PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 30 OCTOMBRIE-5 NOIEMBRIE

Ştire online publicată Joi, 29 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1:HOTEL TRANSILVANIA 2-3D DUBLAT SI SUBTITRAT-AG-S,D:11:30,13:30,15:30-DUB,17:30-SUBL,Ma,Mi,J:14:00,17:00-DUB,19:00-SUBRegia:Genndy TartakovskyCu:Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez,Kevin JamesGen film:Animaie,Comedie,FamilieDurata:89 minute姷 Hotelul Transilvania lucrurile s-au schimbat puin 螽 ultima vreme: politica strict a lui Dracula care accept doar mon演ri 螽 hotel s-a mai relaxat, iar hotelul 蹎i deschide porile 槐 oamenilor. Dar 螽 spatele cavourilor 螽chise, Dracula este nelini演it deoarece adorabilul s綦 nepot, jum綟ate vampir, jum綟ate om, Dennis, nu d semne c ar fi 槐 vampir. A榮 c, 螽 timp ce Mavis 蹎i viziteaz socrii umani (槐 are 槐 ea parte de un 榣c cultural), bunicul vampir Dracula 蹎i cheam prietenii Frank, Murray, Wayne 槐 Griffin pentru a-l supune pe Dennis unor antrenamente speciale. 姷s nimeni nu 演ie c tat緄 lui Drac, foarte b綟r滱ul 槐 moroc緋osul Vlad e pe cale s fac o vizit familiei. C滱d Vlad afl ca str緋epotul s綦 nu este de s滱ge pur 槐 c oamenii pot s stea acum la Hotel Transilvania, lucrurile o iau un pic razna.SALA 1:LUMEA E A MEA (N-15) 2DV:14:15S,D:21:30Regia: Nicolae Constantin T緋aseGen film: DramaDurata: 104 minuteLumea e a mea / The World is Mine, o dram despre generaia 2000, aduce 螽 prim plan povestea Larisei (Ana Maria Guran), o adolescent ca oricare alta din Constana. Larisa vrea multe de la via: bani, valoare, influen, popularitate i respect. i acum, fiind 螽dr緁ostit, va face totul pentru a le obine.Lumea e a mea / The World is Mine este un film colorat i amar, viu i strident, despre revolta inutil a unei generaii pentru care notorietatea se m綼oar 螽 vizualiz綖i pe Youtube i like-uri pe Facebook.SALA 1:BOX 2D-AP 12-S,D:19:30L,Ma,Mi,J:21:00Regia:Florin 河rbanCu:Sorin Leoveanu, Rafael Florea, Hilda P彋erGen film:Comedie,Dram稫urata:93 minuteVar, strad 螽cins, amiaz. Tocuri pe caldar滵. Fusta ce se arcuiete pe coapse i joac 螽 ritmul pailor. O adiere de v滱t, p綖ul, un sur滻 discret de femeie ce se tie privit i admirat.Pai lungi, gambele cu muchi 螽tini, tricoul lipit de umerii rotunzi i puternici. Pielea m綼linie. O geant sport purtat de-a curmeziul i privirea lipit de pielea femeii ce merge la c漮iva pai 螽 faa lui.RAFAEL (19) o urm綖ete pe CRISTINA (34).姷 ciuda diferenei de v漷st dintre cei doi, Rafael (Rafael Florea) i Cristina (Hilda Peter) au 螽 comun aceeai nevoie disperat de afirmare. De-a lungul filmului, fiecare 螽va 螽 felul s綦 lecia maturiz綖ii i a compromisului.BOX este o poveste de dragoste spus altfel dec漮 螽 filmele americane. Realizat de Florin erban, regizorul succesului “Eu c滱d vreau s fluier, fluier”, BOX este o provocare at漮 emoional, c漮 i intelectual.SALA 1:MARGUERITE 2D-AG-V:16:30Regia:Xavier GiannoliCu:Christa Th廨et, Catherine FrotGen film:Dram稫urata:127 minuteMarguerite este un o “dramedie” 螽 regia lui Xavier Giannoli. A fost scris de Giannoli 槐 Marcia Romano, vag inspirat de viaa lui Florence Foster Jenkins.Plasat 螽 Deceniul 20 de Aur, filmul o are pe Catherine Frot 螽 rol principal, ca 槐 c滱t綖ea de oper aspirant, care crede c are o voce frumoas. Filmul este o co-producie 螽tre Frana, Republica Ceh 槐 Belgia. A fost filmat 螽 Praga de la jum綟atea lunii septembrie la 螽ceputul lunii decembrie 2014.SALA 1:MICROBE ET GASOIL 2D-AGV:19:00Regia:Michel GondryCu:Ange Dargent, Th廩phile Baquet, Sacha Bourdo, 尒ienne CharryGen film:ComedieDurata:103 minuteDoi prieteni se 螸barc 螽tr-o c緄綟orie de-a lungul Franei, cu un vehicul pe care l-au construit ei 螽iiSALA 1:PAPA OU MAMAN 2D-AGV:21:30Regia:Martin BourboulonCu:Marina Fo鮢, Laurent LafitteGen film:Comedie,DramSALA 2:HOTEL TRANSILVANIA 2-3D DUBLAT SI SUBTITRAT-AG-V:13:30,15:30,17:30-DUB 19:15 SUBS,D:19:15L,Ma,Mi,J:15:30Regia:Genndy TartakovskyCu:Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez,Kevin JamesGen film:Animaie,Comedie,FamilieDurata:89 minute姷 Hotelul Transilvania lucrurile s-au schimbat puin 螽 ultima vreme: politica strict a lui Dracula care accept doar mon演ri 螽 hotel s-a mai relaxat, iar hotelul 蹎i deschide porile 槐 oamenilor. Dar 螽 spatele cavourilor 螽chise, Dracula este nelini演it deoarece adorabilul s綦 nepot, jum綟ate vampir, jum綟ate om, Dennis, nu d semne c ar fi 槐 vampir.A榮 c, 螽 timp ce Mavis 蹎i viziteaz socrii umani (槐 are 槐 ea parte de un 榣c cultural), bunicul vampir Dracula 蹎i cheam prietenii Frank, Murray, Wayne 槐 Griffin pentru a-l supune pe Dennis unor antrenamente speciale. 姷s nimeni nu 演ie c tat緄 lui Drac, foarte b綟r滱ul 槐 moroc緋osul Vlad e pe cale s fac o vizit familiei. C滱d Vlad afl ca str緋epotul s綦 nu este de s滱ge pur 槐 c oamenii pot s stea acum la Hotel Transilvania, lucrurile o iau un pic razna.SALA 2:CRIMSON PEAK – CRIMSON PEAK 2D -N-15 S,D:17:00Regia: Guillermo del ToroGen film: Fantastic, Romantic, Mister, ThrillerDurata: 119 minuteEdith (Mia Wasikowska), o t滱綖 scriitoare aspirant din secolul 19, 螽cearc s-槐 refac viaa dup un eveniment tragic. Eroina se las cucerit de un misterios 槐 榮rmant gentleman, Thomas Sharpe (Tom Hiddleston), care o duce 螽 lugubrul s綦 conac, Crimson Peak. Aici Edith va trebui s o 螽frunte pe Lucille (Jessica Chastain), geloasa sor a lui Thomas, 槐 cur滱d 蹎i va da seama c imensa re榷din „respir, s滱gereaz 槐... 蹎i aminte演e”.SALA 2:THE LAST WITCH HUNTER – ULTIMUL VANATOR DE VRAJITOARE 2D-N 15V:21:00S,D:12:00,14:30,21:00L,Ma,Mi:18:30,20:45J:17:30Regia: Breck EisnerGen film: Actiune, Aventuri, FantasticDurata: 106 minuteThe Last Witch Hunter spune povestea unui nemuritor v滱綟or de vr綝itoare (Diesel), nevoit s fac echip cu una din inamicele sale, o vr綝itoare, pentru a 螸piedica 螽trunirea sacr a vr綝itoarelor - ce urmeaz s aib loc 螽 New York-ul zilelor noastre - 槐 a evita astfel condamnarea pe vecie a umanit裻ii.SALA 2: SPECTRE 2D-N 15-AVANPREMIERAJOI:20:00Regia:Sam MendesCu:Monica Bellucci, L嶧 Seydoux, Dave Bautista,Daniel Craig, Christoph Waltz, Ben WhishawGen film:Aciune,Aventuri,Crim,ThrillerDurata:150 minuteUn mesaj enigmatic din trecutul lui James Bond 螿 arunc pe agentul 007 螽tr-o investigaie ce-i dezv緄uie aciunile unei organizaii sinistre. 姷 timp ce M se confrunt cu adversari politici hot綖禓i s 螽chid serviciile secrete, Bond se chinuie s dea la o parte v緄ul de mister ce acoper teribilul secret din spatele SPECTRE.SALA 3:STEAUA FARA NUME-LIVE-FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRUVINERI:19:00de Mihail Sebastian, direcia de scen: Victor Ioan Frunz, scenografia: Adriana Grand / de la Centrul Cultural pentru Unesco „Nicolae B緄cescu”SALA 3:BIZONI FABULA URBANA #2-LIVE-FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRUDUMINICA:20:00SALA 3:GANGSTERI DE LEGENDA 2D(THE LEGEND 2D)-N 15S:16:00D:11:45L,Ma,Mi:16:15Regia:Brian HelgelandCu:Emily Browning, Tom Hardy, Colin Morgan,Taron EgertonGen film:Biografic,Crim,ThrillerDurata:131 minuteAciunea plasat 螽 anii 1960 蟊 urm綖e演e pe gemenii mafioi Reggie 槐 Ron Kray 螽 timp ce 蹎i consolideaz imperiul criminal sem緋滱d teroare 螽 Londra, dar surprinde 槐 aciunile care au dus la declinul lor.Din 16 octombrie, pe marile ecrane, Freeman Entertainment 螿 prezint pe actorul Tom Hardy 螽 rol dublu, odat cu premiera thrillerului inspirat din fapte reale, „Gangsteri de Legend”. Filmul este regizat de castigatorul premiului Oscar, Brian Helgeland.SALA 3:THE GREEN INFERNO – INFERNUL DIN AMAZON (IM-18) 2DV:16:15S:13:00,18:30,20:45D:15:00,17:15L,Ma,Mi:18:45,21:00Regia: Eli RothGen film: Horror, ThrillerDurata: 103 minuteUn grup de tineri activi演i din New York c緄綟oresc 螽 jungla amazonian pentru a milita s protejeze un trib aflat 螽 pericol de dispariie. 姷 timpul zborului, avionul 螽 care sunt tinerii are probleme 槐 se pr綧u榷演e, iar new-yorkezii ajung ostatici tocmai 螽 m毃nile celor pentru care au venit s militeze.SALA 3:SPECTRE 2D-N 15-AVANPREMIERAJ:13:00,16:00,19:00,22:00Regia:Sam MendesCu:Monica Bellucci, L嶧 Seydoux, Dave Bautista,Daniel Craig, Christoph Waltz, Ben WhishawGen film:Aciune,Aventuri,Crim,ThrillerDurata:150 minuteUn mesaj enigmatic din trecutul lui James Bond 螿 arunc pe agentul 007 螽tr-o investigaie ce-i dezv緄uie aciunile unei organizaii sinistre. 姷 timp ce M se confrunt cu adversari politici hot綖禓i s 螽chid serviciile secrete, Bond se chinuie s dea la o parte v緄ul de mister ce acoper teribilul secret din spatele SPECTRE.SALA 4:LUMEA E A MEA (N-15) 2DL,Ma,Mi,J:18:15Regia: Nicolae Constantin T緋aseGen film: DramaDurata: 104 minuteLumea e a mea / The World is Mine, o dram despre generaia 2000, aduce 螽 prim plan povestea Larisei (Ana Maria Guran), o adolescent ca oricare alta din Constana. Larisa vrea multe de la via: bani, valoare, influen, popularitate i respect. i acum, fiind 螽dr緁ostit, va face totul pentru a le obine.Lumea e a mea / The World is Mine este un film colorat i amar, viu i strident, despre revolta inutil a unei generaii pentru care notorietatea se m綼oar 螽 vizualiz綖i pe Youtube i like-uri pe Facebook.SALA 4:DHEEPAN 2D-AP 12-V:14:00,16:45,19:10,21:20S,D:14:00,16:30,18:45,21:15L,Ma,Mi,J:16:00,20:30Regia:Jacques AudiardCu:Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine VinasithambyDurata:109 minuteFugind din calea r罳boiului civil din Sri Lanka, un fost soldat, o femeie t滱綖 i o feti pretind c sunt o familie pentru a trece graniele. Refugiai 螽 Frana, 螽tr-un ora problematic, abia cunosc滱du-se unii pe alii, ei 螽cearc s-i construiasc un c緆in.