PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 12 - 18 decembrie 2014

Regia: Karzan KaderCu: Zamand Taha, Sarwar Fazil, Diya MariwanIrak, anul 1990. Bekas este un film depre doi orfani: Zana, de 7 ani, si Dana, de 10 ani, care traiesc la limita suprevietuirii in Kurdistan. Poveste lor incepe cu o secventa din filmul Superman, pe care cei doi o intrezaresc printr-o crapatura din peretele cinematografului local. Atunci, cei doi decid sa plece in America si sa traiasca alaturi de Supreman. Zana, cel mai mic, decide sa faca si o lista pe care sa i-o dea lui Superman, o lista cu cei care ar trebui pedepsiti pentru faptele lor, in frunte cu Saddam Hussein. Dana este mai practica si intocmeste o lista cu cele necesare pentru calatorie: bani, pasapoarte si un plan cum sa treaca granita. Din nefericire ei nu au nimic din toate acestea…dar decid sa-si urmeze visul. Zana, cel mai mic, decide sa faca si o lista pe care sa i-o dea lui Superman, o lista cu cei care ar trebui pedepsiti pentru faptele lor, in frunte cu Saddam Hussein. Dana este mai practica si intocmeste o lista cu cele necesare pentru calatorie: bani, pasapoarte si un plan cum sa treaca granita. Din nefericire ei nu au nimic din toate acestea…dar decid sa-si urmeze visul.SALA 1:– AGRegia: MarcoPianigianiGen: DocumetarDurata: 65 minuteOra: S, D: 16:15 Tarif unic – 15 ronIstoria artistică a lumii, cu neprețuitele opere de artă expuse în Muzeele Vaticanului, vă vor fi prezentate într-un format fără precedent, în 3D, filmate cu camere digitale de mare rezoluție, imaginea obținută punând și mai mult în valoare frumusețea patrimoniului universal lăsat moștenire.SALA 1:( Penguins of Madagascar) / dublat – AGRegia: Simon J. Smith, Eric DarnellÎn rolurile principale: Tom McGrath, Benedict Cumberbatch, John Malkovich, Andy Richter, Chris MillerGen: Animație, Aventuri, Comedie, FamilieDurata: 92 minuteOra: V: 13:30; S, D: 11:30; L-Mi: 13:00Pinguinii Skipper, Kowalski, Rico și Private au fost unele dintre cele mai populare personaje ale seriei animate Madagascar, iar acum sunt eroii propriului lor film! Plini de secrete, amuzanții și misterioșii pinguini sunt profesioniști ai spionajului global, iar de această dată trebuie să facă echipă cu North Wind, o organizație secretă condusă de agentul Classified (Benedict Cumberbatch), pentru a dejuca planurile unei caracatițe malefice, gata să subjuge lume întreagă.SALA 1:– AGRegia: Theodore MelfiÎn rolurile principale: Melissa McCarthy, Naomi Watts, Bill MurrayGen: ComedieDurata: 84 minuteOra: V: 18:15; S, D: 20:15; L-J: 19:15.Eroii centrali ai peliculei scrise și regizate de Theodore Melfi sunt un puști ai cărui părinți tocmai au divorțat și mentorul său improbabil, un hedonist, mizantrop și țâfnos veteran de război, a cărui locuință este chiar peste drum de cea a băiatului.SALA 2: Hobbitul : Batalia celor cinci ostiri 3D ( The Hobbit: The Battle of Five Armies) - AP-12 - AVANPREMIERĂRegia: Peter JacksonÎn rolurile principale: Martin Freeman, Ian McKellen, Benedict CumberbatchGen: Aventuri, FantasticDurata: 144 minuteOra: J: 21:15.Bilbo, Thorin și gnomii au reușit să-l stârnească pe Smaug din bârlogul său din Erebor, dar vor reuși ei să-l învingă pe dragon o dată pentru totdeauna? Și, în caz de izbândă, vor putea să înfrunte crunta amenințare descoperită de vrăjitorul Gandalf în Dol Guldur?SALA 2:( Exodus: Gods and Kings) – AP-12 - PREMIERARegia: Ridley ScottÎn rolurile principale: Christian Bale, Sigourney Weaver, Joel Edgerton, Aaron PaulGen: Dramă, IstoricDurata: 108 minuteOra: V, L, Ma, J: 13:45, 18:30; S, D: 11:45, 21:15; Mi: 13:45, 21:15.Ridley Scott ne poartă în vremuri imemoriale, descriind în premiera lunii decembrie exodul evreilor din Egipt, în căutarea Pământului Făgăduinței, sub conducerea lui Moise (Christian Bale). Unul dintre cele mai captivante fragmente ale Bibliei are parte de o nouă ecranizare, cu efecte speciale de ultimă generație. Locațiile de filmare au inclus un arid lanț muntos din provincia spaniolă Andalusia, studiourile Pinewood din Londra, dar și deșerturile din Maroc.SALA 2:3D ( Penguins of Madagascar)/ DUBLAT – AGRegia: Simon J. Smith, Eric DarnellÎn rolurile principale: Tom McGrath, Benedict Cumberbatch, John Malkovich, Andy Richter, Chris MillerGen: Animație, Aventuri, Comedie, FamilieDurata: 92 minuteOra: V -J: 16:45.Pinguinii Skipper, Kowalski, Rico și Private au fost unele dintre cele mai populare personaje ale seriei animate Madagascar, iar acum sunt eroii propriului lor film! Plini de secrete, amuzanții și misterioșii pinguini sunt profesioniști ai spionajului global, iar de această dată trebuie să facă echipă cu North Wind, o organizație secretă condusă de agentul Classified (Benedict Cumberbatch), pentru a dejuca planurile unei caracatițe malefice, gata să subjuge lume întreagă.SALA 2: Prădător de noapte ( Nightcrawler) - N-15Regia: Dan GilroyIn rolurile principale: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill PaxtonGen: Crimă, DramăDurata: 108 minuteOra: V, L, Ma: 21:15; S, D, Mi: 18:30.Un tânăr jurnalist independent ajunge să lucreze în lumea subterană a jurnalismului de investigaie criminalistică din Los Angeles.SALA 2: Sefi de cosmar 2 ( Horrible Bosses 2) – AP-12Regia: Sean AndersÎn rolurile principale: Jason Sudeikis, Jason Bateman, Charlie DayGen: ComedieDurata: 108 minuteOra: S, D: 14:30.După ce Șefi de coșmar a devenit un hit al lui 2011, sequelul pornește de la o premisă cât se poate de logică: sastisiți să mai asculte de șefi, Kurt, Dale și Nick decid să-și fondeze propria afacere. Doar că un investitor le dă lumea peste cap anulându-le orice șansă de succes financiar. Ca să rezolve problema, eroii pun la cale un fantezist plan de răpire a fiului investitorului.SALA 3: Mai tântălău, mai gogoman (Dumb and Dumber To) - AP-12 - PREMIERĂRegia: Bobby Farrelly, Peter FarrellyÎn rolurile principale: Jeff Daniels, Jim Carrey, Laurie Holden, Kathlene HuslinGen: ComedieDurata: 109 minuteOra: V, L-J: 19:45, 22:00; S, D: 13:00, 17:15.Au trecut 20 de ani de la succesul comediei Tăntălăul și gogomanul, iar Jeff Daniels și Jim Carrey sunt gata să reintre în pielea personajelor care le-au propulsat carierele. Acum în pragul vârstei a treia, Harry și Lloyd sunt la fel de încurcă-lume, mai ales când au de-a face cu o provocare ce le dă existențele peste cap: unul dintre ei are nevoie de un transplant de rinichi și pornește în căutarea unei progenituri de care nu avusese habar până atunci, în încercarea de a-și salva viața.SALA 3:- AP-12Regia: David DobkinÎn rolurile principale: Vera Farmiga, Robert Downey Jr., Robert DuvallGen: DramăDurata: 142 minuteOra: V, L-J: 15:15; S, D: 21:30.Un avocat de succes se întoarce în orașul natal pentru înmormântarea mamei sale. Aici descoperă că tatăl său înstrăinat, bolnav de Alzheimer, este într-un proces de omor. Bărbatul decide să îi acorde o șansă tatălui, astfel că alege să îl reprezinte la tribunal. Pe măsură ce se apropie de adevăr, avocatul reia legătura cu familia pe care a lăsat-o în urmă.SALA 3: Paddington – AGRegia: Paul KingIn rolurile principale: Nicole Kidman, Julie Walters, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Ben WhishawGen: Comedie, FamilieDurata: 142 minuteOra: V,L-J: 13:15, 18:00S,D: 11:15, 15:15, 19:15Popularul ursuleț din Peru, erou al mai multor cărți pentru copii publicate în Marea Britanie, își face apariția pe marele ecran! Ajuns din junglele îndepărtate în mijlocul Londrei, Paddington speră să-și găsească în sfârșit un cămin. Chiar când toate speranțele îi păreau năruite, simpaticul urs dă peste familia Brown care îl primește în mijlocul ei. Viitorul pare luminos pentru Paddington, dar problemele încep când Millicent, o femeie lipsită de inimă și împătimită de taxidermie, devine obsedată să-l aibă pe micul Paddington în colecția sa de animale împăiate.