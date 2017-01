PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 24-30 octombrie 2014

Ştire online publicată Joi, 23 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Familia Vrânceanu din Pipera și familia Ungureanu din Pitești se întâlnesc pentru a pune la cale nunta copiilor. Trei tabere, trei viziuni diferite asupra marii petreceri. Nuntă cu fast, nuntă tradițională sau nunta “tinerească”? Nimeni nu cedează. Mai mult, cele două familii descoperă că au un trecut comun. E nevoie de o minune ca această nunta să mai aibă loc.Bazat pe lăudatul roman omonim al britanicului S. J. Watson, filmul ne-o arată pe Nicole Kidman în rolul lui Christine Lucas, o femeie ce suferă de amnezie anterogradă: în fiecare dimineață, ea se trezește fără absolut nicio amintire a ceea ce i s-a întâmplat în trecut. Cu ajutorul unui jurnal video, încearcă zi de zi să cosemneze informații vitale despre propria biografie, fiind tot mai convinsă că un sumbru mister îi întunecă existența.Acțiunea filmului ne catapultează pe planeta Baab, unde admiratul astronaut Scorch Supernova este un erou național pentru populația extraterestră albastră. Un maestru în salvări la mustață, Scroch trăiește după regulile fratelui său Gary, șeful misiunii de control BASA. Când Lena, șefa bazei BASA îl informează pe Scrotch că fratele său Gary a lansat un SOS de pe o planetă periculoasă, Scrotch își dă seama că trebuie să facă totul pentru a-l salva.Povestea ne poartă în aprilie 1945, la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar în centrul atenției este Wardaddy (Brad Pitt), un sergent american cu mare experiență în luptă. Împreună cu echipajul său de cinci oameni, Wardaddy conduce un tank Sherman supranumit Fury și pătrunde în spatele liniilor inamice pentru o misiune cvasi-sinucigașă care ar trebui să dea ultima lovitură forțelor armate ale Germaniei naziste.Înainte de Trăind printre demoni a fost Annabelle. V-a îngrozit de-a dreptul în ,,Trăind printre demoni”, însă abia acum începe totul pentru Annabelle. Capabilă de cele mai crunte acte de cruzime, păpușa Annabelle este închisă într-un muzeu ocult din Connecticut, unde primește doar vizita preotului, care o binecuvantează de două ori pe lună.SALA 2: Casa Magicianului 3D – dublat (The House of Magic) – AG Regia: Ben Stassen, Jeremy Degruson În rolurile principale: Emily Blunt, Ron Perlman, William Shatner, Ewan McGregor, Kiefer SutherlandGen: Animație, Aventuri, Familie Durata: 85 minute Ora: S, D: 12:00.Thunder, o pisicuță abandonată, se adăpostește de furtună în subsolul celei mai stranii case pe care ți-o poți imagina! Aceasta îi aparține unui magician blajin, iar Thunder simte că în sfârșit și-a găsit un cămin alături de el și ajutoarele sale. Problemele apar când nepotul magicianului vrea să profite de încrederea lui, iar Thunder și restul “familiei” trebuie să ia măsuri.Piata medievala Vrijthof din Maastricht, dramatica si atragatoare, transformata intr-o scena incredibil de pitoreasca pentru concertul in aer liber al lui Andre Rieu si al faimoasei sale orchestre “Johann Strauss”, va fi proiectata pe marele ecran la Cityplex Tomis Mall Constanta. Astfel marele ecran va deveni “poarta de intrare” in piata din Maastricht unde fiecare dintre dumneavoastra poate fi prezent la evenimentul artistic al anului alaturi de alte mii de spectatori europeni.Acțiunea filmului este plasată la 50 de ani în viitor și îl are în centru pe Jacq Vaucan (Banderas), un agent de asigurări al companiei specializate în robotică ROC, ce investighează cazuri de roboți capabili de manipulare. Ceea ce descoperă la un moment dat poate avea consecințe profunde asupra viitorului omenirii - realitatea de care se lovește este mai complexă decât creația oricărui tip de robot sau mașinărie.În timpul Marii Depresii, George Pemberton (Bradley Cooper) se instalează împreună cu soia sa, Serena (Jennifer Lawrence), în Carolina de Nord pentru a dezvolta o fabrică de prelucrarea a lemnului pentru construcții. Deși străină în această regiune deloc primitoare, Serena se impune rapid ca egală a bărbailor care conduc acel imperiu forestier. Descoperă, însă, că soul ei are un copil pe care l-a conceput cu câțiva ani în urmă în acea regiune cu o femeie simplă, Rachel (Ana Ularu), i devine vulnerabilă i sensibilă, dar, când află că ea nu va putea avea niciodată copii, fericirea mariajului lor se destramă definitiv. Din acel moment, singura sa dorină este aceea de a se răzbuna pe fiul nelegitim al lui George.English Vinglish este povestea unei femei care nu știe limba engleză și pe care familia și societatea o fac să se simtă nesigură. Filmul prezintă transformarea emoționantă a lui Shashi. Circumstanțele o fac pe aceasta să depășească nesiguranța, să învețe limba și să dea lumii o lecție despre cum poți deveni un om sigur pe tine și o femeie încrezătoare.“Dacă albina ar dispărea de pe fața pământului, omul n-ar mai avea decât 4 ani de trăit.” Einstein. În toată lumea albinele au dispărut în ultimii trei ani. Deși cauzele sunt încă un mister, un lucru este deja clar: sunt mai multe în joc decât câteva insecte moarte și mult mai mult decât doar miere. Căutând răspunsuri, filmul pornește într-o călătorie cu oameni a căror viață depinde de albine: de la un apicultor elvețian din Alpi, până la plantațiile gigantice de migdale din California, la cercetătorul de creiere de albine din Berlin, la un negustor de polen din China și la albinele ucigașe din deșertul Arizona. Toți raportează cum dispar albinele. Filmul ne vorbește despre viața lor. Și a noastră.În anii ’90, Webb a descoperit rolul CIA în importul de cocaină în California, menit să strângă bani pentru armata ce lupta împotriva rebelilor din Nicaragua. Susținut de soție și copii, Webb a urmărit povestea, a documentat-o și a făcut-o publică. Însă, când cei de la CIA și jurnaliștii rivali l-au făcut ținta unei campanii prin care se urmărea defăimarea sa, și-a dat seama că trebuie să lupte din greu pentru a-și apăra familia și reputația.