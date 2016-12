PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 29 MAI-4 IUNIE

Ştire online publicată Luni, 01 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1:COCONUT MICUL DRAGON 3D-DUBLAT-(COCONUT THE LITTLE DRAGON 3D)-AG-VINERI,MARTI:15:15SAMBATA, DUMINICA, LUNI:11:15,13:15,15:15Regia:Hubert Weiland, Nina WelsCu:Carolin Kebekus, Max von der Groeben,Dustin SemmelroggeGen film:AnimaieDurata:83 minuteCoconut, un dragon de foc mititel, este 螽s綖cinat s p罳easc iarba de foc care 蟊 confer neamului s綦 un dar unic, acela de a sufla fl綷綖i, dar se treze演e c cineva a furat-o de sub nasul lui. Prin urmare, Coconut se hot綖蒪te s porneasc 螽 c綦tarea ierbii focului, 槐 蹎i une演e forele cu Oscar, dragonul m滱c綷ios, 槐 Matilda, un porcu榣r epos. Coconut este surprins s afle c celelalte neamuri de dragoni nu simpatizeaz prea mult dragonii de foc. Darul lor special se pare c este invidiat de ceilali, dar, c滱d vulcanul dormit滱d de pe Insula Dragonilor se treze演e la via 槐 螽cepe s verse lav fierbinte, Coconut trebuie s 螽frunte curajos c緄dura 槐 fumul, ca s aduc 螽apoi iarba focului. Dar oare chiar 蹎i dore演e ca insula s redevin a榮 cum era ea 螽ainte? Poate g綼i el o cale de a 螸p綷a toate rasele de dragoni 槐 s 槐 salveze insula de la distrugere?SALA 1: COMOARA 2D-AG-PREMIERAVINERI,SAMBATA, DUMINICA, LUNI, MARTI:17:00MIERCURI,JOI:19:15Regia:Corneliu PorumboiuCu:Toma Cuzin, Adrian Purcarescu, Cristina Toma, Nicodim TomaGen film:Dram稫urata:89 minuteCosti lucreaz la prim綖ie 槐 duce o via lini演it, cum 蟊 place lui s spun. Seara obi槃uie演e s-i citeasc pove演i fiului s綦 de 6 ani. Preferata lor e Robin Hood. 姷tr-o sear, un vecin 螿 roag s-i 螸prumute ni演e bani. E disperat, banca i-a scos apartamentul la v滱zare. Costi ezit, l-ar 螸prumuta pe vecin, dar asta i-ar periclita lini演ea, are 槐 el credite la banc. 姤 refuz 槐 se 螽toarce la fiul s綦 槐 la Robin Hood. Vecinul revine. 姽 spune c 螽 satul bunicilor s緅 exist o legend: se zice c str綧unicul s綦 ar fi 螽gropat o comoar 螽 curtea casei, 螽ainte de venirea comuni演ilor la putere. 姷 cazul 螽 care Costi va pl綟i pe cineva cu un detector de metale 槐 vor g綼i comoara, o vor imp綖i jum綟ate - jum綟ate. Costi nu st prea mult pe g滱duri. De a doua zi caut pe cineva cu un detector de metale...SALA 1: TONUL PERFECT 2/2D (PITCH PERFECT 2/2D)-AP 12-PREMIERAVINERI,SAMBATA,DUMINICA.LUNI,MARTI:18:45MIERCURI,JOI:21:00Regia:Elizabeth BanksCu:Katey Sagal, Hailee Steinfeld, Brittany Snow,Anna Kendrick, Anna CampGen film:Comedie,MuzicalDurata:115 minuteGrupul de a capella Barden Bellas se 螽toarce ca s dea lumea peste cap 螽 TONUL PERFECT, capitolul urm綟or al comediei care a f綷ut lumea s explodeze 螽 2012.Au trecut trei ani de c滱d Bellas au fost primul grup format integral din fete care a ctigat vreodat titlul de campioane naionale la a capella. Dar, dup un scandal destul de ruinos, fetele se trezesc c li se interzice s mai reprezinte colegiul vreodat la vreun campionat de a capella 螽 America.Acum, singura lor ans pentru a-i sp緄a renumele este s participe la Campionatul Mondial de a capella de la Copenhaga. Mai mult ca niciodat trebuie s fie unite i s g綼easc TONUL PERFECT care le va aduce primul loc i titlul mondial.SALA 1:POLTERGEIST 3D(POLTERGEIST 3D)-N 15-VINERI,SAMBATA,DUMINICA,LUNI,MARTI:21:00MIERCURI,JOI:17:00Regia:Gil KenanCu:Sam Rockwell, Rosemarie DeWittGen film:Horror,ThrillerRemake al filmului cu acela槐 nume din 1982, filmul Poltergeist 螿 are ca protagonist pe Eric Bowen, un tat care dup ce 蹎i pierde locul de munc se mut 螸preun cu familia 螽tr-un ora nou 槐 螽cearc s croiasc pentru aceasta un nou 螽ceput. Totul decurge normal, p滱 c滱d fiica sa, Madison, este r綯it, lucru ce 螿 face pe Eric s 螽eleag c漮 de important este pentru el familia.Alte personaje sunt Amy, soia lui Eric, care poate comunica cu morii, Carrigan Burke, o personalitate TV care prezint emisiunea Haunted House Cleaners care nu se teme de supranatural, dar 槐 Dr. Brooke Powell, fosta soie a lui Carrigan, parapsiholog la o universitate local. Echipa ei 螽cepe s investigheze evenimentele care au dus la dispariia fiicei familiei Bowen.SALA 2:MAD MAX:DRUMUL FURIEI 3D(MAD MAX:FURY ROAD 3D)-N 15-SAMBATA,DUMINICA,LUNI:15:00Regia:George MillerCu:Tom Hardy, Charlize TheronGen film:Aciune,Aventuri,SFDurata:120 minuteCreatorul legendarei francize „Mad Max”, George Miller ocup din nou scaunul regizoral 槐 aduce, din mai, pe marile ecrane „Mad Max: Drumul Furiei”, o nou incursiune 螽 universul exploziv al lui Max Rockatansky.Urm綖it de un trecut turbulent, Mad Max prefera s c緄綟oresc de unul singur 槐 s nu i槐 fac prieteni. 姷 ciuda convingerilor sale, se al綟ur unui grup de supravieuitori ai de榷rtului, condu槐 de implacabila lupt綟oare Imperator Furiosa. Ace演ia sunt urm綖ii permanent 槐 atacai de tiranul Immortan Joe care 蟊 suspecteaz c i-au furat cea mai de pre posesie. 姷 „Mad Max: Drumul Furiei”, cel de-al patrulea film din istoria francizei, Tom Hardy interpreteaz rolul principal, iar din distribuie mai fac parte Charlize Theron, Nicholas Houllt, Hugh Keays-Byrne, Nathan Jones, Josh Helman 槐 Rosie Huntington-Whiteley.SALA 2: ORASELUL ALANDALA 2D(FIDDLESTICKS 2D)-AG-PREMIERAVINERI,MARTI,MIERCURI,JOI:15:00SAMBATA,DUMINICA,LUNI:11:30,13:20Regia:Veit HelmerCu:Fritzi Haberlandt, Benno Frmann, Alexander Scheer, Rolf ZacherGen film:FamilieDurata:82 minuteCopiii 槐 bunicii reu榷sc s transforme un or蒪el din Europa 螽tr-un loc al inveniilor 槐 al recordurilor. Ma槐na de gunoi devine fabric de biciclete, o macara devine rollercoaster 槐 totul pare posibil atunci c滱d imaginaia nu mai are limite.SALA 2:DEZASTRUL DIN SAN ANDREAS 3D(SAN ANDREAS 3D)-AP 12-PREMIERAVINERI,MARTI,MIERCURI,JOI:16:45,19:00,21:15SAMBATA,DUMINICA,LUNI:17:15,19:30,21:45Regia:Brad PeytonCu:Dwayne Douglas Johnson, Carla Gugino,Alexandra DaddarioGen film:Aciune/ThrillerDurata:107 minuteDup ce falia din San Andreas cedeaz provoc滱d un cutremur catastrofal de peste 9 grade magnitudine 螽 California, un pilot de elicopter (Dwayne Johnson) 槐 fosta lui soie 蹎i unesc forele pentru a-槐 salva fiica prins printre d綖滵綟uri. 姷s intervenia lor printre ruineeste doar 螽ceputul, pentru c lucrurile degenereaz chiar atunci c滱d ei cred c totul s-a terminat.Un film de aciune 螽dr罳ne, „Dezastrul din San Andreas” 蟊 readuce 螸preun pe Dwayne Johnson, regizorul Brad Peyton 槐 produc綟orul Beau Flynn care mai colaboraser anterior la aventura de succes „C緄綟oria 2: Insula Misterioas”.Filmat 螽 locaii superbe precum Coasta de Aur, Brisbane, Qeensland, Los Angeles sau San Francisco, „Dezastrul din San Andreas” ajunge 螽 3D si 4Dx pe marile ecrane din Rom滱ia, 螽 premier, din 29 mai.SALA 3: LUMEA DE DINCOLO DE MAINE 2 D (TOMORROWLAND 2D)-AG-VINERI,MARTI:15:45,18:15,20:45SAMBATA,DUMINICA,LUNI:11:05,13:20,15:45,18:15,20:45MIERCURI,JOI:15:45Regia:Brad BirdCu:George Clooney, Hugh Laurie, Britt RobertsonGen film:Aciune,Aventuri,Mister,SFDurata:124 minuteAciunea se petrece 螽tr-un inut fascinant 槐 extrem de avansat din punct de vedere tehnologic 槐 are 螽 centru un b綖bat de v漷st mijlocie (Clooney), care, pentru a salva P緆滱tul, trebuie s fac tot posibilul pentru a se 螽toarce 螽 Tomorrowland, asta dup ce a fost izgonit de aici, pe c滱d era copil, de c綟re omul care 槐-a petrecut 螽treaga via (Laurie) exploat滱d minun裻iile inutului 螽 interes propriu.SALA 3:SPIOANA 2D( SPY 2D)-AP 12-AVANPREMIERAMIERCURI-JOI:18:15,20:45Regia:Paul FeigCu:Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, Jude LawGen film:ComedieDurata:120 minuteSusan Cooper este un analist CIA modest, care lucreaz la birou, 槐 eroul necunoscut din spatele celor mai periculoase misiuni ale ageniei. Dar c滱d partenerul ei iese din reea 槐 un alt agent de top este compromis, ea se ofer voluntar s lucreze sub acoperire ca s se infiltreze 螽 lumea unui dealer de arme mortale 槐 s preven o criz global.SALA 4: CAPITAL UMAN 2D(HUMAN CAPITAL 2D)-AP 12-PREMIERAVINERI,MARTI,MIERCURI,JOI:15:30,19:45SAMBATA,DUMINICA,LUNI:12:00,16:00,19:45Regia:Paolo Virz錀u:Valeria Bruni Tedeschi, Matilde Gioli,Guglielmo Pinelli, Fabrizio BentivoglioGen film:Dram稫urata:106 minuteAciunea peliculei ”Capital uman” este plasat 螽 Italia, pe malurile lacului Como. 姷 noaptea de Ajun, un ciclist este aruncat de pe 榣sea de un SUV. Pe m綼ur ce apar detaliile legate de acest accident, destinele a dou familii care se situeaz 螽 zone diferite ale spectrului social ajung s se intersecteze nea演eptat. Astfel, cei din familia Bernaschi sunt privilegiai 槐 au o via f綖 grija zilei de m毃ne, 螽 vreme ce cei din familia Ossola se lupt pentru a-槐 p綼tra stilul de via al celor din clasa de mijloc. Dino Ossola are dificult裻i financiare, iar cea de-a doua soie urmeaz s aduc pe lume gemeni, 螽 vreme ce fiica lui adolescent din primul mariaj are o relaie cu fiul lui Bernaschi. Ei bine, din noaptea din Ajunul Cr綷iunului, destinele celor dou familii se vor intersecta 螽 mod cu totul nea演eptat.SALA 4:PASOLINI 2D(PASOLINI 2D)-N 15-VINERI,MARTI,MIERCURI,JOI:18:00SAMBATA,DUMINICA,LUNI:14:00,18:00Regia:Abel FerraraCu:Willem Dafoe, Maria de Medeiros, Riccardo Scamarcio, Giada ColagrandeGen film:Biografic,Dram稫urata:86 minuteUltima zi din viaa marelui poet 槐 cineast italian Pier Paolo Pasolini. 姷 noaptea de 2 noiembrie 1975, Pasolini a fost ucis 螽tr-un cartier din Roma. Ultima zi din via artistul 槐-a petrecut-o 螸preun cu mama sa, apoi cu cel mai drag prieten al s綦, iar pe sear a ie槐t cu ma槐na sa Alfa Romeo 螽 c綦tarea aventurii. Spre diminea, Pasolini a fost g綼it mort pe o plaj din Ostia, la periferia ora滾lui. 姷 acest film, amestec de real 槐 imaginar, Abel Ferrara reface ultima zi din viaa celebrului cineast.