PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 2 - 8 ianuarie 2015

Ştire online publicată Luni, 05 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Regia: Louis Clichy, Alexandre AstierÎn rolurile principale: Alain Chabat, Laurent LafitteGen: AnimațieDurata: 85 minuteOra: V: 14:00, 16:00; S, D: 11:15, 13:00; L-J: 16:00Suntem în anul 50 a.C. și întreaga Galie este ocupată de romani. Cel puțin așa și-ar dori Iulius Caesar, foarte iritat de faptul că un sătuc galez încă ține piept invaziei. După ce forța și atacurile cu soldați câtă frunză și câtă iarbă se dovedesc neputincioase în fața vajnicilor gali, împăratul decide să schimbe tactica. Îl vor lăsa Astérix și Obélix să-și ducă planul la îndeplinire?Regia: Ridley ScottÎn rolurile principale: Christian Bale, Sigourney Weaver, Joel Edgerton, Aaron PaulGen: Dramă, IstoricDurata: 108 minuteOra: V: 18:00; S, D: 15:15, 21:30; L,Ma: 20:15Ridley Scott ne poartă în vremuri imemoriale, descriind în premiera lunii decembrie exodul evreilor din Egipt, în căutarea Pământului Făgăduinței, sub conducerea lui Moise (Christian Bale). Unul dintre cele mai captivante fragmente ale Bibliei are parte de o nouă ecranizare, cu efecte speciale de ultimă generație. Locațiile de filmare au inclus un arid lanț muntos din provincia spaniolă Andalusia, studiourile Pinewood din Londra, dar și deșerturile din Maroc.Gen: DocumetarDurata: 65 minuteOra: S, D: 18:00 Tarif unic – 15 leiIstoria artistică a lumii, cu neprețuitele opere de artă expuse în Muzeele Vaticanului, vă vor fi prezentate într-un format fără precedent, în 3D, filmate cu camere digitale de mare rezoluție, imaginea obținută punând și mai mult în valoare frumusețea patrimoniului universal lăsat moștenire.Regia: Will GluckCu: Quvenzhané Wallis, Rose Byrne, Cameron Diaz, Jamie FoxxGen: Comedie, Dramă, Familie, MuzicalDurata: 118 minuteOra: V: 20:45 - subtitrat; S, D: 19:15 - subtitrat; L, Ma: 18:00 - dublat; Mi, J: 18:00 – dublat, 20:15 - subtitrat Tenace, încrezătoare și optimistă, Annie - personajul legendar, aflat în căutarea familiei sale, care a inspirat generații întregi - revine pe ecrane într-o viziune contemporană, în comedia produsă de Columbia Pictures, Annie.Regia: Sergey BodrovÎn rolurile principale: Julianne Moore, Jeff Bridges, Ben Barnes, Antje TraueGen: Aventuri, Familie, FantasticDurata: 102 minuteOra: V: 15:45, 21:15; S, D: 11:20, 18:45; L-J: 18:30Thomas Ward este al șaptelea fiu al unui al șaptelea fiu și a fost dat în ucenicie Vraciului din părțile locului. Misiunea lui este grea. Vraciul este neprietenos și mulți ucenici au dat greș înaintea lui. Vrând-nevrând, Thomas trebuie să învețe să alunge stafiile, să întemnițeze vrăjitoare și să supună duhurile. Dar, după ce este păcălit să o elibereze pe Mama Malkin, cea mai rea vrăjitoare din Comitat, iadul se dezlănțuie. SALA 2: Un alt Love Building – AP-12



Regia: Iulia RuginăÎn rolurile principale: Dorian Boguta, Dragoș Bucur, Alexandru PapadopolGen: ComedieDurata: 115 minuteOra: V: 13:30; S, D: 13:45; L-J: 16:15Acțiunea filmului este amplasată la munte, în plină iarnă, cu câteva zile înainte de Revelion, la șase luni de la prima ediție a taberei de reparat relaii, Love Building. Acum întâlnim nouă cupluri cu probleme și trei terapeuți cu probleme și mai mari, care atunci când nu se șicanează se luptă cu demonii interiori și problemele trecutului. Acum nu mai e atât de simplu să alerge către mult râvnitul “și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți”. Chiar dacă au ajuns din nou într-un Love Building, de data acesta va fi altfel.Regia: Peter JacksonÎn rolurile principale: Martin Freeman, Ian McKellen, Benedict CumberbatchGen: Aventuri, FantasticDurata: 144 minuteOra: V: 18:30; S, D: 16:00, 21:00; L-J: 21:00Bilbo, Thorin și gnomii au reușit să-l stârnească pe Smaug din bârlogul său din Erebor, dar vor reuși ei să-l învingă pe dragon o dată pentru totdeauna? Și, în caz de izbândă, vor putea să înfrunte crunta amenințare descoperită de vrăjitorul Gandalf în Dol Guldur?Regia: Olivier MegatonÎn rolurile principale: Maggie Grace, Liam NeesonGen: Acțiune, Crimă, ThrillerDurata: 108 minuteOra: Mi: 20:45; J: 18:45În primele două părți ale cunoscutei serii de acțiune, fostul agent Brian Mills (Liam Neeson) a trebuit să-și apere familia de atacatori, vânându-i fără milă. Doar că de această dată vânătorul se transformă în vânat, având pe urmele sale atât autoritățile, cât și un dușman din trecutul său plin de violență, dușman gata de orice pentru a-l face pe Mills să sufere.Regia: Shawn LevyIn rolurile principale: Ben Stiller, Robin WilliamsGen: Comedie, Familie, FantasticDurata: 97 minuteOra: V, L-Mi: 18:45; S, D: 15:45, 20:00, 22:00; J: 16:30.Aventurile celei de-a treia părți a seriei au loc în celebrul British Museum din Londra! În centrul atenției se află, ca de obicei, descurcărețul Larry (Ben Stiller), care va avea de furcă din cauza unui faraon (Ben Kingsley) readus la viață cu ajutorul unei tăblițe magice. Larry va primi ajutor de la îndrăgitul Theodore Roosevelt (Robin Williams), dar și de la curajosul Lancelot (Dan Stevens), pentru a-l face pe maleficul faraon să se întoarcă în mormântul său.Regia: Julius AveryÎn rolurile principale: Tom Budge, Matt Nable, Ewan McGregor, Brenton ThwaitesGen: Acțiune, Crimă, DramăDurata: 108 minuteOra: V: 16:15, 21:00; S, D: 13:30, 17:45; L, Ma: 16:30, 20:45; Mi: 16:30; J: 21:15.Închis pentru o infracțiune minoră la doar 19 ani, JR află repede cât de grea e viața în închisoare. Să obțină protecție este de o importanță extraordinară, iar JR se va trezi curând în grija celui mai faimos criminal al Australiei, Brendan Lynch. Dar protecția vine cu un preț, iar Lynch are planuri pentru tânărul său protejat: la eliberare, acesta îi va organiza evadarea. Doar că JR își va da seama curând că nu ar trebui să-și lege viața de cea a mentorului său.Regia: Paul KingÎn rolurile principale: Nicole Kidman, Julie Walters, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Ben WhishawGen: Comedie, FamilieDurata: 142 minuteOra: V: 14:15; S, D: 11:30Popularul ursuleț din Peru, erou al mai multor cărți pentru copii publicate în Marea Britanie, își face apariția pe marele ecran! Ajuns din junglele îndepărtate în mijlocul Londrei, Paddington speră să-și găsească în sfârșit un cămin. Chiar când toate speranțele îi păreau năruite, simpaticul urs dă peste familia Brown care îl primește în mijlocul ei. Viitorul pare luminos pentru Paddington, dar problemele încep când Millicent, o femeie lipsită de inimă și împătimită de taxidermie, devine obsedată să-l aibă pe micul Paddington în colecția sa de animale împăiate.