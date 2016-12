PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 30 ianuarie - 5 februarie 2015

Ştire online publicată Joi, 29 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1: Nuntasi de inchiriat (The Wedding Ringer) - AP-12 - PREMIERĂRegia: Jeremy GarelickÎn rolurile principale: Kevin Hart, Ken Howard, Kaley Cuoco, Josh GadGen: comedie Durata: 101 minuteOra: V, L-J: 20:45; S, D: 19:45, 21:45. Cu greu poți găsi un tip mai de treabă decât Doug (Josh Gad). Doar că din cauza timidității sale legendare, Doug are și o imensă problemă: în două săptămâni se căsătorește cu femeia visurilor sale și nu are niciun prieten apropiat care să-i fie cavaler de onoare! Din întâmplare află de compania Best Man, Inc., care furnizează cavaleri de onoare pentru tinerii însurăței ca Doug. Ce nu știe dolofanul mire este că atunci când bate palma cu Jimmy Callahan (Kevin Hart), directorul Best Man, va primi o nuntă imposibil de uitat.SALA 1: Cei 6 super eroi 3D (Big Hero 6) - AG/dublat Regia: Don Hall, Chris WilliamsÎn rolurile principale: Scott Adsit, Daniel HenneyGen: acțiune, animație, aventuri, comedie Durata: 102 minuteOra: V, L-J: 13:30, 18:30; S, D: 11:15, 13:15, 15:15. Știința roboților nu are niciun secret pentru micul geniu Hiro Hamada, prin urmare nimeni nu este mai potrivit ca el să dezlege ițele unui complot criminal ce amenință cu distrugerea dinamicului și tehnicizatului oraș San Fransokyo. Cu ajutorul unuia dintre companionii săi, un robot pe nume Baymax, Hiro se alătură unei echipe de luptători pentru dreptate, dornici să își salveze orașul.SALA 1: Mami (Mommy) – AP-12 Regia: Xavier DolanÎn rolurile principale: Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne ClémentGen: Dramă Durata: 140 minuteOra: V, L-J: 15:45. Mommy este povestea unei femei văduve și a fiului ei, un adolescent în vârstă de 15 ani, care suferă de sindromul ADHD. Efortul disperat al mamei de a avea grijă de băiatul ei de una singură pare a primi un ajutor nesperat. Kyla, o misterioasă fată mutată recent pe strada lor, se oferă să dea o mână de ajutor și asta ar putea readuce un echilibru în viețile tuturor.SALA 1: Omul Pasare sau Virtutea nesperată a ignoranței (Birdman) – N-15 Regia: Alejandro González IńárrituÎn rolurile principale: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Emma StoneGen: Comedie Durata: 119 minuteOra: S, D: 17:30. Celebru odinioară pentru interpretarea unui popular supererou, actorul Riggan Thomson (Michael Keaton) vede cum dispare încet-încet din amintirile fanilor. Într-o încercare disperată de a reatrage atenția și de a simți, o dată în viață, că realizează ceva apreciat atât de colegii de breaslă, cât și de publicul larg, Riggan plănuiește o piesă pe Broadway. Pentru a reuși, bărbatul trebuie să-și ignore egoul supradimensionat, mai ales dacă vrea să-și readucă aproape și familia.SALA 2: Ascensiunea lui Jupiter 3D (Jupiter Ascending) – N-15 - AVANPREMIERĂRegia: Andy Wachowski, Lana WachowskiÎn rolurile principale: Channing Tatum, Mila Kunis, Sean BeanGen: Acțiune, Aventuri, SF Durata: 125 minuteOra: Mi: 21:15.La nașterea lui Jupiter Jones, semnele au arătat că destinul ei va fi unul măreț. Acum adultă, Jupiter visează la stele, dar este adusă la realitate de slujba ei de femeie de serviciu. Numai când Caine, un fost soldat modificat genetic, ajunge pe Pământ pentru a o găsi, Jupiter începe să întrevadă destinul ce i s-a hărăzit: semnătura ei genetică o face următoarea pe lista unei extraordinare moșteniri în stare să readucă echilibrul în cosmos.SALA 2: Pene galbene 3D - dublat (Yellow Bird) – AG - PREMIERĂRegia: Christian De VitaIn rolurile principale: Dakota Fanning, Seth GreenGen: Animație, Familie Durata: 90 minuteOra: V, L-J: 13:45; S, D: 11:30, 16:00. Filmul ne povestește despre călătoria unui erou mai neobișnuit… Yellowbird este un pui de pasăre, de talie mică, care nu a putut migra, împreună cu familia, spre țările calde. El nu a vrut să-și părăsească niciodată cuibul, dar a rămas fără familie. Acum, Yellowbird pornește în căutarea unei familii, care să fie numai a lui.SALA 2: Joc periculos (Wild card) - N-15 - PREMIERĂRegia: Simon WestIn rolurile principale: Jason Statham, Stanley Tucci, Sofía Vergara, Milo VentimigliaGen: Crimă, Dramă, Thriller Durata: 92 minuteOra: V, L, Ma: 19:00, 21:00; S, D: 18:00, 20:00; Mi, J: 19:00Las Vegas, cu trei zile înainte de Crăciun, când orașul e mort și deprimant... O fată bătută i plină de sânge e aruncată din mașină și lăsată să moară. Dar ea se încăpățânează să ajungă la spital, unde tot ce mai poate spune e “Nick”... Nick să fie individul care i-a făcut asta? Când îl vedem prima dată pe Nick (Jason Statham) într-un bar, suntem înclinați să credem că el e vinovatul. Dar așa este oare?SALA 2: De neînvins (Unbroken) – AP-12 Regia: Angelina JolieIn rolurile principale: Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett HedlundGen: Acțiune, Biografic, Dramă, Istoric, Război, Sport Durata: 137 minuteOra: V, L-Mi: 16:30; S, D: 13:30, 22:00; J: 16:30, 21:00. Unbroken spune povestea lui Louis Zamperini, maratonist olimpic și aviator în Al Doilea Război Mondial, care a supraviețuit fără mâncare sau apă și a făcut față unor nenumărate pericole vreme de 47 de zile după prăbușirea avionului său în Oceanul Pacific. Ajuns pe uscat, pe una dintre insulele japoneze, soldatul american a fost capturat și încarcerat ca prizonier de război. A fost supus torturilor japonezilor vreme de doi ani.SALA 3: Jocul Codurilor (The Immitation Game) - AP-12 - PREMIERĂRegia: Morten TyldumÎn rolurile principale: Benedict Cumberbatch, Keira KnightleyGen: Biografic, Dramă, Război, Thriller Durata: 114 minuteOra: V, L-J: 14:00, 21:30; S, D: 11:45, 17:00.Benedict Cumberbatch are șanse la Oscar cu interpretarea lui Alan Turing, genialul matematician britanic cu rol fundamental în deznodământul celui de-Al Doilea Război Mondial după ce sparge codul Enigma, reușită ce permite Aliaților să afle planurile de război naziste. Într-una dintre cele mai dureroase răsturnări de imagine ale istoriei, în 1952 lui Turing îi va fi intentat proces pentru vina de a fi homosexual, o nedreptate cu bătaie lungă pentru restul vieții sale.SALA 3: Lunetist American (American Sniper) – N-15 Regia: Clint EastwoodÎn rolurile principale: Bradley Cooper, Jake McDorman, Sienna MillerGen: Acțiune, Biografic, Război Durata: 132 minuteOra: V, L-J: 18:45; S, D: 19:15.American Sniper este adaptarea romanului biografic cu același nume scris de fostul lunetist Chris Kyle. În cariera sa militară de zece ani, Kyle a bătut recordul la ținte doborâte, fapt ce i-a determinat pe insurgenții irakieni să pună o recompensă pe capul său. Perseverența sa la datorie i-a distrus însă căsnicia și legătura cu membrii familiei.SALA 3: Mortdecai - AP-12 Regia: David KoeppÎn rolurile principale: Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregorGen: Crimă, Dramă Durata: 106 minuteOra: V, L-J: 16:15; S, D: 22:10. Dealer-ul de artă Charles Mortdecai pornește în căutarea unui tablou furat despre care se zvonește că ar conține un cod secret, cheia spre aurul ascuns al naziștilor. Pentru a-și duce misiunea la bun sfârșit, eroul trebuie să păcălească răufăcători ruși, agenți secreți ai MI5, un terorist internațional, dar și pe superba sa soție, Johanna. Va reuși?SALA 3: Promisiunea (The Water Diviner) - N-15 Regia: Russell CroweÎn rolurile principale: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai CourtneyGen: Dramă, Război Durata: 108 minuteOra: S, D: 14:15.În deșertul australian fermierul Connor (Russell Crowe) este celebru pentru modul în care găsește apă. Visul lui Connor este să-și crească bine cei trei fii, iar viața lui este distrusă când, trimiși pe frontul de la Gallipoli, băieții nu mai dau niciun semn acasă. Connor va călători în Turcia pentru a descoperi ce s-a întâmplat, dar oare mai este vreo șansă să își găsească fiii în viață?