna, Jim Parsons, Jennifer LopezGen: Animație, Aventuri, Fantastic, SFDurata: 94 minuteCând Pământul este cucerit de extrem de încrezătorii Boov, o rasă extraterestră în căutarea unui nou loc pe care să-l considere cămin, toți oamenii sunt mutați dintr-odată, în timp ce toată rasa Boov este ocupată cu reorganizarea planetei. Dar când o fată plină de resurse, Tip, reușește să evite capturarea, ea se trezește complicea accidentală a unui Boov alungat, pe nume Oh. Cei doi fugari realizează că sunt mult mai mult în joc decât relațiile intergalactice și pornesc în călătoria vieții lor.SALA 1:HAOS LA VERSAILLES(A LITTLE CHAOS) - AP 12V-J:17:00,21:15Regia:Alan RickmanCu:Stanley Tucci, Matthias Schoenaerts, Kate Winslet, Jennifer Ehle, Alan RickmanGen film:Comedie,Dramă,RomanticDurata:117 minuteO dramă romantică care o are în centrul său pe Sabine De Barra, un designer cu o personalitate puternică și talent peisagistic, care este aleasă pentru a construi una dintre principalele grădini de la un nou palat al regelui Ludovic al XIV-lea, la Versailles. În noua sa poziție de putere și influență, ea contestă barierele de gen și de clasă în timp ce, de asemenea, se va implica profesional, dar și romantic cu renumitul artist peisagist André Le Notre. Toate acestea fiind presărate din belșug cu intrigile de la curte, tipice erei dominate de Regele Soare.SALA 1:VIAȚA BATE FILMUL(SHE‘S FUNNY THAT WAY)-AP 12-V,L-J:15:00,19:15S,D:13:15,19:15Regia:Peter BogdanovichCu:Imogen Poots, Jennifer Aniston, Owen Wilson,Kathryn Hahn, Rhys IfansGen film:Comedie,DramăDurata:93 minuteViața bate filmul marchează reîntoarcerea multașteptată a marelui regizor Peter Bogdanovich, unul din cei mai apreciai regizori ai cinematografiei mondiale, după o absență de 12 ani, timp în care a regizat trei filme de televiziune, precum i documentarul câștigător al unui premiu Grammy, “Runnin’ Down A Dream: Tom Petty and the Heartbreakers”, dar și o versiune revizuită și extinsă a documentarului extrem de apreciat “Directed by John Ford.”Cu Viața bate filmul Bogdanovich revine la comedie, un gen în care a excelat cu mari succcese precum “What’s Up, Doc?”, “Paper Moon”, “They All Laughed” și “Noises Off.” Viața bate filmul este o comedie romantică, dar suficient de trăznită, iar distribuția este formată din nume ale primului eșalon de actori de la Hollywood: Owen Wilson, Imogen Poots, Jennifer Aniston, Will Forte, Kathryn Hahn și Rhys Ifans.SALA 2: CLOPOTICA SI LEGENDA BESTIEI DE NICAIERI (TINKER BELL AND THE LEGEND OF THE NEVERBEAST) 3D-DUBLAT – AG S,D:11:30Regia: Steve LoterÎn rolurile principale: Lucy Liu, Mae WhitmanGen: Animație, Aventuri, Fantastic, SFDurata: 94 minuteNoua animație din seria Tinkerbell ne-o arată pe Clopoțica într-o aventură ieșită din comun: când una dintre suratele ei, încrezătoare că înfățișarea nu spune nimic despre inima unei ființe, se împrietenește cu o misterioasă creatură gigantică.SALA 2:MAD MAX: DRUMUL FURIEI(MAD MAX:FURY ROAD) 3D-N 15 - AVANPREMIERĂJ:21:00Regia:George MillerCu:Tom Hardy, Charlize TheronGen film: Acțiune,Aventuri,SFDurata:120 minuteCreatorul legendarei francize „Mad Max”, George Miller ocupă din nou scaunul regizoral și aduce, din mai, pe marile ecrane „Mad Max: Drumul Furiei”, o nouă incursiune în universul exploziv al lui Max Rockatansky.Urmărit de un trecut turbulent, Mad Max prefera să călătorescă de unul singur și să nu iși facă prieteni. În ciuda convingerilor sale, se alătură unui grup de supraviețuitori ai deșertului, conduși de implacabila luptătoare Imperator Furiosa. Aceștia sunt urmăriți permanent și atacați de tiranul Immortan Joe care îi suspectează că i-au furat cea mai de preț posesie. În „Mad Max: Drumul Furiei”, cel de-al patrulea film din istoria francizei, Tom Hardy interpretează rolul principal, iar din distribuție mai fac parte Charlize Theron, Nicholas Houllt, Hugh Keays-Byrne, Nathan Jones, Josh Helman și Rosie Huntington-Whiteley.SALA 2: RĂZBUNĂTORII:SUB SEMNUL LUI ULTRON(THE AVANGERS:AGE OF ULTRON) 3D - AGV,L-M:16:00,18:45,21:30S,D:13:00,16:00,18:45,21:30J:15:30,18:15Regia:Joss WhedonCu:Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Christopher Robert Evans, Elizabeth OlsenGen film:Acțiune,Aventuri,Fantastic,SFCând Tony Stark repornește un program inactiv de menținere a păcii, lucrurile scapă de sub control, iar cei mai puternici Eroi ai Pământului – incluzându-i pe Omul de Oțel, Căpitanul America, Thor, Incredibilul Hulk, Văduva Neagră și Ochi de Șoim – sunt supuși unui test limită, pe măsură ce se luptă să salveze planeta de distrugerea de către teribilul Utron.Studiourile Marvel prezintă „Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron”, continuarea epopeică a celui mai măreț film cu supereroi din toate timpurile. Soarta planetei atârnă de un fir de ață, odată cu apariția răufăcătorului Ultron, și depinde de Răzbunători să-l oprească din ducerea la bun sfârșit a planurilor sale îngrozitoare. Curând, alianțe incomode și acțiuni neașteptate pregătesc terenul pentru o aventură globală unică, de proporții importante.În rolurile principale din „Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron” joacă: Robert Downey Jr., care se reîntoarce drept Iron Man, alături de Chris Hemsworth drept Thor, Mark Ruffalo ca Hulk și Chris Evans în rolul lui Captain America. Împreună cu Scarlett Johansson drept Black Widow și Jeremy Renner ca Hawkeye, și avându-i în rolurile secundare pe Don Cheadle (James Rhodes/War Machine), Cobie Smulders (Agentul Maria Hill), Stellan Skarsgćrd (Erik Selvig) ți Samuel L. Jackson (Nick Fury), echipa trebuie să se reunească pentru a-l înfrânge pe Ultron, un răufăcător tehnologic îngrozitor, hotărât să extermine rasa umană. Pe parcurs, ei se confruntă cu doi nou-veniți puternici și misterioși: Pietro Maximoff, jucat de Aaron Taylor-Johnson, și Wanda Maximoff, jucată de Elizabeth Olsen, dar se și reîntâlnesc cu un vechi prieten într-o nouă formă, când Paul Bettany devine Vision.SALA 3: URMARIRE PERICULOASA (HOT PURSUIT ) –AP 12-V,L-J:18:30,20:15S,D:14:00,18:30,20:15Regia:Anne FletcherCu: Sofía Vergara, Reese WitherspoonGen film:Acțiune,ComedieDurata:88 minuteÎn “Urmărire periculoasă”, ofițerul Cooper, o polițistă crispată și care face lucrurile ca la carte (Reese Witherspoon), încearcă să o protejeze de un șef al drogurilor pe Daniella Rivera (Sofia Vergara), o văduvă sexy și prietenoasă, pe măsură ce aleargă împreună prin Texas, fiind urmărite de polițiști corupți și criminali profesioniști. Filmul este regizat de Anne Fletcher (“The Proposal”), după un scenariu scris de David Feeney (seria TV “New Girl”) & John Quintance (seria TV “Ben & Kate”) și Dana Fox (“What Happens in Vegas”) & Katherine Silberman (seria TV “Ben & Kate”). Alăturarea celor două actrițe în comedia de acțiune “Hot Pursuit: Urmărire periculoasă” s-a dovedit o experiență inedită. “Pur și simplu, fiecare persoană avea privirea ațintită spre ea [Sofia]”, a declarat Witherspoon pentru PEOPLE. “Bărbații sunt copleșiți, femeile își scapă poșetele. E ca într-o reclamă. Părul ei se mișcă în slow motion. Personajul ei este atât de sexy și dulce, iar al meu este așa de ridicol și neadaptat”, a declarat amuzată Reese Witherspoon pentru revista PEOPLE.SALA 3: SECRETUL LUI ADALINE(AGE OF ADALINE) - AGV-L-J:15:45,22:00S,D:11:45,15:45,22:00Regia:Lee Toland KriegerCu:Blake Lively, Harrison FordGen film:Dramă,Romantic,DragosteDurata:110 minuteRămânând miraculos la vârsta de 29 de ani timp de aproape opt decenii, Adaline Bowman (Blake Lively) duce o existență retrasă, evitându-i din răsputeri pe cei care i-ar putea da în vileag secretul. Dar o întâlnire întâmplătoare cu atrăgătorul filantrop Ellis Jones (Michiel Huisman) reaprinde în ea pasiunea pentru viață și dragoste. Atunci când un weekend petrecut cu părinții lui (Harrison Ford și Kathy Baker) riscă să dezvăluie adevărul despre ea, Adaline ia o decizie care-i va schimba viața pentru totdeaunaSALA 4: MISS JULIE-AP 12-V,L-J:16:15S,D:13:30,16:15Regia:Liv UllmannCu:Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha MortonGen film: DramăDurata:129 minutePovestea are loc într-un castel de țară din Irlanda anului 1880. Într-o noapte de vară, Domnișoara Julie (actrița Jessica Chastain) lasă puțin la o parte constrângerile sociale și începe să flirteze cu valetul tatălui său (Colin Farrell). Cei doi dansează, beau, își fac confesiuni și se manipulează unul pe celălalt. Ea, ușor tentată de sentimentul degradării; el, un tip citit, umblat și instruit, dar cu toate astea, pe alocuri, aspru și grosolan. Amândoi animați în egală măsură de atracție, dar și de dezgust reciproc. Miss Julie descrie o luptă aprigă pentru putere și dominare, mascată într-un joc crud al seducției și al repulsiei.SALA 4: TĂIETURA (THE CUT) –N 15-V-J:19:00,21:45Regia:Fatih AkinCu:Tahar Rahim, George Georgiou, Lara Heller, Simon AbkarianGen film: Dramă,IstoricDurata:138 minuteÎntr-o noapte din 1915, autoritățile turce execută o razie în orașul Mardin și îi arestează pe toți bărbații armeni din oraș, inclusiv pe tânărul fierar Nazaret Manoogian. După câțiva ani, reușind să supraviețuiască ororilor genocidului, Nazaret află că cele două fiice ale sale încă trăiesc. Devine obsedat de ideea de a le găsi. Căutarea îl poartă de la deșerturile Mesopotamiei, prin Havana, până în preeriile din North Dakota.