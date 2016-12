PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL - 5 -11 IUNIE

SALA 1:COCONUT MICUL DRAGON 3D-DUBLAT-(COCONUT THE LITTLE DRAGON 3D)-AG-S, D:12:10,14:00Regia:Hubert Weiland, Nina WelsCu:Carolin Kebekus, Max von der Groeben,Dustin SemmelroggeGen film:AnimațieDurata:83 minuteCoconut, un dragon de foc mititel, este însărcinat să păzească iarba de foc care îi conferă neamului său un dar unic, acela de a sufla flăcări, dar se trezește că cineva a furat-o de sub nasul lui. Prin urmare, Coconut se hotărăște să pornească în căutarea ierbii focului, și își unește forțele cu Oscar, dragonul mâncăcios, și Matilda, un porcușor țepos. Coconut este surprins să afle că celelalte neamuri de dragoni nu simpatizează prea mult dragonii de foc. Darul lor special se pare că este invidiat de ceilalți, dar, când vulcanul dormitând de pe Insula Dragonilor se trezește la viață și începe să verse lavă fierbinte, Coconut trebuie să înfrunte curajos căldura și fumul, ca să aducă înapoi iarba focului. Dar oare chiar își dorește ca insula să redevină așa cum era ea înainte? Poate găsi el o cale de a împăca toate rasele de dragoni și să și salveze insula de la distrugere?SALA 1: COMOARA 2D-AG-V-J:16:00Regia:Corneliu PorumboiuCu:Toma Cuzin, Adrian Purcarescu, Cristina Toma, Nicodim TomaGen film:DramăDurata:89 minuteCosti lucrează la primărie și duce o viață liniștită, cum îi place lui să spună. Seara obișnuiește să-i citească povești fiului său de 6 ani. Preferata lor e Robin Hood. Într-o seară, un vecin îl roagă să-i împrumute niște bani. E disperat, banca i-a scos apartamentul la vânzare. Costi ezită, l-ar împrumuta pe vecin, dar asta i-ar periclita liniștea, are și el credite la bancă. Îl refuză și se întoarce la fiul său și la Robin Hood. Vecinul revine. Îi spune că în satul bunicilor săi există o legendă: se zice că străbunicul său ar fi îngropat o comoară în curtea casei, înainte de venirea comuniștilor la putere. În cazul în care Costi va plăti pe cineva cu un detector de metale și vor găsi comoara, o vor impărți jumătate - jumătate. Costi nu stă prea mult pe gânduri. De a doua zi caută pe cineva cu un detector de metale...SALA 1: TONUL PERFECT 2/2D (PITCH PERFECT 2/2D)-AP 12-V-J:18:30Regia:Elizabeth BanksCu:Katey Sagal, Hailee Steinfeld, Brittany Snow,Anna Kendrick, Anna CampGen film:Comedie,MuzicalDurata:115 minuteGrupul de a capella Barden Bellas se întoarce ca să dea lumea peste cap în TONUL PERFECT, capitolul următor al comediei care a făcut lumea să explodeze în 2012.Au trecut trei ani de când Bellas au fost primul grup format integral din fete care a câștigat vreodată titlul de campioane naționale la a capella. Dar, după un scandal destul de ruinos, fetele se trezesc că li se interzice să mai reprezinte colegiul vreodată la vreun campionat de a capella în America.Acum, singura lor ansă pentru a-i spăla renumele este să participe la Campionatul Mondial de a capella de la Copenhaga. Mai mult ca niciodată trebuie să fie unite și să găsească TONUL PERFECT care le va aduce primul loc și titlul mondial.SALA 1:POLTERGEIST 3D(POLTERGEIST 3D) -N 15 -V-J:20:45Regia:Gil KenanCu:Sam Rockwell, Rosemarie DeWittGen film:Horror,ThrillerRemake al filmului cu același nume din 1982, filmul Poltergeist îl are ca protagonist pe Eric Bowen, un tată care după ce își pierde locul de muncă se mută împreună cu familia într-un oraș nou și încearcă să croiască pentru aceasta un nou început. Totul decurge normal, până când fiica sa, Madison, este răpită, lucru ce îl face pe Eric să înțeleagă cât de importantă este pentru el familia.Alte personaje sunt Amy, soția lui Eric, care poate comunica cu morții, Carrigan Burke, o personalitate TV care prezintă emisiunea Haunted House Cleaners care nu se teme de supranatural, dar și Dr. Brooke Powell, fosta soție a lui Carrigan, parapsiholog la o universitate locală. Echipa ei începe să investigheze evenimentele care au dus la dispariția fiicei familiei Bowen.SALA 2: ORASELUL ALANDALA 2D(FIDDLESTICKS 2D) - AG -V,L-J:15:30S,D:11:30,13:30Regia:Veit HelmerCu:Fritzi Haberlandt, Benno Fürmann, Alexander Scheer, Rolf ZacherGen film:FamilieDurata:82 minuteCopiii și bunicii reușesc să transforme un orășel din Europa într-un loc al invențiilor și al recordurilor. Mașina de gunoi devine fabrică de biciclete, o macara devine rollercoaster și totul pare posibil atunci când imaginația nu mai are limite.SALA 2:SUPERFURIOS ȘI SUPERIUTE 2D (SUPERFAST 2D) - AP 12 - PREMIERĂV, L, Ma, J:19:30S, D:15:30,19:30Mi:19:45Regia:Jason Friedberg, Aaron SeltzerCu:Alex Ashbaugh, Dale Pavinski, Lili Mirojnick,Andrea Navedo, Omar Chaparro, Shantel WislawskiGen film:ComedieDurata:99 minutePaul White, polițist sub acoperire, se infiltrează printre piloții de curse ilegale din echipa lui Vin Serentos. Sunt furioși și sunt iuți, iar planul lor este să îl înșele și jefuiască pe mafiotul Juan Carlos de la Sol care își ascunde banii într-un restaurant Taco Bell din oraș.Scandaloasa schemă gândită de ei este pe cât de îndrăzneață pe atât ridicolă! Astfel îi vom urmări remorcând un întreg restaurant și plimbându-l prin oraș la viteze uluitoare, cu mașini spectaculoase. Însă Vin Serento are dreptate când spune: „Nu contează mașina șofată, ci contează șoferul mașinii șofate care se ocupă de șofat”.Din 5 iunie, comedia „Superfurios și Superiute” aduce pe marile ecrane din țară multe hohote de râs, acțiune și mașini tunate care îți vor tăia respirația.SALA 2:DEZASTRUL DIN SAN ANDREAS 3D(SAN ANDREAS 3D)-AP 12-V, S, D, L, Ma, J:17:30,21:30Mi:17:30, 21:45Regia:Brad PeytonCu:Dwayne Douglas Johnson, Carla Gugino,Alexandra DaddarioGen film:Acțiune/ThrillerDurata:107 minuteDupă ce falia din San Andreas cedează provocând un cutremur catastrofal de peste 9 grade magnitudine în California, un pilot de elicopter (Dwayne Johnson) și fosta lui soție își unesc forțele pentru a-și salva fiica prinsă printre dărâmături. Însă intervenția lor printre ruineeste doar începutul, pentru că lucrurile degenerează chiar atunci când ei cred că totul s-a terminat.Un film de acțiune îndrăzneț, „Dezastrul din San Andreas” îi readuce împreună pe Dwayne Johnson, regizorul Brad Peyton și producătorul Beau Flynn care mai colaboraseră anterior la aventura de succes „Călătoria 2: Insula Misterioasă”.Filmat în locații superbe precum Coasta de Aur, Brisbane, Qeensland, Los Angeles sau San Francisco, „Dezastrul din San Andreas” ajunge în 3D si 4Dx pe marile ecrane din România, în premieră, din 29 mai.SALA 3: LUMEA DE DINCOLO DE MAINE 2 D (TOMORROWLAND 2D) - AG -V, L-J:14:30S, D:12:00,16:45Regia:Brad BirdCu:George Clooney, Hugh Laurie, Britt RobertsonGen film:Acțiune,Aventuri,Mister,SFDurata:124 minuteAcțiunea se petrece într-un ținut fascinant și extrem de avansat din punct de vedere tehnologic și are în centru un bărbat de vârstă mijlocie (Clooney), care, pentru a salva Pământul, trebuie să facă tot posibilul pentru a se întoarce în Tomorrowland, asta după ce a fost izgonit de aici, pe când era copil, de către omul care și-a petrecut întreaga viață (Laurie) exploatând minunățiile ținutului în interes propriu.SALA 3: SPIOANA 2D (SPY 2D) - AP - 12 - AVANPREMIERĂV, L-J:16:45,19:00,21:15S, D:14:30,19:00,21:15Regia:Paul FeigCu:Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, Jude LawGen film:Comedie Durata:120 minuteSusan Cooper este un analist CIA modest, care lucrează la birou, și eroul necunoscut din spatele celor mai periculoase misiuni ale ageniei. Dar când partenerul ei iese din rețea și un alt agent de top este compromis, ea se oferă voluntară să lucreze sub acoperire ca să se infiltreze în lumea unui dealer de arme mortale și să prevenă o criză globalăSALA 4: CAPITAL UMAN 2D(HUMAN CAPITAL 2D)-AP 12-V,L,Ma,:18:15S,D:14:15,21:10Mi,J:17:15Regia:Paolo VirzìCu:Valeria Bruni Tedeschi, Matilde Gioli,Guglielmo Pinelli, Fabrizio BentivoglioGen film:DramăDurata:106 minuteAciunea peliculei ”Capital uman” este plasată în Italia, pe malurile lacului Como. În noaptea de Ajun, un ciclist este aruncat de pe șosea de un SUV. Pe măsură ce apar detaliile legate de acest accident, destinele a două familii care se situează în zone diferite ale spectrului social ajung să se intersecteze neașteptat. Astfel, cei din familia Bernaschi sunt privilegiați și au o viață fără grija zilei de mâine, în vreme ce cei din familia Ossola se luptă pentru a-și păstra stilul de viață al celor din clasa de mijloc. Dino Ossola are dificultăți financiare, iar cea de-a doua soție urmează să aducă pe lume gemeni, în vreme ce fiica lui adolescentă din primul mariaj are o relație cu fiul lui Bernaschi. Ei bine, din noaptea din Ajunul Crăciunului, destinele celor două familii se vor intersecta în mod cu totul neașteptat.SALA 4:RISSE IM BETON 2D (FISURI IN BETON 2D)-AP 12-PREMIERAMi:19:30Regia:Umut DagCu:Murathan Muslu, Alechan Tagaev, Erdem TürkogluGen film:DramăDurata:105 minuteO poveste simplă, onestă, accesibilă, cu mult farmec, cu un apogeu emoțional nimicitor. Ertan (35) este eliberat din închisoare după o condamnare de 10 ani pentru crimă de gradul doi. În timp ce încearcă să se reintegreze în societate, fiul Mikail (15) își petrece timpul cu petreceri, trafic de droguri și visând la o viață de gangster. Ertan încearcă să-i poarte de grijă lui Mikail și să-l aducă pe calea cea bună. Ambii vor da piept cu realitatea dură și vor trebui să se accepte reciproc.Umut Dađ s-a născut în Austria în 1982, a studiat relații internaționale, teologie și pedagogie. A realizat câteva scurtmetraje și reclame, iar în 2006 a urmat cursurile Academiei de Film din Viena. Cu mediumetrajul PAPA (2011) a câștigat Premiul First Steps și Premiul Diagonale, iarKUMA a deschis secțiunea Panorama a Festivalului de la Berlin în 2012.SALA 4: PHOENIX 2D-AG-PREMIERAV,L,Ma,J:16:15,20:30S,D:12:15,17:00,19:15Mi:22:00Regia:Christian PetzoldCu:Nina Hoss, Nina Kunzendorf, Ronald ZehrfeldGen film:Dramă,RomanticDurata:98 minutePhoenix este o poveste cutremurătoare despre puterea iubirii, despre identitate și renaștere. Nelly este o supraviețuitoare a Holocaustului care se întoarce din propria “cenușă” în orașul natal, Berlin, precum pasărea mitologică, Phoenix. După ce un doctor i-a refăcut chipul complet desfigurat, ea îl caută pe Johnny, soțul ei, despre care nu mai are nicio veste. Între timp, Johnny o crede moartă și caută o modalitate de a-i moșteni averea. Nelly intră în viața lui sub o altă identitate pentru a descoperi dacă este sau nu un trădător.