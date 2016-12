PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 7 - 13 noiembrie 2014

Sunt trolii din cutie niște monștri înfiorători care trăiesc sub străzile din orașul Cheesebridge și ies afară doar pentru a fura exact ce iubesc locuitorii acestuia mai mult, copiii și brânzeturile? Eggs, un băiat orfan, nu e deloc de aceeași părere și trebuie să ia măsuri când un malefic responsabil cu deratizarea e gata de orice ca să îi stârpească pe troli. Eggs se aventurează în lumea lor de sub pământ și ajunge să facă echipă cu o fată dornică de aventură, care îl va ajuta să-și salveze nu doar prietenii, ci și întreg orașul Cheesebridge.SALA 1: Harti catre stele (Maps to the stars) – AP-12 Regia: David CronenbergÎn rolurile principale: Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Julianne Moore, John CusackGen: Drama Durata: 111 minuteOra: V-J: 18:15, 22:30.Maps to the Stars este o poveste de Hollywood deturnată, în care doi foști copii-actori de succes, ajunși la maturitate, au probleme cu drogurile și cu piromania, iar o femeie stea de cinema este bântuită de fantoma mamei ei decedate.În timpul Marii Depresii, George Pemberton (Bradley Cooper) se instalează împreună cu soia sa, Serena (Jennifer Lawrence), în Carolina de Nord pentru a dezvolta o fabrică de prelucrarea a lemnului pentru construcții. Deși străină în această regiune deloc primitoare, Serena se impune rapid ca egală a bărbaților care conduc acel imperiu forestier. Descoperă, însă, că soul ei are un copil pe care l-a conceput cu câțiva ani în urmă în acea regiune cu o femeie simplă, Rachel (Ana Ularu), și devine vulnerabilă și sensibilă, dar, când află că ea nu va putea avea niciodată copii, fericirea mariajului lor se destramă definitiv. Din acel moment, singura sa dorină este aceea de a se răzbuna pe fiul nelegitim al lui George.Fionnan este un metrosexual convins și nu vrea o petrecere a burlacilor. Ruth, viitoarea lui soție, îl convinge pe cavalerul de onoare să organizeze una și acesta acceptă, îngrijorat doar că ar trebui să-l țină departe de eveniment pe sălbaticul frate al lui Ruth, poreclit Mașinăria. Dar nu prea te pui cu Mașinăria și, după ce le prinde urma, îi aruncă într-o mulțime de aventuri în Irlanda rurală, unde eroii se vor pierde, se vor trezi ținta gloanțelor și-a pietrelor și-și vor rătăci hainele.Pelicula o are în rol central pe Giulia Nahmany, o vedetă autohtonă (cântăreață, femeie de afaceri, acum și actriță debutantă), ce o va interpreta pe Danielle Luca, o româncă plecată la New York, unde devine redactor de modă pentru o revistă din Manhattan. Când șefa sa, Vivien Thompson (Seymour) își însușește creația lui Danielle, aceasta își pierde job-ul și iubitul. Cu reputația distrusă, se întoarce acasă, în România, unde reia contactul cu familia, dar și cu pasiunea sa din adolescență, designul de modă.Povestea ne poartă în aprilie 1945, la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar în centrul atenției este Wardaddy (Brad Pitt), un sergent american cu mare experiență în luptă. Împreună cu echipajul său de cinci oameni, Wardaddy conduce un tank Sherman supranumit Fury și pătrunde în spatele liniilor inamice pentru o misiune cvasi-sinucigașă care ar trebui să dea ultima lovitură forțelor armate ale Germaniei naziste.Protagoniști sunt Anne Hathaway și Matthew McConaughey, membri ai unei echipe de exploratori porniți într-o cutezătoare aventură odată cu descoperirea unui tunel al timpului, ce ar putea fi răspunsul la întrebările omenirii legate de deplasarea în spațiu și cucerirea imenselor distanțe ale unei călătorii interstelare.Keanu Reeves revine la genul action cu John Wick, un film în care intepretează personajul titular, un asasin plătit retras din activitate. Deși a lăsat praful să se așeze pe colecția de arme, Wick va începe să le folosească din nou pentru a se răzbuna pe gangsterii care i-au ucis câinele, singura amintire de la soția sa decedată. Keanu Reeves revine la genul action cu John Wick, un film în care intepretează personajul titular, un asasin plătit retras din activitate. Deși a lăsat praful să se așeze pe colecția de arme, Wick va începe să le folosească din nou pentru a se răzbuna pe gangsterii care i-au ucis câinele, singura amintire de la soția sa decedată. Conștient că acesta e doar începutul unei răfuieli pe viață și pe moarte, Wick nu se va da în lături de la nimic pentru a-i lichida pe gangsterii.Ignatius Martin Perrish, fiul de 26 de ani al unui muzician faimos, are parte de o viață îndestulată și plină de privilegii și vrea să se însoare cu Merrin Williams, iubita lui din copilărie. Merrin este violată și ucisă cu brutalitate, iar Ignatius devine principalul suspect al polițiștilor însărcinați cu rezolvarea cazului, ceea ce îl umple de revoltă și furie neputincioasă pe tânărul care a suferit o pierdere ireparabilă. La un an de la moartea lui Merrin, Ignatius se trezește după o noapte de beție cu două protuberanțe dureroase pe cap și darul de a-i face pe cei din jur să-și mărturisească cele mai ascunse secrete.Doi soți francezi catolici își văd viața întoarsă pe dos după ce cele patru fiice ale lor se căsătoresc cu bărbați cu religii și origini diferite.. Maria are 14 ani, iar familia ei face parte dintr-o comunitate catolică fundamentalistă. Fata își duce viața zilnică în lumea modernă, dar inima ei Îi aparține lui Iisus. Vrea să-L urmeze, să devină o sfântă și să meargă în Rai - exact ca toți acei copii fără de păcat de care i s-au spus atâtea. Va reuși Christian, un băiat întâlnit la școală, să-i schimbe planurile?Trăim într-o vreme a schimbărilor rapide, a crizelor și-a dezorientării. Sistemul financiar, energia, clima se schimbă. Toate problemele din aceste domenii au un lucru în comun: au fost create de oameni. Multe au fost create de absolvenți ai celor mai bune universități din întreaga lume. Este această nebunie un efect al educației? Documentarul analizează sistemul educațional modern și lansează ipoteza că el reprezintă un obstacol în calea dezvoltării imaginației, a creativității și a gândirii libere a copiilor. Multe au fost create de absolvenți ai celor mai bune universități din întreaga lume. Este această nebunie un efect al educației? Documentarul analizează sistemul educațional modern și lansează ipoteza că el reprezintă un obstacol în calea dezvoltării imaginației, a creativității și a gândirii libere a copiilor.Trăim într-o vreme a schimbărilor rapide, a crizelor și-a dezorientării. Sistemul financiar, energia, clima se schimbă. Toate problemele din aceste domenii au un lucru în comun: au fost create de oameni. Multe au fost create de absolvenți ai celor mai bune universități din întreaga lume. Este această nebunie un efect al educației? Documentarul analizează sistemul educațional modern și lansează ipoteza că el reprezintă un obstacol în calea dezvoltării imaginației, a creativității și a gândirii libere a copiilor.