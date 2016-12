PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 20-26 NOIEMBRIE

SALA 1: HOTEL TRANSILVANIA 2-3D DUBLAT -AG-V, L, Ma, Mi, J:15:15; S, D:11:45,15:15.Regia: Genndy TartakovskyCu: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez,Kevin JamesGen film: Animație, Comedie, FamilieDurata:89 minuteÎn Hotelul Transilvania lucrurile s-au schimbat puțin în ultima vreme: politica strictă a lui Dracula care acceptă doar monștri în hotel s-a mai relaxat, iar hotelul își deschide porțile și oamenilor. Dar în spatele cavourilor închise, Dracula este neliniștit deoarece adorabilul său nepot, jumătate vampir, jumătate om, Dennis, nu dă semne că ar fi și vampir.Așa că, în timp ce Mavis își vizitează socrii umani (și are și ea parte de un șoc cultural), bunicul vampir Dracula își cheamă prietenii Frank, Murray, Wayne și Griffin pentru a-l supune pe Dennis unor antrenamente speciale. Însă nimeni nu știe că tatăl lui Drac, foarte bătrânul și morocănosul Vlad e pe cale să facă o vizită familiei. Când Vlad află ca strănepotul său nu este de sânge pur și că oamenii pot să stea acum la Hotel Transilvania, lucrurile o iau un pic raznaSALA 1, 2: CRĂIASA ZĂPEZII 3D (SNOW QUEEN 3D) - DUBLAT - AG -V, L, Ma, Mi, J:13:30, 13:45, 17:00; S, D: 13:30, 17:00.Regia:Maksim Sveshnikov, Vladlen BarbeCu:Erin Fitzgerald, Wendee Lee, Cindy RobinsonGen film:Animație,Aventuri,FamilieDurata:80 minuteCondusă de dorința de a construi o nouă lume, în care puritatea albului să înlocuiască emoțiile și gerul polar să înghețe sufletele oamenilor, Regina Zăpezii va face orice pentru a-și păstra împărăția și a distruge toți artiștii care nu sunt de acord cu viziunea ei.Animația prezintă călătoria plină de aventuri a micuței Gerda care încearcă să își găsească fratele ținut prizonier undeva în vasta întindere albă din ținutul vrăjit de Regina Zăpezii. De-a lungul călătoriei sale, Gerda se confruntă cu multe obstacole, dar cunoaște și noi prieteni de nădejde.SALA 1: BUCUREȘTI NONSTOP 2D - AP 12 -S, D: 20:45.Regia: Dan ChișuCu: Cuzin Toma, Olimpia Melinte, Gheorghe Ifrim,Dorian BoguțăGen film:Comedie,DramăDurata:86 minute„București Non-Stop” este un film de lungmetraj ce ilustrează povestea unui cartier din București. Mai exact, filmul este o noapte din viața unui magazin non-stop aflat într-un cartier de blocuri. Patru persoane conduc patru povești diferite legate între ele de un personaj-cheie, Achim, cunoscut ca „băiatul de la non-stop”, interpretat de Gheorghe Ifrim. Filmul își dorește să transmită povestea unor oameni normali în situații excepționale.Ieșite din comun, toate cele patru povești nu fac decât să radiografieze un microclimat din orașul în care trăim. Este un film despre dragoste, generozitate, ură, gelozie, util și inutil, viață, moarte, cu fapte bune și rele, fără finalitate dar și cu umor și cu tandrețe, escalând ridicolul unor întâmplări și situații penibile dintr-o singură noapte.SALA 1: PODUL SPIONILOR 2D(BRIDGE OF SPIES 2D) -AP 12 - AVANPREMIERĂMi, J: 21:10.Regia: Steven SpielbergCu: Tom Hanks, Amy RyanGen film: Biografic, Dramă, ThrillerDurata: 135 minutePodul la care se face referire titlul filmului este unul real, ce face legătura între periferia fostului Berlin de Vest și centrul orașului Postdam, aflat anterior sub controlul Germaniei de Est. A primit numele de „pod al spionilor” în ani ’60, când serviciile secrete ale sovieticilor și ale americanilor schimbau prizonieri în numita locație.Bridge of War – după un scenariu semnat de Matt Charman, recris de Joel și Ethan Coen – spune povestea primului schimb de prizonieri făcut pe pod, dar și a încercărilor avocatului James Donovan (Tom Hanks) de a negocia eliberarea pilotului Francis Gary Powers după ce avionul său a fost doborât pe teritoriul Uniunii Sovietice.Aadar, este vorba despre un thriller dramatic amplasat pe fundalul unei serii de evenimente istorice. „Bridge of Spies” spune povestea lui James Donovan (Hanks), un avocat din Brooklyn care se trezește aruncat în centrul Războiului Rece, când CIA îl trimite cu sarcina aproape imposibilă să negocieze eliberarea unui pilot american U-2 capturat. Scenaritii Matt Charman, Ethan Coen și Joel Coen transformat această experiență remarcabilă din viața lui Donovan într-o poveste inspirată din fapte reale, ce surprinde esența unui om care riscă în această călătorie.SALA 1, 2: GOOSEBUMPS: ÎȚI FACEM PĂRUL MĂCIUCA 3D-AP 12-V, L, Ma: 15:30, 20:45; S, D:14:45,20:00; Mi, J:15:30,19:00.Regia: Rob LettermanCu: Jack Black, Dylan MinnetteGen film: Aventuri, Comedie, FantasticDurata:103 minuteÎn Goosebumps, adolescentul Zach Cooper (Dylan Minnette), supărat că a trebuit să se mute dintr-un oraș mare într-unul mic, întrevede o rază de speranță când întâlnește o fată frumoasă din vecini, pe nume Hannah (Odeya Rush) și leagă o nouă prietenie cu Champ (Ryan Lee). Dar fiecare lucru bun are și partea lui întunecată, așa că Zach află destul de repede că misteriosul tată al lui Hannah este de fapt R.L. Stine (Jack Black), autorul seriei de succes, Goosebumps.Când Zach începe să afle tot felul de lucruri despre vecinii săi, el descoperă că Stine are un secret periculos: creaturile pe care le-a creat și cu care a populat cărțile sale sunt reale, iar Stine își protejează cititorii ținându-le închise în cărțile unde au apărut fiecare. Când creațiile lui Stine sunt eliberate neintenționat dintre paginile manuscriselor, viața lui Zach devine de-a dreptul ciudată. Într-o noapte de aventuri nebunești, Zach, Hannah, Champ și Stine trebuie să-și unească puterile pentru a-i băga înapoi între filele cărților pe păpușa Slappy, pe fetița cu mască, gnomii și alte creaturi, care amenințau orașul.Columbia Pictures și Sony Pictures Animation prezintă, în colaborare cu LStar Capital și Village Roadshow Pictures, o producție a Original Film / Scholastic Entertainment Inc., Îți facem părul măciucă/Goosebumps. Rolurile principale din film sunt interpretate de Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush, Amy Ryan, Ryan Lee și Jillian Bell.SALA 1: TATA SAU MAMA 2D (PAPA OU MAMAN 2D) - AG -V, S, D, L, Ma:19:00Regia: Martin BourboulonCu: Marina Foïs, Laurent LafitteGen film: Comedie, DramăDurata: 85 minuteFlorence și Vincent Leroy au reușit totul. Carierele, căsătoria, copii. Azi, vor să reușească și cu divorțul. Dar când primesc în același timp o promovare la care au visat dintotdeauna, viața lor de cuplu devine un coșmar. Din acel moment, fără viață liniștită, foștii soți model își declară război: vor face totul pentru a-și disputa custodia copiilor.SALA 2:JOCURILE FOAMEI:REVOLTA PARTEA A II-A 3D(HUNGER GAMES:MOCKINGJAY PART II 3D)-AP 12-V, L, Ma, Mi, J: 18:15, 21:00; S, D: 12:00, 17:15, 22:15.Regia:Francis LawrenceCu:Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh HutchersonGen film:Acțiune,Aventuri,DramăDurata:136 minuteFranciza de succes „Jocurile Foamei” a cucerit publicul din întreaga lume, având încasări de peste 2,2 miliarde de dolari la box office-ul mondial. „Jocurile Foamei: Revolta – Partea a 2-a”, încheie franciza, reprezintând capitolul final al blockusterului, în care Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) își dă seama acum că miza nu mai este doar legată de supraviețuire, ci de viitor.Cu națiunea Panem în plin război, Katniss îl înfruntă pe Președintele Snow (Donald Sutherland) în confruntarea finală. Formând alianță cu un grup al celor mai apropiați prieteni ai ei – inclusiv Gale (Liam Hemsworth), Finnick (Sam Claflin) și Peeta (Josh Hutcherson) – Katniss pornește într-o misiune alături de unitatea din Districtul 13, riscându-și viețile să-i elibereze pe cetățenii Panemului și să pregătească o tentativă de asasinat a Președintelui Snow, care a devenit din ce în ce mai obsedat să o distrugă. Capcanele mortale, dușmanii și alegerile morale care o așteaptă pe Katniss o vor provoca mai mult decât orice arenă pe care a întâlnit-o în Jocurile Foamei.„Jocurile Foamei: Revolta – Partea a 2-a” este regizat de Francis Lawrence după un scenariu de Peter Craig și Danny Strong, din distribuție făcând parte Jennifer Lawrence (actriță premiată cu Oscar), Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Philip Seymour Hoffman (actor premiat cu Oscar), Jeffrey Wright, Willow Shields, Sam Claflin, Jena Malone, și Stanley Tucci și Donald Sutherland reluându-și rolurile originale din primele două filme ale seriei. Distribuția impresionantă este completată de actorii din “Jocurile Foamei: Revolta – Partea 1”: Julianne Moore Lawrence (actriță premiată cu Oscar), Mahershala Ali, Natalie Dormer, Wes Chatham, Elden Henson și Evan Ross.Filmul „Jocurile foamei: Revolta - Partea a 2-a” este distribuit de Forum Film România și va avea premiera pe 20 noiembrie 2015, fiind proiectat în format 3D, IMAX 3D si 4DX.SALA 3: KINODISEEA FESTIVALUL INTERNATIONAL DE FILM PENTRU COPII - AG -TIM ROBOTUL INCREDIBIL +7L: 12:00; J: 10:00.BAMSE SI ORASUL HOTILOR +3L, Ma, Mi: 10:00.PE CUVANT DE PIONIER 2 +9L, Ma: 14:00.MATTS SI PANTALONII DE AUR +11Mi, J:14:00.CEI SAPTE CORBI +8Ma, Mi, J:12:00.SALA 3: PE MALUL MĂRII 2D (BY THE SEA 2D) - N 15 -V: 18:30; S, D: 12:15,18:30; L, Ma, Mi, J:18:45.Regia: Angelina JolieCu: Angelina Jolie, Brad PittGen film: Dramă, RomanticDurata:132 minutePovestea unui scriitor american, Roland (Pitt), și a soției sale, Vanessa (Jolie Pitt), care ajung într-o stațiune pitorescă și liniștită din anii ’70, aflată la malul mării, într-un moment de criză a mariajului lor. Pe măsură ce își petrec timpul cu alți turiști veniți acolo în vacanță, printre care proaspăt căsătoriții Lea (Laurent) și François (Poupaud), dar și cu localnici precum Michel (Arestrup) și Patrice (Bohringer), cei doi încep să se confrunte cu probleme care mocneau demult în viața lor de cuplu.SALA 3: SPECTRE 2 D - 4K - N 15 -V, S, D: 15:00, 21:15; L, Ma, Mi, J:16:00, 21:15.Regia: Sam MendesCu: Monica Bellucci, Léa Seydoux, Dave Bautista,Daniel Craig, Christoph Waltz, Ben WhishawGen film: Acțiune, Aventuri, Crimă, ThrillerDurata: 150 minuteUn mesaj enigmatic din trecutul lui James Bond îl aruncă pe agentul 007 într-o investigație ce-i dezvăluie acțiunile unei organizații sinistre. În timp ce M se confruntă cu adversari politici hotărâți să închidă serviciile secrete, Bond se chinuie să dea la o parte vălul de mister ce acoperă teribilul secret din spatele SPECTRE.SALA 4: TESTAMENTUL NOU NOUT 2D (LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT 2D) - AP 12 -V, S, D, L, Ma, Mi, J:14:30,16:45,19:15,21:30Regia: Jaco Van DormaelCu: Catherine Deneuve, Benoît Poelvoorde, Pili GroyneGen film: ComedieDurata:103 minuteDumnezeu există. Locuiește la Bruxelles. E odios cu soția și fiica lui. S-a vorbit mult de fiul lui, dar foarte puț in de fiica lui. Fiica lui sunt eu. Mă numesc Ea și am 10 ani. Ca să mă răzbun, le-am trimis tuturor oamenilor din lume, prin sms, data la care vor muri.