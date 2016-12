PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 28 august - 3 septembrie

SALA 1:ALBINUTA MAYA 3D-DUBLAT(MAYA THE BEE 3D)-AG-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV, L-J:13:15,15:00; S, D:11:30,13:15,15:00Regia:Alexs StadermannCu:Kodi Smit-McPhee, Noah Taylor, Coco Jack Gillies, Richard RoxburghGen film:Animaie,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:89 minuteAlbina proasp綟 eclozat Maya este un mic furtun, care nu respect regulile stupului. Una dintre aceste reguli este s nu aib 螽credere 螽 viespile care tr緅esc dincolo de lunc. C滱d Jeleul Regal este furat, viespile sunt suspectate 槐 Maya este considerat complicea lor.Nimeni nu crede c ea este victim inocent 槐 nimeni nu va sta al綟uri de ea, cu excepia celui mai bun prieten al ei, bunul Willy. Dup o c緄綟orie lung i plin de evenimente c綟re stupul viespilor, Maya 槐 Willy vor descoperi cur滱d adev綖atul vinovat, iar cei doi prieteni se 螸prietenesc 螽 cele din urm cu ceilali locuitori din lunca luxuriant.SALA 1:IN LIPSA RATIUNII 2D(IRRATIONAL MAN 2D)-AP 12-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV, L-J:19:15; S, D:19:15Regia:Woody AllenCu:Emma Stone, Joaquin PhoenixGen film:Dram,MisterDurata:96 minuteScris 槐 regizat de c綟re Woody Allen, filmul „姷 lipsa raiunii” este povestea unui profesor de filozofie plin de 螽doieli care 蹎i reg綼e演e pofta de via dup ce comite un act existenial. Filmul este distribuit de Freeman Entertainment 槐 are premiera 螽 cinematografele din ar pe 28 august. La scurt timp dup ce se angajeaz ca profesor la colegiul dintr-un mic or蒪el, Abe cunoa演e dou femei: pe Rita Richards (ParkerPosey), o profesoar deprimat din cauza unei c綼nicii e滾ate care caut fericirea 螽 braele lui 槐 Jill Pollard (EmmaStone), cea mai bun elev 槐 prieten a lui. De槐 蹎i ador iubitul, Jill este fascinat de trecutul excentric 槐 personalitatea artistic a lui Abe. Dezechilibrele lui mentale tot mai frecvente nu fac altceva dec漮 s o cucereasc 槐 mai tare pe t滱綖. Destinul celor doi se schimb atunci c滱d, din 螽t滵plare, aud conversaia unor str緅ni. Atunci b綖batul ia o decizie radical care 螿 face s se bucure din nou de via. 姷s alegerea f綷ut declan榷az o serie de evenimente care le va afecta at漮 pe Jill c漮 槐 pe Rita.SALA 1:TRANSFER DE VIATA 2D (SELF/LESS 2D)-N 15-SAPTAMANA 4V, L-J:17:00; S, D:17:00Regia: Tarsem SinghCu:Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Ben KingsleyGen film: SF,ThrillerDurata:117 minuteIndustria滾l multimilionar Damian Hale (Ben Kingsley) a fost mult timp centrul universului, folosidu-se de puterea sa dup bunul plac. Dup ce afl c are cancer, acesta accept s se supun unei proceduri medicale revoluionare, menite s 蟊 readuc tinereea. Damian 蹎i 螽sceneaz moartea 槐 螽cepe o nou via, departe de cunoscui, dup ce con演iina s este transferat cu succes 螽 corpul unui b綖bat mai t滱綖 (Ryan Reynolds). 姷s exist oameni care nu ar permite niciodat ca imperfeciunile procedurii s devin cunoscute, a榮dar vieile lui 槐 ale celor din jur sunt 螽 mare pericol. ”姲i doresc mai mult timp!”... Toi g滱dim 槐 simim a榮. Dar cum ar fi ca 螽tr-o zi s poi obine acest timp contra cost?! Inovatorul thriller psihologic “Self/less: Transfer de via” exploreaz tocmai consecinele care vin odat cu preul nemuririi.SALA 1:SINISTER 2/2D-IM 18-SAPTAMANA 2V, L-J:21:15; S, D:21:15Regia:Ciar嫕 FoyCu:Shannyn Sossamon, Tate Ellington, James Ransone, Nicholas KingGen film:HorrorDurata:90 minuteSinister 2 este urmarea 螽sp緅m滱t綟oare a horror-ului de mare succes din 2012. Dup evenimentele 榣cante din Sinister, Bughuul, spiritul r綦lui, continu s se r綼p滱deasc cu o vitez uluitoare. Noua povestire red o curs teribil 螸potriva cronometrului pentru a salva o familie de nebunia 槐 crima aduse de Bughuul 槐 locotenenii s緅, copiii-fantom.SALA 2:BARBIE IN TABARA DE MUZICA 2D(BARBIE IN ROCK‘N ROYALS 2D)-AG-SAPTAMANA 3V, L-J:13:30; S, D:11:45,13:30Regia:Owen HurleyCu:Kelly SheridanGen film:animatie,muzicalFii gata de rock’n’roll cu Barbie! 姷 acest muzical, Barbie™ este Prinesa Courtney, o prines modern a c綖ei lume e dat peste cap c滱d face schimb de viei cu Erika, o vedet rock faimoas. Dou lumi complet opuse 槐 diferite se vor ciocni 螽 momentul 螽 care, printr-o 螽curc綟ur, prinesa Cortuney ajunge la Tab綖a de Muzic, iar Erika, la Tab綖a Regal. 姷 timp ce conducerea celor dou tabere se str緂uie s repare gre榷ala, 槐 Courtney, 槐 Erika 螽va s se adapteze mediului nou pentru ele, distr滱du-se 槐 f綷滱du-槐 prieteni noi. C滱d fetele afl c ambele tabere sunt ameninate cu 螽chiderea, 蹎i dau seama c e timpul s-槐 asume adev綖ata personalitate 槐 s se uneasc pentru un concurs legendar care va ar綟a c totul e posibil c滱d 螽dr罳ne演i s ai vise mari!SALA 2:ORASE DE HARTIE 2D(PAPER TOWNS 2D)-AP 12-SAPTAMANA 3V, L-J:15:30; S, D:18:45Regia:Jake SchreierCu:Nat Wolff, Jaz Sinclair, Cara Delevingne,Austin AbramsGen film:MisterDurata:109 minuteUn t滱綖 槐 cei patru prieteni ai s緅 pornesc 螽 c緄綟oria vieii lor ca s-o g綼easc pe vecina disp綖ut.Audiia Carei Delevingne pentru rolul lui Margo a fost remarcabil, conform celor spuse de John Green (autorul c綖ii).SALA 2:AGENTUL DE LA U.N.C.L.E. 2D(THE MAN FROM U.N.C.L.E. 2D)-AP 12-SAPTAMANA 2V, L-J:18:45, 21:00; S, D:15:30, 21:00Regia:Guy RitchieCu:Armie Hammer, Hugh Grant, Henry Cavill,Alicia VikanderGen film:Aciune,Aventuri,ComedieDurata:116 minuteProducia Warner Bros. Pictures “Agentul de la U.N.C.L.E.” 螿 aduce pe Henry Cavill (“Man of Steel: Eroul”) 螽 rolul carismaticului Napoleon Solo, 螽 timp ce Armmie Hammer (“Reeaua de socializare”) 螿 interpreteaz pe rivalul s綦, KGB-istul Illya Kuryakin. Inspirat din popularul serial difuzat 螽 1960, filmul este regizat de Guy Ritchie 槐 are premiera pe marile ecrane din ar pe 21 august. Plasat la 螽ceputul anilor 60', 螽 plin R罳boi Rece, “Agentul de la U.N.C.L.E.” evideniaz concurena dintre cei doi ageni de top CIA 槐 KGB. Nevoii s lasedeoparte vechile conflicte, cei doi trebuie s fac echip pentru a opri o organizaie criminal internaional, care vrea s destabilizeze fragila ordine mondial folosind arme nucleare 槐 tehnologie avansat. Singura pist c綟re organizaia secret este fiica unui om de 演iin german disp綖ut, prin intermediul c綖eia cei doi se pot infiltra 螽 organizaie. Pe l滱g Henry Cavill 槐 Armie Hammer, din distribuie mai fac parte Alicia Vikander (“Anna Karenina”), Elizabeth Debicki (“Marele Gatsby”), Jared Harris (“Sherlock Holmes: Jocul Umbrelor”) 槐 Hugh Grant 螽 rolul lui Waverly.SALA 3:LOVITURA DE STANGA 2D(SOUTHPAW 2D)-N15-SAPTAMANA 3S鼾B鯊:16:30Regia:Antoine FuquaCu:Rachel McAdams, Naomie Harris, Jake Gyllenhaal, Forest WhitakerGen film:Aciune,Dram,Sport,ThrillerDurata:123 minuteUn boxer lupt din greu pentru a ajunge 螽 top, dar descoper c 螽tre timp viaa lui se destram 螽 jurul s綦.SALA 3: VACAN甝 CU PERIPE溓I 2D(VACATION 2D-AP 12-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV, L-Mi:13:45,19:00; S:12:00,19:00; D:12:00,16:30; J:13:45,18:00Regia:Jonathan M. Goldstein, John Francis DaleyCu:Ed Helms, Charlie Day, Leslie MannGen film:Aventuri,ComedieDurata:98 minuteNoua generaie Griswold 蹎i face iar de cap 槐 st漷ne演e hohote de r滻. Producia New Line Cinema „Vacan cu peripeii” 蟊 aduce 螸preun pe marile ecrane pe Ed Helms 槐 Christina Applegate 螽tr-o c緄綟orie de familie care se transform rapid 螽tr-o aventur nefast. Urm滱d exemplul tat緄ui 槐 sper滱d s obin o apropiere mai str滱s a familiei sale, Rusty Griswold (Helms) 蹎i surprinde soia (Applegate) 槐 pe cei doi fii ai s緅 cu o c緄綟orie de-a lungul 綖ii c綟re parcul de distracii Walley World.SALA 3:ORCHESTRA ROM齋 DE TINERET 杷 CORUL FILARMONICII GEROGE ENESCU-AG-TRANSMISIE LIVE• 30.08 DUMINIC - Orchestra Romana de Tineret si Corul Filarmonicii – 120 de minute, inclusiv pauza , ora 19:30SALA 3: FILARMONICA DIN BERLIN-AG-TRANSMISIE LIVE• 3.09 JOI – Filarmonica din Berlin - 90 de minute, incusiv pauza, ora 20:00SALA 3:HITMAN:AGENT 47 2D-N 15-SAPTAMANA 1 V, L-Mi:16:00,21:20; S,D:14:00, 21:45; J:16:00,21:45Regia:Aleksander BachCu:Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary QuintoGen film:Aciune,Crim,ThrillerDurata:108 minuteHITMAN: AGENT 47 se concentreaz asupra unui asasin de elit care a fost genetic construit s fie o ma槐n de ucis perfect, fiind cunoscut doar dup ultimele dou cifre ale codului de bare pe care 螿 are tatuat pe ceaf. El reprezint punctul culminant al c漮orva decenii de cercetare – 槐 cele 46 de clone-Ageni dinaintea lui – ce 螿 螽zestreaz cu for, vitez, vigoare 槐 inteligen f綖 precedent. Cea mai recent int a sa este o corporaie foarte mare care intenioneaz s descopere secretul trecutului Agentului 47 pentru a crea o armat de uciga槐 ale c綖or puteri o dep蒪esc chiar pe cea a Agentului. 姲preun cu o t滱綖 care poate deine secretul prin care se pot 螽vinge inamicii puternici 槐 clandestini, 47 se confrunt cu revelaii uimitoare privind propriile sale origini 槐 sf漷榷演e prin a se implica 螽tr-o lupt epic cu du榦anul s綦 de moarte.SALA 4:NICOLAS IN VACANTA 2D(LES VACANCES DU PETIT NICOLAS 2D)-AG-SAPTAMANA 1 DE PREMIERAV, L-J:14:00, 16:15, 18:15, 20:15; S, D: 11:15, 13:45, 16:15, 18:15, 20:15.Regia: Laurent TirardCu:Math廩 Boisselier, Val廨ie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant, Bouli LannersGen film:ComedieDurata:97 minuteSuntem la finalul anului 構olar 槐 螽 sf漷槐t am ajuns la vacana mult prea a演eptat. Micuul Nicolas 螸preun cu p綖in槐i 槐 bunica lui pornesc spre mare 槐 se cazeaz 螽 hotelul Beau-Rivage. Ajuns la mare, Nicolas 蹎i face prieteni repede: 螿 are pe Blaise, cine tr緅e演e acolo; Fructueux, el m緋滱c tot ce se afl 螽 faa lui...chiar 槐 pe演e...crud. Mai sunt Djodjo, el vorbe演e ciudat pentru c este din Anglia, Cr廧in, b緅atul care pl滱ge tot timpul, 槐 C獽e, cine vrea s aib dreptate tot timpul 槐 este foarte enervant. Nicolas o cunoa演e 槐 pe Isabelle, o fat care 螿 urm綖e演e oriunde cu ochii larg deschi槐. „C漮 de dulci sunt acei copii. Aud clopote de nunt din viitorul distant”- r歍 adulii. Nicolas se panicheaz! Din fericire prietenii 蟊 sunt aproape s 螿 ajute... 槐 s fac puin dezordine. 姷tre litoral, hotel 槐 p緂ure, prieteni 槐 familie, prezena instructorului de 螽ot 槐 a 螽soitorului de plaj Nicolas o s aib parte de o vacan greu de uitat. Filmul Micuul Nicolas 螽 vacan箝 v invit la o experien relaxant, amuzant 槐 plin de peripeii 螸preun cu cei dragi. Inspirat din benzile desenate ale lui Ren Goscinny 槐 Jean Jacques Sempe franciza din anii ’60 s-a transformat 螽tr-o experien cinematografic fantastic care reune演e mai multe generaii de spectatori 槐 caracterele lor preferate din copil綖ie. Nicolas reprezint libertatea i atitudinea aventuroas a sufletului unui copil, dar transmite 槐 din mo演enirea cultural a filmului Vacana domnului Hulot. Regizorul Laurent Tirard ne declar c filmul respectiv 螿 duce cu g滱dul la comediile lui Jacques Tati 槐 starea de a nu avea nici o grij 螽 timpul vacanelor. Magia lui de a lucra cu copii are o prezen puternic pe ecranul mare i ne ademenete 螽 cinematografe ca s 螸p綖t裻im vacana aventuroas a lui Nicolas.