PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 19-25 IUNIE

Ştire online publicată Joi, 18 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1:JURASSIC WORLD 3D- AP 12-V,L-J:17:00S,D:12:00,14:30,17:00Regia:Colin TrevorrowCu:Chris Pratt, Bryce Dallas HowardGen film:Acțiune,Aventuri,SF,ThrillerDurata:130 minuteAu trecut 22 de ani de la evenimentele din Jurassic Park, iar parcul de distracții imaginat de vizionarul John Hammond este acum perfect funcțional. Milioane de turiști au venit anual pe Isla Nublar, plătind prețuri piperate pentru a vedea cu ochii lor dinozaurii readuși la viață de tehnologii revoluționare, dar în ultima vreme numărul vizitatorilor a scăzut. Pentru a crește vânzările, Corporația Patel comandă realizarea unui nou dinozaur. Comportamentul acestuia îi va uimi pe angajații parcului, iar natura va profita curând de ocazie pentru a arăta din nou că nu poate fi controlată de către om...SALA 1: SUPRAVIEȚUITOAREA 2D (SURVIVOR 2D) - AP 12 -V,L-J:21:45S,D:21:45Regia:James McTeigueGen film:Acțiune,ThrillerDurata:96 minuteNou numită la Ambasada Americană de la Londra într-un post important, Kate Abbott (Milla Jovovich) se trezește implicată în centrul unui scandal internațional când scapă la limită dintr-un atac cu bombă soldat cu morți, dar care i se înscenează ei. Discreditată și părăsită de toți, Kate trebuie să fie mereu cu un pas înaintea autorităților și celor care o urmăresc să o ucidă, pornind, astfel, într-o misiune solitară pentru a-și spăla renumele, dar și pentru a preveni, în același timp, un atac terorist major planificat în seara de Anul Nou în Time Square.SALA 1: EX MACHINA 2D - AP 12- PREMIERĂV,L-J:19:30S,D:19:30Regia:Alex GarlandCu:Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Corey Johnson, Alicia VikanderGen film:Dramă,SFDurata:108 minuteCaleb, un tânăr programator, este selectat pentru a participa la un experiment uluitor în domeniul inteligenței artificiale: va trebui să evalueze calitățile umane ale unei extraordinare femei-robot, Ava.SALA 1:DRAGOSTE LA PRIMA LUPTA 2D (LES COMBATTANTES 2D)-AG-V, L-J:15:00Regia:Thomas CailleyCu:Kévin Azaïs, Adèle HaenelGen film:DramăSurprinzător și amuzant, filmul urmărește relația dintre un tânăr (Kevin Azaïs) care preia cu jumătate de inimă o mică afacere de familie, și Madeleine (Adèle Haenel), obsedată de armată, sfârșitul lumii și tehnici de supraviețuire.SALA 2: ÎNTORS PE DOS 3D DUBLAT (INSIDE OUT 3D) - AG - PREMIERĂV, L-J:14:30,16:30S, D:11:30,13:30,15:30,17:30Regia:Pete Docter, Ronaldo Del CarmenCu:Bill Hader, Amy Poehler, Mindy Kaling, Diane LaneGen film:Animație,Comedie,Dramă,FantasticDurata:102 minuteInside out este povestea lui Riley, o fetiță care este obligată să părăsească locurile natale atunci când tatălui ei i se oferă o slujbă în San Francisco. Ca noi toți, Riley este ghidată în viață de emoțiile sale: Bucuria (Amy Poehler), Frica (Bill Hader), Furia (Lewis Black), Dezgustul (Mindy Kaling) și Tristețea (Phyllis Smith). Emoțiile trăiesc în mintea lui Riley, în Cartierul General. Pe măsura ce Riley încearcă să se adapteze condițiilor din San Francisco, activitatea emoiilor sale din Cartierul General este dată peste cap de viața tumultoasă a orașului.SALA 2: TED 2/2D - N 15 - AVANPREMIERĂJ: 21:30Regia:Seth MacFarlaneCu:Seth MacFarlane, Mark Wahlberg, Amanda SeyfriedGen film:ComedieDurata: 120 minuteÎn noul film al lui Seth MacFarlane buclucașul urs de pluș trebuie să dovedească în instanță că este o persoană, astfel încât să se poată căsători cu aleasa inimii lui. Comportamentul acestuia îi va uimi pe angajații parcului, iar natura va profita curând de ocazie pentru a arăta din nou că nu poate fi controlată de către om...SALA 3: ANTURAJ 2D (ENTOURAGE 2D)-N 15-V, L-J: 17:15,21:15S, D:17:15.Regia:Doug EllinCu:Kevin Dillon, Kevin Connolly, Jerry Ferrara,Adrian GrenierGen film:ComedieDurata:96 minuteDin 12 iunie, la cinema, filmul “Anturaj” readuce împreună starurile din popularul serial omonim - Kevin Connolly, Adrian Grenier, Kevin Dillon, Jerry Ferrara și Jeremy Piven. Comedia dezvăluie cu mult umor drumul spre succesul hollywoodian al celor cinci prieteni. Actorul de cinema Vincent Chase (Grenier) împreună cu Eric (Connolly), Turtle (Ferrara) și Johnny (Dillon) își reiau activitatea sub îndrumarea lui Ari Gold (Piven), fost agent și actual manager de studio. Deși ambițiile lor s-au schimbat, legătura dintre ei rămâne la fel de puternică în fața capriciilor și agresivității universului de la Hollywood.SALA 3 :INSIDIOUS CAPITOLUL 3/2D (INSIDIOUS CHAPTER 3/2D) - N15 - PREMIERĂV, L-J:15:15,19:15S, D:15:15,19:15,21:15Regia:Leigh WhannellCu:Dermot Mulroney, Lin Shaye, Stefanie ScottGen film:HorrorDurata:97 minuteInsidious: Chapter 3, noul film din terifianta serie horror, este scris și regizat de co-autorul francizei, Leigh Whannell. Acțiunea filmului se petrece ani de zile înainte de bântuirea familiei Lambert și a bătăliilor Elisei cu fantomele din ținutul Further, din Insidious și Insidious: Chapter 2. În preambul, adolescenta Quinn Brenner (Stefanie Scott), care visează să devină actriță, simte că mama ei, decedată, vrea să intre în legătură cu ea. Atunci caută ajutorul lui Elise, un mediu foarte talentat.Elise ar vrea s-o ajute pe sensibila Quinn, dar tragedia care s-a petrecut în trecutul său o face pe Elise să se rețină de la folosirea abilităților cu care era înzestrată. În curând, un accident nefericit o face pe Quinn să stea în casă o perioadă mai lungă de timp, pentru a se recupera, în timp ce tatăl său, rămas văduv, Sean (Dermot Mulroney), se luptă să-și întrețină familia.Apoi, Quinn este atacată în dormitorul său de către o entitate malefică, iar Sean o imploră pe Elise să-l ajute. Luptându-se cu soarta și cu rostul său pe pământ, Elise își adună puterile pentru a intra în legătură cu lumea morților – sprijinindu-se pe ajutorul noilor săi prieteni, niște para-psihologi, Tucker (Angus Sampson) și Specs (Leigh Whannell).Forțată să se aventureze mai adânc în ținutul Further, pentru a o proteja pe Quinn, Elise se trezește față în față cu cel mai cumplit dușman pe care l-a întâlnit până acum, un demon cu o poftă insațiabilă de a captura sufletele oamenilor.SALA 3: SPIOANA 2D (SPY 2D) - AP - 12 -S, D:12:30Regia:Paul FeigCu:Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne, Jude LawGen film:ComedieDurata:120 minuteSusan Cooper este un analist CIA modest, care lucrează la birou, și eroul necunoscut din spatele celor mai periculoase misiuni ale ageniei. Dar când partenerul ei iese din reea i un alt agent de top este compromis, ea se oferă voluntară să lucreze sub acoperire ca să se infiltreze în lumea unui dealer de arme mortale și să prevenă o criză globalăSALA 4:POVESTI TRASNITE 2D(RELATOS SALVAJTES 2D)-AP 12-V, L-J:16:00,18:45S, D:16:30,21:00Regia:Damián SzifrónCu:Rita Cortese, María Marull, Julieta Zylberberg,Erica Rivas, Darío GrandinettiGen film:Comedie,ThrillerDurata:122 minuteLipsiți de apărare în fața unei realități care pe neașteptate poate deveni imprevizibilă, personajele din Wild Tales traversează granița subțire dintre civilizație și brutalitate. O poveste despre dragoste, dezamăgire, răzbunări ale trecutului, tragedie și chiar violența din detaliile vieții de zi cu zi. Toate apar pentru a-i împinge pe eroi pe buza prăpastiei, spre incontestabila plăcere a pierderii controlului.SALA 4: TIMBUKTU 2D-N15-V,L-J:21:00S,D:19:00Regizor: Abderrahmane SissakoActori: Ibrahim Ahmed, Abel JafriȚări: Franța și MauritaniaDurata: 97 minutePremii importante:Cannes 2014, premiul François Chalais Award și premiul Ecumenical Jury, în comeptiția oficialăChicago International Film Festival, premiul Silver Hugo pentru cel mai bun regizor7 premii și o nominalizare la César Awards, FranceNominalizat la Oscar 2015 pentru cel mai bun film străin al anuluiNu departe de Timbuktu, o familie trăiește într-o deplină armonie în dunele din deșert. În oraș, oamenii suferă, neputincioși,din cauza regimului impus de fundamentalismul Islamic. Muzica, râsul, țigările, chiar și fotbalul sunt interzise. Kidane și familia sa sunt separați de haosul ce stăpânește Timbuktu, până la un moment dat când destinul lor se schimbă subit și Kidane va avea de-a face cu noile legi ale ocupanților străini.SALA 4: PHOENIX 2D - AG -S, D:14:00Regia: Christian PetzoldCu: Nina Hoss, Nina Kunzendorf, Ronald ZehrfeldGen film: Dramă,RomanticDurata:98 minutePhoenix este o poveste cutremurătoare despre puterea iubirii, despre identitate și renaștere. Nelly este o supraviețuitoare a Holocaustului care se întoarce din propria “cenușă” în orașul natal, Berlin, precum pasărea mitologică, Phoenix. După ce un doctor i-a refăcut chipul complet desfigurat, ea îl caută pe Johnny, soțul ei, despre care nu mai are nicio veste. Între timp, Johnny o crede moartă și caută o modalitate de a-i moșteni averea. Nelly intră în viața lui sub o altă identitate pentru a descoperi dacă este sau nu un trădător.