PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 13-19 NOIEMBRIE

Ştire online publicată Miercuri, 11 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1:HOTEL TRANSILVANIA 2-3D DUBLAT SI SUBTITRAT-AG-V, L, Ma, Mi, J:15:00 DUBLAT,17:00 SUBTITRATS,D:11:30,13:30,15:30 DUBLAT,19:30 SUBTITRATRegia:Genndy TartakovskyCu:Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez,Kevin JamesGen film:Animaie,Comedie,FamilieDurata:89 minute姷 Hotelul Transilvania lucrurile s-au schimbat puin 螽 ultima vreme: politica strict a lui Dracula care accept doar mon演ri 螽 hotel s-a mai relaxat, iar hotelul 蹎i deschide porile 槐 oamenilor. Dar 螽 spatele cavourilor 螽chise, Dracula este nelini演it deoarece adorabilul s綦 nepot, jum綟ate vampir, jum綟ate om, Dennis, nu d semne c ar fi 槐 vampir.A榮 c, 螽 timp ce Mavis 蹎i viziteaz socrii umani (槐 are 槐 ea parte de un 榣c cultural), bunicul vampir Dracula 蹎i cheam prietenii Frank, Murray, Wayne 槐 Griffin pentru a-l supune pe Dennis unor antrenamente speciale. 姷s nimeni nu 演ie c tat緄 lui Drac, foarte b綟r滱ul 槐 moroc緋osul Vlad e pe cale s fac o vizit familiei. C滱d Vlad afl ca str緋epotul s綦 nu este de s滱ge pur 槐 c oamenii pot s stea acum la Hotel Transilvania, lucrurile o iau un pic razna.SALA 1:BUCURESTI NONSTOP 2D-AP 12-V, L, Ma, Mi, J:19:00; S, D:21:15Regia: Dan Chi滾Cu: Cuzin Toma, Olimpia Melinte, Gheorghe Ifrim, Dorian Bogu稯en film: Comedie, Dram稫urata:86 minute„Bucure演i Non-Stop” este un film de lungmetraj ce ilustreaz povestea unui cartier din Bucure演i. Mai exact, filmul este o noapte din viaa unui magazin non-stop aflat 螽tr-un cartier de blocuri. Patru persoane conduc patru pove演i diferite legate 螽tre ele de un personaj-cheie, Achim, cunoscut ca „b緅atul de la non-stop”, interpretat de Gheorghe Ifrim. Filmul 蹎i dore演e s transmit povestea unor oameni normali 螽 situaii excepionale. Ie槐te din comun, toate cele patru pove演i nu fac dec漮 s radiografieze un microclimat din ora滾l 螽 care tr緅m. Este un film despre dragoste, generozitate, ur, gelozie, util 槐 inutil, via, moarte, cu fapte bune 槐 rele, f綖 finalitate dar 槐 cu umor 槐 cu tandree, escal滱d ridicolul unor 螽t滵pl綖i 槐 situaii penibile dintr-o singur noapte.SALA 1: MICROBE ET GASOIL 2D-AGV, L, Ma, Mi, J:21:00; S, D:17:30.Regia:Michel GondryCu: Ange Dargent, Th廩phile Baquet, Sacha Bourdo, 尒ienne CharryGen film: comedieDurata:103 minuteDoi prieteni se 螸barc 螽tr-o c緄綟orie de-a lungul Franei, cu un vehicul pe care l-au construit ei 螽iiSALA 2:CRAIASA ZAPEZII 3D(SNOW QUEEN 3D)-DUBLAT -AG-V, L, Ma, Mi, J:16:30; S, D:11:15,13:00,17:15Regia: Maksim Sveshnikov, Vladlen BarbeCu: Erin Fitzgerald, Wendee Lee, Cindy RobinsonGen film: animaie, aventuri, familieDurata:80 minuteCondus de dorina de a construi o nou lume, 螽 care puritatea albului s 螽locuiasc emoiile 槐 gerul polar s 螽ghee sufletele oamenilor, Regina Z綯ezii va face orice pentru a-槐 p綼tra 螸p綖裻ia 槐 a distruge toi arti演ii care nu sunt de acord cu viziunea ei.Animaia prezint c緄綟oria plin de aventuri a micuei Gerda care 螽cearc s 蹎i g綼easc fratele inut prizonier undeva 螽 vasta 螽tindere alb din inutul vr綝it de Regina Z綯ezii. De-a lungul c緄綟oriei sale, Gerda se confrunt cu multe obstacole, dar cunoa演e 槐 noi prieteni de n緂ejde.SALA 2: GOOSEBUMPS:ITI FACEM PARUL MACIUCA 3D-AP 12-V, L, Ma, Mi: 14:30,18:30,20:45; S, D:15:00,19:00,21:00; J: 14:30,19:30Regia: Rob LettermanCu: Jack Black, Dylan MinnetteGen film: aventuri, comedie, fantasticDurata:103 minute姷 Goosebumps, adolescentul Zach Cooper (Dylan Minnette), sup綖at c a trebuit s se mute dintr-un ora mare 螽tr-unul mic, 螽trevede o raz de speran c滱d 螽t滎ne演e o fat frumoas din vecini, pe nume Hannah (Odeya Rush) 槐 leag o nou prietenie cu Champ (Ryan Lee). Dar fiecare lucru bun are 槐 partea lui 螽tunecat, a榮 c Zach afl destul de repede c misteriosul tat al lui Hannah este de fapt R.L. Stine (Jack Black), autorul seriei de succes, Goosebumps.C滱d Zach 螽cepe s afle tot felul de lucruri despre vecinii s緅, el descoper c Stine are un secret periculos: creaturile pe care le-a creat 槐 cu care a populat c綖ile sale sunt reale, iar Stine 蹎i protejeaz cititorii in滱du-le 螽chise 螽 c綖ile unde au ap綖ut fiecare. C滱d creaiile lui Stine sunt eliberate neintenionat dintre paginile manuscriselor, viaa lui Zach devine de-a dreptul ciudat.姷tr-o noapte de aventuri nebune演i, Zach, Hannah, Champ 槐 Stine trebuie s-槐 uneasc puterile pentru a-i b緁a 螽apoi 螽tre filele c綖ilor pe p綯u榮 Slappy, pe fetia cu masc, gnomii 槐 alte creaturi, care ameninau ora滾l. Columbia Pictures 槐 Sony Pictures Animation prezint, 螽 colaborare cu LStar Capital 槐 Village Roadshow Pictures, o producie a Original Film / Scholastic Entertainment Inc., 枺i facem p綖ul m綷iuc/Goosebumps. Rolurile principale din film sunt interpretate de Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush, Amy Ryan, Ryan Lee 槐 Jillian Bell.SALA 2:JOCURILE FOAMEI:REVOLTA PARTEA A II-A 3D(HUNGER GAMES:MOCKINGJAY PART II 3D)-AP 12-AVANPREMIERAJOI:21:45Regia:Francis LawrenceCu: Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh HutchersonGen film: aciune, aventuri, dram稫urata: 136 minute姷 centrul districtelor r罳vr綟ite se afl 螽 continuare Capitoliul, re榷dina pre榷dintelui Snow. Devine evident c numai moartea acestuia va sf漷槐 tirania 螽 Panem, a榮 c un commando condus de Katniss are ca int capturarea inamicului lor de moarte. O misiune plin de primejdii, care nu se sf漷槐 f綖 victime.SALA 3: PE MALUL M魎II 2D(BY THE SEA 2D)-N 15-AVANPREMIERAMi, J:20:15Regia: Angelina JolieCu: Angelina Jolie, Brad PittGen film: dram, romanticDurata:132 minutePovestea unui scriitor american, Roland (Pitt), 槐 a soiei sale, Vanessa (Jolie Pitt), care ajung 螽tr-o staiune pitoresc 槐 lini演it din anii ’70, aflat la malul m綖ii, 螽tr-un moment de criz a mariajului lor. Pe m綼ur ce 蹎i petrec timpul cu ali turi演i venii acolo 螽 vacan, printre care proasp綟 c綼綟oriii Lea (Laurent) 槐 Fran蔞is (Poupaud), dar 槐 cu localnici precum Michel (Arestrup) 槐 Patrice (Bohringer), cei doi 螽cep s se confrunte cu probleme care mocneau demult 螽 viaa lor de cuplu.SALA 3:SPECTRE 2D-4K-N 15-V, L, Ma:14:45,17:30,20:15S, D:13:15,16:00,18:45,21:30Mi, J:14:45,17:30Regia:Sam MendesCu: Monica Bellucci, L嶧 Seydoux, Dave Bautista,Daniel Craig, Christoph Waltz, Ben WhishawGen film: aciune, aventuri, crim, thrillerDurata:150 minuteUn mesaj enigmatic din trecutul lui James Bond 螿 arunc pe agentul 007 螽tr-o investigaie ce-i dezv緄uie aciunile unei organizaii sinistre. 姷 timp ce M se confrunt cu adversari politici hot綖禓i s 螽chid serviciile secrete, Bond se chinuie s dea la o parte v緄ul de mister ce acoper teribilul secret din spatele SPECTRE.SALA 4: NOUA IUBITA 2D(UNE NOUVELLE AMIE 2D)-N 15-V, L, Ma, Mi, J: 18:15S, D:13: 15,18:30Regia: Fran蔞is OzonCu: Romain Duris, Rapha螔 Personnaz, Isild Le Besco, Ana鮢 DemoustierGen film: dram Durata: 108 minuteDup moartea celei mai bune prietene, Claire se las prad unei depresii profunde, dar o descoperire surprinz綟oare despre soul prietenei o face s-i revin pofta de via.SALA 4:ACASA LA TATA 2D-AP 12-V, L, Ma, Mi, J:15:15,20:30S, D:15:45, 20:30Regia: Andrei CohnCu: Mirela Opri榣r, Ioana Flora, Andi Vasluianu, Alexandru PapadopolGen film: comedie, dram,Durata:91 minuteRobert este un scriitor t滱綖 care trece printr-o criz. Decide s se 螽toarc acas 螽 satul natal, prima dat dup trei ani de la moartea mamei sale. Nici 螽ainte nu 蹎i vizita p綖inii pea des 槐 asta se reflect 螽 relaia distant pe care o are cu tat緄 lui. Ajuns acas, 蟊 螽t滎ne演e doi dintre fo演ii colegi de clas - pe Petric - prietenul cel mai bun din copil綖ie, acum 螽surat 槐 cu copii - 槐 pe Paula - iubita lui din adolescen. 姷 24 de ore rescrie toate relaiile: cu tat緄 lui, cu prietenul cel mai bun, cu prima iubire, cu trecutul