PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 23 - 29 ianuarie 2015

Ştire online publicată Joi, 22 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1: Cei 6 super eroi 3D (Big Hero 6) - AG/dublat - PREMIERĂRegia: Don Hall, Chris WilliamsÎn rolurile principale: Scott Adsit, Daniel HenneyGen: Acțiune, Animație, Aventuri, ComedieDurata: 102 minuteOra: V, L-J: 16:00; S, D: 11:15, 17:00. Știința roboților nu are niciun secret pentru micul geniu Hiro Hamada, prin urmare nimeni nu este mai potrivit ca el să dezlege ițele unui complot criminal ce amenință cu distrugerea dinamicului și tehnicizatului oraș San Fransokyo. Cu ajutorul unuia dintre companionii săi, un robot pe nume Baymax, Hiro se alătură unei echipe de luptători pentru dreptate, dornici să își salveze orașul.SALA 1: Mami (Mommy) - AP-12 - PREMIERĂRegia: Xavier DolanÎn rolurile principale: Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne ClémentGen: DramăDurata: 140 minuteOra: V, L-J: 18:15; S,D: 19:10. Mommy este povestea unei femei văduve și a fiului ei, un adolescent în vârstă de 15 ani, care suferă de sindromul ADHD. Efortul disperat al mamei de a avea grijă de băiatul ei de una singură pare a primi un ajutor nesperat. Kyla, o misterioasă fată mutată recent pe strada lor, se oferă să dea o mână de ajutor și asta ar putea readuce un echilibru în viețile tuturor.SALA 1: Omul Pasare sau Virtutea nesperata a ignorantei (Birdman) – N-15 Regia: Alejandro González IńárrituÎn rolurile principale: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Emma StoneGen: ComedieDurata: 119 minuteOra: V, L-J: 20:45; S, D: 21:45. Celebru odinioară pentru interpretarea unui popular supererou, actorul Riggan Thomson (Michael Keaton) vede cum dispare încet-încet din amintirile fanilor. Într-o încercare disperată de a reatrage atenția și de a simți, o dată în viață, că realizează ceva apreciat atât de colegii de breaslă, cât și de publicul larg, Riggan plănuiește o piesă pe Broadway. Pentru a reuși, bărbatul trebuie să-și ignore egoul supradimensionat, mai ales dacă vrea să-și readucă aproape și familia.SALA 1: Somn de Iarna (Winter Sleep) – AP-12 Regia: Nuri Bilge CeylanÎn rolurile principale: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet AkbagGen: DramaDurata: 186 minuteOra: S, D: 13:30 În Winter Sleep, lăsarea iernii îi face prizonieri, sub același acoperiș, pe Aydin, un fost actor, care conduce un mic hotel în centrul Anatoliei, pe soția sa Nihal, cu care are o relaie furtunoasă, și pe sora lui, Necla, care suferă din cauza unui divorț. Pe măsură ce zăpada începe să cadă, hotelul se transformă într-un adăpost, dar și într-un loc din care nu pot scăpa și care le alimentează animozititățile.SALA 2: De neinvins (Unbroken) - AP-12 - PREMIERĂRegia: Angelina JolieÎn rolurile principale: Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett HedlundGen: Acțiune, Biografic, Dramă, Istoric, Război, SportDurata: 137 minuteOra: V, L-J: 15:45, 21:00; S, D: 14:00, 21:15. Unbroken spune povestea lui Louis Zamperini, maratonist olimpic și aviator în Al Doilea Război Mondial, care a supraviețuit fără mâncare sau apă și a făcut față unor nenumărate pericole vreme de 47 de zile după prăbușirea avionului său în Oceanul Pacific. Ajuns pe uscat, pe una dintre insulele japoneze, soldatul american a fost capturat și încarcerat ca prizonier de război. A fost supus torturilor japonezilor vreme de doi ani.SALA 2: Hacker (Blackhat) – N-15 Regia: Michael MannÎn rolurile principale: Chris Hemsworth, John Ortiz, Viola DavisGen: Acțiune, Crimă, Dramă, Mister, ThrillerDurata: 143 minuteOra: V, L-J: 18:30; S, D: 11:30, 18:45. Agențiile secrete din SUA și China sunt disperate când în peisajul infracțional mondial își face apariția un infractor cibernetic deosebit de periculos. Oricâte operațiuni de prindere organizează autoritățile, acesta le scapă încontinuu printre degete. Cu ajutorul unui celebru hacker condamnat la 15 ani de închisoare, Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth), agenții vor face un adevărat slalom mondial, de la Chicago la Hong Kong și din China în Jakarta, în urmărirea celui care amenință siguranța întregii lumi.SALA 2: Al saptelea fiu 3D (Seventh sun) - AP-12 Regia: Sergey BodrovÎn rolurile principale: Julianne Moore, Jeff Bridges, Ben Barnes, Antje TraueGen: Aventuri, Familie, FantasticDurata: 102 minuteOra: S, D: 16:30.Thomas Ward este al șaptelea fiu al unui al șaptelea fiu și a fost dat în ucenicie Vraciului din părțile locului. Misiunea lui este grea. Vraciul este neprietenos și mulți ucenici au dat greș înaintea lui. Vrând-nevrând, Thomas trebuie să învețe să alunge stafiile, să întemnițeze vrăjitoare și să supună duhurile. Dar, după ce este păcălit să o elibereze pe Mama Malkin, cea mai rea vrăjitoare din Comitat, iadul se dezlănțuie.SALA 3: Lunetist American (American Sniper) – N-15 - PREMIERARegia: Clint EastwoodÎn rolurile principale: Bradley Cooper, Jake McDorman, Sienna MillerGen: Acțiune, Biografic, RăzboiDurata: 132 minuteOra: V, L-J: 18:45; S, D: 16:45. American Sniper este adaptarea romanului biografic cu același nume scris de fostul lunetist Chris Kyle. În cariera sa militară de zece ani, Kyle a bătut recordul la ținte doborâte, fapt ce i-a determinat pe insurgenții irakieni să pună o recompensă pe capul său. Perseverența sa la datorie i-a distrus însă căsnicia și legătura cu membrii familiei.SALA 3: Mortdecai – AP-12 - PREMIERĂRegia: David KoeppÎn rolurile principale: Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregorGen: Crimă, DramăDurata: 106 minuteOra: V, L-J: 21:15; S, D: 14:15, 19:15. Dealer-ul de artă Charles Mortdecai pornește în căutarea unui tablou furat despre care se zvonește că ar conține un cod secret, cheia spre aurul ascuns al naziștilor. Pentru a-și duce misiunea la bun sfârșit, eroul trebuie să păcălească răufăcători ruși, agenți secreți ai MI5, un terorist internațional, dar și pe superba sa soție, Johanna. Va reuși?SALA 3: Promisiunea (The Water Diviner) – N-15 Regia: Russell CroweÎn rolurile principale: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai CourtneyGen: Dramă, RăzboiDurata: 108 minuteOra: V, L-J: 16:15; S, D: 21:30. În deșertul australian fermierul Connor (Russell Crowe) este celebru pentru modul în care găsește apă. Visul lui Connor este să-și crească bine cei trei fii, iar viața lui este distrusă când, trimiși pe frontul de la Gallipoli, băieții nu mai dau niciun semn acasă. Connor va călători în Turcia pentru a descoperi ce s-a întâmplat, dar oare mai este vreo șansă să își găsească fiii în viață?SALA 3: Taken 3 – N-15 Regia: Olivier MegatonÎn rolurile principale: Maggie Grace, Liam NeesonGen: Acțiune, Crimă, ThrillerDurata: 108 minuteOra: S, D: 12:00.În primele două părți ale cunoscutei serii de acțiune, fostul agent Brian Mills (Liam Neeson) a trebuit să-și apere familia de atacatori, vânându-i fără milă. Doar că de această dată vânătorul se transformă în vânat, având pe urmele sale atât autoritățile, cât și un dușman din trecutul său plin de violență, dușman gata de orice pentru a-l face pe Mills să sufere.