PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 3 - 9 octombrie 2014

Ştire online publicată Duminică, 05 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ben Affleck este Nick Dunne, soț fericit și împlinit. La cea de-a cincea aniversare a căsătoriei sale cu Amy (Rosamund Pike), viața sa ia o întorsătură tragică, căci Amy dispare fără urmă din locuința lor de pe râul Mississippi. Asaltat de presă, poliție și de către părinții lui Amy, Nick pare să afișeze un comportament ciudat, alimentat de minciuni și atitudini inadecvate. Acuzațiile se strâng împotriva lui Nick, iar aproape fiecare cuplu din oraș începe să se întrebe cât de bine își cunoaște partenerul sau partenera de viață. Ajutat doar de sora sa vitregă, Margo, Nick încearcă să își dovedească nevinovăția. Dar cum poate fi totuși explicată dispariția lui Amy?Matilde vrea să devină o “femme fatale” la propriu, o femeie-asasin plătit, așa cum a văzut în filmele de Hollywood. Asta ca să mai scape din datoriile pe care nu și le poate plăti, dar și de rutina muncii la birou și de șeful opresiv... Așa că se pregătește să devină mercenar, dar nu-i prea iese. Mai ales când în ecuație intră un psihoterapeut. Deloc surprinzător, eforturile ei de a deveni asasin plătit sfârșesc în situații ilare. Și, totuși, noua ei meserie are riscuri: când un alt asasin vrea să-și elimine concurența, amatoarea Matilde devine din vânător, vânat.Acțiunea filmului ne catapultează pe planeta Baab, unde admiratul astronaut Scorch Supernova este un erou național pentru populația extraterestră albastră. Un maestru în salvări la mustață, Scroch trăiește după regulile fratelui său Gary, șeful misiunii de control BASA. Când Lena, șefa bazei BASA îl informează pe Scrotch că fratele său Gary a lansat un SOS de pe o planetă periculoasă, Scrotch își dă seama că trebuie să facă totul pentru a-l salva.Istoria României are parte de o nouă cosmetizare din partea Hollywood-ului cu Dracula Untold, care spune povestea lui Vlad Țepeș explorând evenimentele tragice ce au dus la transformarea sa în “cel mai faimos vampir din toate timpurile”. Povestea începe când Vlad (Luke Evans) era încă muritor și descrie relația turbulentă a familiei domnitorului cu violentul și lacomul sultan Mehmet (Dominic Cooper). Pentru a-și salva țara și familia, Vlad și-a vândut sufletul diavolului, ne învață filmul regizat de Gary Shore.Un specialist în operațiuni sub acoperire, Robert McCall, își înscenează propria moarte pentru a-și trăi în liniște restul vieții în Boston. Robert încearcă să-și răscumpere păcate din trecut ajutându-i pe cei mai neputincioși membri ai societății și așa dă peste tânăra prostituată Teri. Pentru a-i salva viața, Robert va trebui să recurgă la metodele care l-au transformat într-o legendă a fostei sale agenții. Inamicul său numărul 1? Mafia rusească și mai ales Teddy, un mafiot extrem de brutal gata de orice pentru a-și regla conturile cu Teri.Thunder, o pisicuță abandonată, se adăpostește de furtună în subsolul celei mai stranii case pe care ți-o poți imagina! Aceasta îi aparține unui magician blajin, iar Thunder simte că în sfârșit și-a găsit un cămin alături de el și ajutoarele sale. Problemele apar când nepotul magicianului vrea să profite de încrederea lui, iar Thunder și restul “familiei” trebuie să ia măsuri.“Dragostea nu are loc în viața asta...” Supranumit The November Man, Peter Devereaux este un agent CIA ultra eficient, acum retras în liniștita Elveție. Când trebuie să revină în acțiune pentru a o proteja pe Alice, un martor valoros, Devereaux descoperă că a devenit ținta foștilor săi colegi. Convins că printre aceștia se află o cârtiță și că nu poate avea încredere în nimeni, agentul e gata de orice pentru a-și termina misiunea și descoperi sabotorul.În anii ’70, un dezvoltator imobiliar corupt din Detroit aranjează cu doi infractori măruni să-i răpească soia, dar acetia îi dau peste cap planul când se decid să-l antajeze cu informaiile despre afacerile lui dubioase obinute chiar de la cea pe care o răpesc.Povestea îl are în centru pe Thomas, un adolescent al viitorului care se trezește înconjurat de alți băieți de vârsta lui, care-i urează bun venit în Poiană, un spațiu gigantic înconjurat de ziduri de piatră. Nici ei nu au habar cum au ajuns acolo și nu-și amintesc nimic din viața lor de dinainte. Știu doar că între ei și posibila libertate se află un labirint gigantic, plin de primejdii.Alex, fost campion la scrimă, retras din activitatea competițională din cauza unui accident la genunchi, primește șansa de a-și relua activitatea sportivă din postul de antrenor. Anda e nou venită în echipa lui de scrimă și, prin prisma pasiunii comune pentru sport, cei doi dezvoltă o relație care trece dincolo de barierele profesionale. Martorul acestei povești este Mircea, iubitul și colegul de club al Andei. Gelozia lui o va aduce pe Anda in fața unei alegeri între cariera sportivă și relația de iubire cu Mircea.Povestea acestei comedii are loc în curtea unei case din Paris. Ajungem să-i cunoaștem pe chiriașii clădirii prin intermediul noului portar, Antoine. Printre aceștia se numără un hoț de biciclete care este în același timp și dealer de droguri, sau un chiriaș maniac cu ordinea și curățenia, genul obsesiv-compulsiv. La ultimul etaj locuiește Mathilde, proaspăt pensionată, care acum încearcă să-și găsească liniștea alături de soțul ei.Plecați tocmai din micul Târgoviște cinci actori, regizorul, un băiețel și ursul său imens de pluș traversează oceanul pentru a susține un spectacol la New York. Nu totul merge conform planului și actorii hotărăsc, pentru câțiva bani în plus, să înceapă colaborarea cu un impresar local, tot român și stabilit în SUA de ceva vreme, care le promite un turneu de amploare. Iau problemele lor sfârșit sau doar încep?