PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 6-12 NOIEMBRIE

SALA 1: HOTEL TRANSILVANIA 2-3D DUBLAT -AG-V,L,Ma,Mi,J:16:30S,D:12:15,16:30Regia: Genndy TartakovskyCu: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez,Kevin JamesGen film: animație, comedie, familieDurata: 89 minuteÎn Hotelul Transilvania lucrurile s-au schimbat puțin în ultima vreme: politica strictă a lui Dracula care acceptă doar monștri în hotel s-a mai relaxat, iar hotelul își deschide porțile și oamenilor. Dar în spatele cavourilor închise, Dracula este neliniștit deoarece adorabilul său nepot, jumătate vampir, jumătate om, Dennis, nu dă semne că ar fi și vampir. Așa că, în timp ce Mavis își vizitează socrii umani (și are și ea parte de un șoc cultural), bunicul vampir Dracula își cheamă prietenii Frank, Murray, Wayne și Griffin pentru a-l supune pe Dennis unor antrenamente speciale. Însă nimeni nu știe că tatăl lui Drac, foarte bătrânul și morocănosul Vlad e pe cale să facă o vizită familiei. Când Vlad află ca strănepotul său nu este de sânge pur și că oamenii pot să stea acum la Hotel Transilvania, lucrurile o iau un pic razna.SALA 1:LUMEA E A MEA (N-15) 2DV, S, D: 14:15,18:30L, Ma, Mi, J: 18:30Regia: Nicolae Constantin TănaseGen film: DramaDurata: 104 minuteLumea e a mea / The World is Mine, o dramă despre generația 2000, aduce în prim plan povestea Larisei (Ana Maria Guran), o adolescentă ca oricare alta din Constanța. Larisa vrea multe de la viață: bani, valoare, influență, popularitate și respect. Și acum, fiind îndrăgostită, va face totul pentru a le obține. Lumea e a mea / The World is Mine este un film colorat și amar, viu și strident, despre revolta inutilă a unei generații pentru care notorietatea se măsoară în vizualizări pe Youtube și like-uri pe Facebook.SALA 1: BOX 2D-AP 12-V, S, D :20:45L, Ma, Mi, J: 14:15, 20:45Regia: Florin ȘerbanCu: Sorin Leoveanu, Rafael Florea, Hilda PéterGen film: comedie, dramăDurata: 93 minuteVară, stradă încinsă, amiază. Tocuri pe caldarâm. Fusta ce se arcuiește pe coapse și joacă în ritmul pașilor. O adiere de vânt, părul, un surâs discret de femeie ce se știe privită și admirată. Pași lungi, gambele cu mușchi întinși, tricoul lipit de umerii rotunzi și puternici. Pielea măslinie. O geantă sport purtată de-a curmezișul și privirea lipită de pielea femeii ce merge la câtiva pași în fața lui. RAFAEL (19) o urmărește pe CRISTINA (34). În ciuda diferenței de vârstă dintre cei doi, Rafael (Rafael Florea) și Cristina (Hilda Peter) au în comun aceeași nevoie disperată de afirmare. De-a lungul filmului, fiecare învaă în felul său lecția maturizării și a compromisului. BOX este o poveste de dragoste spusă altfel decât în filmele americane. Însă nimeni nu știe că tatăl lui Drac, foarte bătrânul și morocănosul Vlad e pe cale să facă o vizită familiei. Când Vlad află ca strănepotul său nu este de sânge pur și că oamenii pot să stea acum la Hotel Transilvania, lucrurile o iau un pic razna.SALA 2: CRAIASA ZAPEZII 3D(SNOW QUEEN 3D)-DUBLAT -AG-Mi, J:16:15Regia:Maksim Sveshnikov, Vladlen BarbeCu:Erin Fitzgerald, Wendee Lee, Cindy RobinsonGen film:Animație,Aventuri,FamilieDurata:80 minuteCondusă de dorința de a construi o nouă lume, în care puritatea albului să înlocuiască emoțiile și gerul polar să înghețe sufletele oamenilor, Regina Zăpezii va face orice pentru a-și păstra împărăția și a distruge toți artiștii care nu sunt de acord cu viziunea ei. Animația prezintă călătoria plină de aventuri a micuței Gerda care încearcă să își găsească fratele ținut prizonier undeva în vasta întindere albă din ținutul vrăjit de Regina Zăpezii. De-a lungul călătoriei sale, Gerda se confruntă cu multe obstacole, dar cunoaște și noi prieteni de nădejde.SALA 2:THE LAST WITCH HUNTER – ULTIMUL VANATOR DE VRAJITOARE 2D-N 15V, L, Ma:16:15S, D:11:45,16:15Regia: Breck EisnerGen film: Actiune, Aventuri, FantasticDurata: 106 minuteThe Last Witch Hunter spune povestea unui nemuritor vânător de vrăjitoare (Diesel), nevoit să facă echipă cu una din inamicele sale, o vrăjitoare, pentru a împiedica întrunirea sacră a vrăjitoarelor - ce urmează să aibă loc în New York-ul zilelor noastre - și a evita astfel condamnarea pe vecie a umanității.SALA 2:GOOSEBUMPS:ITI FACEM PARUL MACIUCA 3D-AP 12-Mi,J:18:45Regia:Rob LettermanCu:Jack Black, Dylan MinnetteGen film:Aventuri,Comedie,FantasticDurata:103 minuteÎn Goosebumps, adolescentul Zach Cooper (Dylan Minnette), supărat că a trebuit să se mute dintr-un oraș mare într-unul mic, întrevede o rază de speranță când întâlnește o fată frumoasă din vecini, pe nume Hannah (Odeya Rush) și leagă o nouă prietenie cu Champ (Ryan Lee). Dar fiecare lucru bun are și partea lui întunecată, așa că Zach află destul de repede că misteriosul tată al lui Hannah este de fapt R.L. Stine (Jack Black), autorul seriei de succes, Goosebumps. Când Zach începe să afle tot felul de lucruri despre vecinii săi, el descoperă că Stine are un secret periculos: creaturile pe care le-a creat și cu care a populat cărțile sale sunt reale, iar Stine își protejează cititorii ținându-le închise în cărțile unde au apărut fiecare. Când creațiile lui Stine sunt eliberate neintenționat dintre paginile manuscriselor, viața lui Zach devine de-a dreptul ciudată. Într-o noapte de aventuri nebunești, Zach, Hannah, Champ și Stine trebuie să-și unească puterile pentru a-i băga înapoi între filele cărților pe păpușa Slappy, pe fetița cu mască, gnomii și alte creaturi, care amenințau orașul. Columbia Pictures și Sony Pictures Animation prezintă, în colaborare cu LStar Capital și Village Roadshow Pictures, o producție a Original Film / Scholastic Entertainment Inc., Îți facem părul măciucă/Goosebumps. Rolurile principale din film sunt interpretate de Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush, Amy Ryan, Ryan Lee și Jillian Bell.SALA 2:SPECTRE 2D-N 15-V, L, Ma, Mi,J:21:00S, D:20:30Regia:Sam MendesCu:Monica Bellucci, Léa Seydoux, Dave Bautista,Daniel Craig, Christoph Waltz, Ben WhishawGen film:Acțiune,Aventuri,Crimă,ThrillerDurata:150 minuteUn mesaj enigmatic din trecutul lui James Bond îl aruncă pe agentul 007 într-o investigație ce-i dezvăluie acțiunile unei organizații sinistre. În timp ce M se confruntă cu adversari politici hotărâți să închidă serviciile secrete, Bond se chinuie să dea la o parte vălul de mister ce acoperă teribilul secret din spatele SPECTRE.SALA 3:THE GREEN INFERNO – INFERNUL DIN AMAZON (IM-18) 2DV, L, Ma, Mi,J:22:00S, D: 21:00Regia: Eli RothGen film: Horror, ThrillerDurata: 103 minuteUn grup de tineri activiști din New York călătoresc în jungla amazoniană pentru a milita să protejeze un trib aflat în pericol de dispariție. În timp ce M se confruntă cu adversari politici hotărâți să închidă serviciile secrete, Bond se chinuie să dea la o parte vălul de mister ce acoperă teribilul secret din spatele SPECTRE.SALA 4: NOUA IUBITA 2D(UNE NOUVELLE AMIE 2D)-N 15-V,L,Ma,Mi,J:13:30,20:00S,D:11:30Regia:François OzonCu:Romain Duris, Raphaël Personnaz, Isild Le Besco, Anaïs DemoustierGen film:Dramă Durata:108 minuteDupă moartea celei mai bune prietene, Claire se lasă pradă unei depresii profunde, dar o descoperire surprinzătoare despre soțul prietenei o face să-i revină pofta de viață.SALA 4:ACASA LA TATA 2D-AP 12-V,L,Ma,Mi,J:18:15S,D:13:45,18:15Regia:Andrei CohnCu:Mirela Oprior, Ioana Flora, Andi Vasluianu,Alexandru PapadopolGen film:Comedie,Dramă,Durata:91 minuteRobert este un scriitor tânăr care trece printr-o criză. Decide să se întoarcă acasă în satul natal, prima dată după trei ani de la moartea mamei sale. Nici înainte nu își vizita părinții pea des și asta se reflectă în relația distantă pe care o are cu tatăl lui. Ajuns acasă, îi întâlnește doi dintre foștii colegi de clasă - pe Petrică - prietenul cel mai bun din copilărie, acum însurat și cu copii - și pe Paula - iubita lui din adolescență. În 24 de ore rescrie toate relațiile: cu tatăl lui, cu prietenul cel mai bun, cu prima iubire, cu trecutul.SALA 4:DHEEPAN 2D-AP 12-V,L,Ma,Mi,J:15:45S,D:15:45,20:00Regia:Jacques AudiardCu:Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine VinasithambyDurata:109 minuteFugind din calea războiului civil din Sri Lanka, un fost soldat, o femeie tânără i o fetiă pretind că sunt o familie pentru a trece graniele. Refugiai în Frana, într-un ora problematic, abia cunoscându-se unii pe alii, ei încearcă să-i construiască un cămin.