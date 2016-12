PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 13-19 martie 2015

Ştire online publicată Vineri, 13 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1: Aferim - N-15 - PREMIERĂRegia: Radu JudeÎn rolurile principale: Teodor Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin TomaGen: Dramă, IstoricDurata: 108 minuteOra: V, L-J: 17:10, 19:20; S: 13:30, 18:15, 20:15; D: 17:10. Costandin, un zapciu din secolul 19, primește sarcina de a urmări și prinde un sclav rom fugit de la curtea unui boier. Acesta este cu atât mai hotărât să prindă și să-l pedepsească pe sclavul pe nume Carfin cu cât bănuiește că soția sa a avut o aventură cu el. Costandin va porni în urmărirea lui Carfin împreună cu fiul său adolescent Ion și aghiotantul său Ghiță, iar Radu Jude le va retrasa itinerariul aventuros filmând în Dobrogea, în munții Măcinului și în localități din județul Giurgiu.SALA 1: Cenușăreasa (Cinderella) - AG - PREMIERĂRegia: Kenneth BranaghIn rolurile principale: Cate Blanchett, Richard Madden, Lily JamesGen: Aventuri, Dramă, Familie, Fantastic, RomanticDurata: 106 minuteOra: S: 11:30 - dublat; D: 11:30 – dublat, 19:20 - subtitrat. Când tatăl ei moare, frumoasa Ella are parte numai de necazuri din partea mamei ei vitrege. Transformată în slujnică și cu numele schimbat în Cenușăreasa, fata ar putea ușor să-și piardă speranța, dar ține la sfatul primit de la mama ei pe patul de moarte, “fii bună și ai curaj”. Viața Cenușăresei se schimbă o dată pentru totdeauna când în pădure dă peste un străin chipeș, despre care habar nu are că este chiar prințul regatului. Oare îl va mai întâlni?SALA 1: De ce eu? – AP - 12 Regia: Tudor GiurgiuÎn rolurile principale: Emilian OpreaGen: Crimă, Dramă, ThrillerDurata: 130 minuteOra: V, L-J: 14:45, 21:30; S: 15:45, 22:15; D: 14:45, 21:30. În centrul atenției se află tânărul și idealistul procuror Cristian, care se lovește de dificultăți în investigarea unui caz de corupție. Faptul că vizat este chiar un coleg mai vârstnic al său îl face pe procuror să alunece fără să vrea pe un teren minat al descoperirilor dureroase. SALA 2: Cenușăreasa (Cinderella) - AG - PREMIERĂRegia: Kenneth BranaghÎn rolurile principale: Cate Blanchett, Richard Madden, Lily JamesGen: Aventuri, Dramă, Familie, Fantastic, RomanticDurata: 106 minuteOra: V-J: 17:00 - subtitrat. Oare îl va mai întâlni?SALA 2: O zi în pantofii altcuiva (The Cobbler) - AP-12 - PREMIERĂRegia: Thomas McCarthyIn rolurile principale: Adam Sandler, Dustin Hoffman, Steve BuscemiGen: Comedie, Dramă, FantasticDurata: 98 minuteOra: V, L-J: 19:15; S, D: 12:30, 19:15.Cizmar din tată în fiu, Max Simkin descoperă în pivnița tatălui său o mașinărie magică ce îi permite să se transforme în orice persoană, dacă încalță pantofii acesteia..SALA 2: Ispita (The Loft) – N-15 Regia: Erik Van LooyIn rolurile principale: Wentworth Miller, Karl Urban, James Marsden, Eric StonestreetGen: ThrillerDurata: 108 minuteOra: V, L-J: 21:15; S, D: 14:30, 21:15. Cinci amici căsătoriți nu își împart doar serile prin barurile orașului, ci și un apartament unde-și consumă toate relațiile extramaritale. Dar fanteziile sexuale se transformă într-un coșmar când în apartament descoperă cadavrul unei tinere necunoscute. SALA 3: Urmărit în noapte (Run all night) - N-15 - PREMIERĂRegia: Jaume Collet-SerraÎn rolurile principale: Liam Neeson, Joel KinnamanGen: Acțiune, Crimă, Dramă, Mister, ThrillerDurata: 104 minuteOra: V, L-J: 16:15, 21:00; S: 18:30; D: 21:30.Un asasin în vârstă este obligat să-și răpească fostul șef brutal ca să-și protejeze fiul său înstrăinat și familia..SALA 3: Aferim - N-15 - PREMIERĂRegia: Radu JudeÎn rolurile principale: Teodor Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin TomaGen: Dramă, IstoricDurata: 108 minuteOra: S: 16:15; D: 19:00 – spectacol de gală- Costandin va porni în urmărirea lui Carfin împreună cu fiul său adolescent Ion și aghiotantul său Ghiță, iar Radu Jude le va retrasa itinerariul aventuros filmând în Dobrogea, în munții Măcinului și în localități din județul Giurgiu.SALA 3: Chappie – AP-12 Regia: Neill BlomkampÎn rolurile principale: Sigourney Weaver, Sharlto Copley, Hugh Jackman, Dev PatelGen: Comedie, SFDurata: 120 minuteOra: V, L-J: 18:45; S: 12:00, 20:45; D: 12:00, 16:15.După ce este răpit de doi infractori în timpul nașterii, Chappie devine fiul adoptiv al unei familii ciudate și disfuncționale. Chappie este genial, unic, un copil-minune. Întâmplător, este și robot.SALA 3: Focus AP-12 Regia: Glenn Ficarra, John RequaÎn rolurile principale: Margot Robbie, Will SmithGen: Comedie, Crimă, DramăDurata: 105 minuteOra: S, D: 14:15.Nicky Spurgeon (Will Smith) este un escroc cu experiență. O întâlnește pe frumoasa Jess (Margot Robbie) și începe să o învețe secretele meseriei, dar dispare fără urmă când simte că începe să se atașeze de ea. Trei ani mai târziu, Nicky și Jess se întâlnesc din nou în Buenos Aires, unde bărbatul încearcă să păcălească un multimiliardar. Doar că Jess a pus ochii pe aceeași pradă.SALA 4: Leviatan (Leviathan) - AP-12 - PREMIERĂRegia: Andrey ZvyagintsevÎn rolurile principale: Vladimir Vdovichenkov, Roman Madyanov, Elena Lyadova, Aleksey SerebryakovGen: DramăDurata: 140 minuteOra: V, L-J: 19:30; S: 16:30, 21:20; D: 14:00.Leviathan este o reinterpretare a legendei biblice a lui Iov, repovestită ca un conflict între un simplu mecanic și un primar corupt.SALA 4: Umbra Alba (White Shadow) - AP-12 - PREMIERĂRegia: Noaz DesheÎn rolurile principale: Salum Abdallah, James Gayo, Hamisi BaziliGen: DramăDurata: 110 minuteOra: V, L-J: 16:30; S: 14:00, 19:00; D: 16:30, 21:20.Din 2008, albinoșii din Tanzania au devenit ținte umane. Vracii oferă colosale sume de bani pentru părți din corpul lor folosite la prepararea poțiunilor magice. În câțiva ani, au avut loc mai mult de 200 de crime din acest motiv. Există și o vorbă: “Albinoșii nu mor, ci doar dispar”. Aceasta este povestea lui Alias, un băiat albinos mereu pe fugă. După uciderea tatălui său, mama îl trimite la oraș. Unchiul său Kosmos, șofer de camion, are grijă de el. Alias se adaptează repede noului mediu, vânzând ochelari de soare, DVD-uri și telefoane mobile, dar nu va trece mult până când puștiul va vedea pe pielea lui cât de greu este să fii diferit.SALA 4: Cele mai bune documentare britanice la Cityplex SalmaRegia: Kim LonginottoDurata: 91 min. Ora: D: 19:10. Odată ajunsă la pubertate, Salma a fost obligată să-și petreacă următorii nouă ani izolată într-o cameră din casa familiei sale. În pofida tuturor greutăților întâmpinate și a privării de libertate, Salma reușește să își găsească un refugiu scriind poezii, care ajung să fie publicate cu ajutorul mamei sale. Lipsa accesului la educație, discriminarea femeilor și rolul de opresiv al comunității în deciziile membrilor săi sunt doar câteva din problemele ridicate în documentarul realizat de Kim Longinotto, regizoare câștigătoare a numeroase premii internaționale