PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 11-17 DECEMBRIE

Ştire online publicată Miercuri, 09 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SALA 1:MICUL PRINT 3D(THE LITTLE PRINCE 3D)-AG-DUBLATV:14:00S,D:11:45,14:00L,Ma,Mi,J:14:00Regia:Mark OsborneCu:Rachel McAdams, Benicio Del Toro, James Franco, Marion CotillardGen film:AnimațieDurata:108 minuteRedescoperiți acum una dintre cele mai îndrăgite povești ale tuturor timpurilor. Mark Osborne, regizorul lui Kung Fu Panda, care a fost nominalizat la premiul Academiei, vine acum cu prima adaptare animată a legendarei capodopere a lui Antoine de Saint-Exupéry, Micul prinț.Eroina povestirii este Fetița (Mackenzie Foy), pe care mama sa (Rachel McAdams) o învață cum să se poarte în lumea adulților. În acest proces intervine un vecin cumsecade, dar cam excentric, Aviatorul (Jeff Bridges). Acesta îi prezintă micii sale prietene o lume extraordinară, în care totul este posibil. Este lumea pe care i-a prezentat-o, la rândul său, Micul prinț (debutantul Riley Osborne).Aici începe călătoria magică și emoționantă a Fetiței în universul Micului prinț. Iar Fetița își redescoperă copilăria și învață că cel mai important lucru este să ai prieteni și să înțelegi esențialul vieții prin prisma inimii; căci esențialul nu poate fi văzut cu ochiul liber, ci poate fi cunoscut cu adevărat doar prin prisma sufletului.Un film animat, frumos realizat, inspirat de capodopera lui Antoine de Saint-Exupéry, din 1942, povestirea „Micul prinț”, care va fi lansat în cinematografele din întreaga lume în 2015. Regia și producția ii apartin lui Mark Osborne, care a fost co-regizorul filmului DreamWorks “Kung Fu Panda,” nominalizat la Oscar. Filmul este produs de Aton Soumache, Dimitri Rassam și Alexis Vonarb, co-fondatorii On Animation Studios.O echipă internațională extrem de talentată în domeniul animației a fost atrasă atât la Paris cât și la Montreal pentru a lucra la acest film, la care a contribuit o distribuție de mari actori, printre care se numără: Jeff Bridges (Aviatorul), Rachel McAdams (Mama), Marion Cotillard (Trendafirul), James Franco (Vulpea), Albert Brooks (Negustorul), Mackenzie Foy (Fetița), Benicio Del Toro (Șarpele), Ricky Gervais (Vanitosul), Paul Giamatti (Profesorul), Bud Cort (Regele) și Riley Osborne (Micul prinț).SALA 1:PODUL SPIONILOR 2D(BRIDGE OF SPIES 2D)-AP 12-V:21:30S,D:16:30L,Ma,Mi,J:21:30Regia:Steven SpielbergCu:Tom Hanks, Amy RyanGen film:Biografic,Dramă,ThrillerDurata:135 minutePodul la care se face referire titlul filmului este unul real, ce face legătura între periferia fostului Berlin de Vest și centrul orașului Postdam, aflat anterior sub controlul Germaniei de Est. A primit numele de „pod al spionilor” în ani ’60, când serviciile secrete ale sovieticilor și ale americanilor schimbau prizonieri în numita locație.Bridge of War – după un scenariu semnat de Matt Charman, recris de Joel și Ethan Coen – spune povestea primului schimb de prizonieri făcut pe pod, dar și a încercărilor avocatului James Donovan (Tom Hanks) de a negocia eliberarea pilotului Francis Gary Powers după ce avionul său a fost doborât pe teritoriul Uniunii Sovietice.Aadar, este vorba despre un thriller dramatic amplasat pe fundalul unei serii de evenimente istorice. „Bridge of Spies” spune povestea lui James Donovan (Hanks), un avocat din Brooklyn care se trezește aruncat în centrul Războiului Rece, când CIA îl trimite cu sarcina aproape imposibilă să negocieze eliberarea unui pilot american U-2 capturat. Scenaritii Matt Charman, Ethan Coen și Joel Coen transformat această experienă remarcabilă din viaa lui Donovan într-o poveste inspirată din fapte reale, ce surprinde esena unui om care riscă în această călătorie.SALA 1:STEVE JOBS 2D-AG-V:19:15S,D:19:15L,Ma,Mi,J:19:15Regia:Danny BoyleCu:Seth Rogen, Michael Fassbender, Kate Winslet, Jeff DanielsGen film:BiograficDurata:122 minuteDrama STEVE JOBS este plasată în culisele produciei i lansărilor de acum legendare pentru trei produse Apple, culminând cu lansarea istorică a computerului iMac, din perspectiva personală a celui care s-a aflat în epicentrul acestei adevărate revoluii digitale.Michael Fassbender este Steve Jobs, Kate Winslet este Joanna Hoffman, fosta efă de marketing de la Macintosh, Seth Rogen este Steve Wozniak, cofondator Apple, iar Jeff Daniels este John Sculley, fost CEO la Apple. Alături de acetia îi regăsim pe Katherine Waterston în rolul lui Chrisann Brennan, fosta iubită a lui Steve Jobs, i pe Michael Stuhlbarg în rolul lui Andy Herzfeld, unul din membrii iniiali ai echipei de dezvoltare Apple Macintosh.Regia îi aparine lui Danny Boyle, laureat cu Oscar, iar scenariul, lui Aaron Sorkin, bazat pe biografia best-seller a fondatorului Apple. Filmul e produs de Mark Gordon i Guymon Casady, de la compania de producie Film 360, de Scott Rudin i Christian Colson.SALA 1:VICTOR FRANKENSTEIN 2D-AP 12-S,D:21:30Regia:Paul McGuiganCu:James McAvoy, Daniel RadcliffeGen film:Dramă,HorrorDurata:109 minuteInspirat din clasicul din 1818 al scriitoarei Mary Shelley, filmul este spus de data aceasta din perspectiva personajului Igor: filmul surprinde originile obscure ale controversatului asistent, prietenia lui salvatoare cu tânărul - pe atunci - Viktor Von Frankenstein, student la medicină, dar explică și cum Frankenstein a devenit bărbatul - și legenda - așa cum o cunoaște întreaga lume.SALA 1:LOLO 2D-AP 12-V:17:15L,Ma,Mi,J:17:15Regia:Julie DelpyCu:Vincent Lacoste, Karin Viard, Julie Delpy,Dany BoonGen film:ComedieDurata:99 minuteÎn Thalasso la Biarritz, cu cea mai bună prietenă a sa, Violette, o pariziană de 40 de ani, lucrează în modă și îl întâlnește pe Jean-René, un modest informatician proaspăt divorțat. După ani de singurătate, ea se lasă sedusă. O însoțește la Paris, încercând să se adapteze microcosmosului parizian în care ea trăiește. Nu iau în considerare prezența lui Lolo, fiul lui Violette, care este pregătit de orice pentru a distruge noul cuplu și de a-și păstra locul preferatSALA 2:BUNUL DINOZAUR 3D(THE GOOD DINOSAUR 3D)-AG-DUBLATV: 13:45; S, D:11:30,15:15; L, Ma, Mi, J:13:45.Regia:Peter SohnCu:Jeffrey Wright, Raymond Ochoa, Jack Bright,A.J. BuckleyGen film:Animație,Comedie,Familie,FantasticDurata:105 minuteDupă ce un eveniment traumatic tulbură un Apatosaurus plin de viață pe nume Arlo, acesta pornește într-o călătorie remarcabilă, câștigând un companion surprinzător de-a lungul drumului - un băiețel.A 15-a producție animată marca PIXAR, avandu-l ca regizor pe Bob Peterson (Up, Finding Nemo) și producător pe John Walker (The incredibles, The Iron Giant), are ca subiect era dinozaurilor privită dintr-o altă perspectivă. Asteroidul ce se presupune a fi lovit Pământul, ducând la dispariția dinozaurilor, ocolește planeta, iar giganții cu sânge rece continuă să trăiască.SALA 2:JOCURILE FOAMEI:REVOLTA PARTEA A II-A 3D(HUNGER GAMES:MOCKINGJAY PART II 3D)-AP 12-S,D:19:30Regia:Francis LawrenceCu:Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh HutchersonGen film:Acțiune,Aventuri,DramăDurata:136 minuteFranciza de succes „Jocurile Foamei” a cucerit publicul din întreaga lume, având încasări de peste 2,2 miliarde de dolari la box office-ul mondial. „Jocurile Foamei: Revolta – Partea a 2-a”, încheie franciza, reprezintând capitolul final al blockusterului, în care Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) își dă seama acum că miza nu mai este doar legată de supraviețuire, ci de viitor. Cu națiunea Panem în plin război, Katniss îl înfruntă pe Președintele Snow (Donald Sutherland) în confruntarea finală. Formând alianță cu un grup al celor mai apropiați prieteni ai ei – inclusiv Gale (Liam Hemsworth), Finnick (Sam Claflin) și Peeta (Josh Hutcherson) – Katniss pornește într-o misiune alături de unitatea din Districtul 13, riscându-și viețile să-i elibereze pe cetățenii Panemului și să pregătească o tentativă de asasinat a Președintelui Snow, care a devenit din ce în ce mai obsedat să o distrugă. Capcanele mortale, dușmanii și alegerile morale care o așteaptă pe Katniss o vor provoca mai mult decât orice arenă pe care a întâlnit-o în Jocurile Foamei.„Jocurile Foamei: Revolta – Partea a 2-a” este regizat de Francis Lawrence după un scenariu de Peter Craig și Danny Strong, din distribuție făcând parte Jennifer Lawrence (actriță premiată cu Oscar), Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Philip Seymour Hoffman (actor premiat cu Oscar), Jeffrey Wright, Willow Shields, Sam Claflin, Jena Malone, și Stanley Tucci și Donald Sutherland reluându-și rolurile originale din primele două filme ale seriei. Distribuția impresionantă este completată de actorii din “Jocurile Foamei: Revolta – Partea 1”: Julianne Moore Lawrence (actriță premiată cu Oscar), Mahershala Ali, Natalie Dormer, Wes Chatham, Elden Henson și Evan Ross.Filmul „Jocurile foamei: Revolta – Partea a 2-a” este distribuit de Forum Film România și va avea premiera pe 20 noiembrie 2015.SALA 2:SAVVA INIMA DE RAZBOINIC 3D(SAVVA.HEART OF THE WARRIOR 3D)-AG-DUBLAT-AVANPREMIERAV:16:00S,D:13:30L,Ma,Mi,J:16:00Regia:Maksim FadeevCu:Olga Seryabkina, Mikhail Galustyan,Konstantin Khabenskiy, Grigoriy Leps, Armen DzhigarkhanyanGen film:AnimațieDurata:87 minuteÎntr-o pădure fermecată îndepărtată, locuitorii au uitat de mult ce înseamnă pericolul, până când într-o zi armonia și liniștea tuturor este distrusă de făpturi malefice care le atacă sătucul.Savva, un băiețel ascultător de 9 ani, reușește să scape și să se ascundă de răufăcători. Acum, întreaga răspundere pentru salvarea familiei și a satului îi revine curajosului băiat care trebuie să găsească o soluție miraculoasă. Singur într-o pădure uriașă, Savva ajunge să cunoască noi personaje fabuloase și să își facă prieteni de nădejde.SALA 2:IN INIMA MARII 3D(IN THE HEART OF THE SEA 3D)-AP 12-V:18:30,21:00S,D:17:15,22:00L,Ma,Mi,J:18:30,21:00Regia:Ron HowardCu:Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Brendan GleesonGen film:Acțiune,Aventuri,Dramă,IstoricDurata:121 minuteInspirat de bestseller-ul omonim semnat de Nathaniel Philbrick, apreciatul regizor Ron Howard aduce din decembrie pe marile ecrane aventura “În Inima Mării”.În iarna anului 1820, ambarcațiunea Essex este atacată și distrusă de o balenă uriașă cu o voință distrugatoare parcă planificată. “În Inima Mării” surprinde dezolanta imagine de după asalt și lupta pentru salvare a echipajului captiv în mijlocul vastei întinderi de apă. Cei câțiva supraviețuitori dintr-o barcă ating limita imposibilului pentru a rămâne în viață.Trecând prin furtuni devastatoare, foamete, panică și disperare, oamenii vor ajunge să pună la îndoială propria credință, moralitatea și chiar valorile umane după care se ghidează. În tot acest timp, căpitanul caută o modalitate de a se ghida în larg și de a-și duce la țărm echipajul, pe când secundul său devine obsedat de dorința de a captura fioroasa balenă.O producție Warner Bros. Pictures, filmul “În Inima Mării” reunește și o distribuție complexă din care fac parte Chris Hemsworth, Owen Chase, Benjamin Walker sau Tom Holland. Impresionanta aventură va putea fi văzută pe marile ecrane din țară începând cu 4 decembrie.SALA 3:SECRETUL 2D(SECRET IN THEIR EYES 2D)-AP 12-V:21:40L,Ma,Mi,J:21:40Regia:Billy RayCu:Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel EjioforGen film:Mister,ThrillerDurata:111 minuteO echipă strâns sudată de investigatori FBI formată din Ray (Chiwetel Ejiofor) i Jess (Julia Roberts), alături de procurorul districtual care îi supervizează, Claire (Nicole Kidman), e distrusă când descoperă că fiica adolescentă a lui Jess a fost ucisă în mod brutal i fără vreun motiv aparent. Acum, 13 ani mai târziu, după ce l-a căutat obsesiv pe uciga, Ray descoperă, în sfârit, un nou indiciu despre care e convins că îl va ajuta să rezolve cazul, să-l prindă pe criminal i să aducă linitea sufletească membrilor echipei sale. Dar nimeni nu e pregătit pentru secretul ocant pe care îl va aduce la iveală efectul distructiv al răzbunării personale asupra sufletului omenesc.Trecutul i prezentul se întrees pe măsură ce misterul îi arată profunzimi din ce în ce mai sumbre, iar graniele dintre dreptate i răzbunare sunt tot mai neclare. Apare, aadar, întrebarea: cât de departe ar merge cineva pentru a îndrepta un rău inexplicabil?SALA 3:INAINTE DE CRACIUN 2D(THE NIGHT BEFORE)2D-N15-V:13:30,17:30,19:30S,D:12:00,14:30,17:00,19:20L,Ma,Mi,J: 13:30,17:30,19:30Regia:Jonathan LevineCu:Lizzy Caplan, Anthony Mackie, Joseph Gordon-Levitt, Seth RogenGen film:ComedieDurata:101 minuteRegizorul Jonathan Levine, cunoscutul realizator al filmului 50/50, ne aduce acum pe marile ecrane o nouă comedie intitulată “Înainte de Crăciun”. Ethan (Joseph Gordon-Levitt), Isaac (Seth Rogen) și Chris (Anthony Mackie) sunt prieteni din copilărie, iar în ultimii zece ani, petrecerea lor de Crăciun s-a lăsat cu excese de toate felurile și râsete cu lacrimi. Acum, fiindcă se află în pragul maturității, iar această tradiție este gata să apună, ei încearcă să petreacă un Crăciun de neuitat, mergând la Nutcracka Ball – cea mai grozavă petrecere din Ajunul Crăciunului.SALA 3:KRAMPUS.SPAIMA CRACIUNULUI 2D-N 15-S,D:21:15Regia:Michael DoughertyCu:Adam Scott, David Koechner, Toni ColletteGen film:Comedie,HorrorProducie Legendary Pictures, KRAMPUS. SPAIMA CRĂCIUNULUI este o poveste de un comic sumbru despre un demon al Crăciunului care aruncă o lumină insolent de fantezistă asupra sărbătorii preferate a copiilor din toată lumea.Când familia sa disfuncională se ceartă pe tema sărbătorilor, tânărul Max (Emjay Anthony) îi pierde interesul i refuză să se mai bucure că vine Crăciunul. Dar habar nu avea că cei care îi pierd spiritul de sărbătoare dezlănuie furia lui Krampus, o foră demonică din vremuri străvechi care are misiunea de a-i pedepsi pe cei care nu mai cred în Crăciun.Asupra familiei lui Max se dezlănuie iadul, căci toate îndrăgitele simboluri de Crăciun prind viaă i îi aruncă în asediu, învrăjbindu-i unul împotriva altuia, declanând un adevărat război pentru supravieuire.Distribuia e formată din Adam Scott, Toni Collette, David Koechner, Allison Tolman, Conchata Ferrell, Stefania Lavie Owen i Krista Stadler.Krampus i subalternii săi fioroi sunt rezultatul eforturilor combinate ale companiilor Weta Workshop i Weta Digital, ambele renumite pentru realizările spectaculoase din trilogiile The Lord of the Rings i The Hobbit, sau din King Kong, printre altele.SALA 3:HAOS DE CRACIUN 2D(LOVE THE COOPERS 2D)-AG-V:15:30L,Ma,Mi,J: 15:30Regia:Jessie NelsonCu:Olivia Wilde, Marisa Tomei, John Goodman,Ed Helms, Diane Keaton, Amanda SeyfriedGen film:ComedieDurata:107 minuteCând patru generații ale clanului Cooper se reunesc pentru celebrarea anuală a Ajunul Crăciunului, o serie de vizitatori neașteptați și evenimente improbabile transformă noaptea într-un haos, ceea ce îi duce spre o redescoperire surprinzătoare a legăturilor de familie și a spiritului sărbătorii.SALA 4:INAPOI ACASA 2D(LOUDER THEN BOMBS 2D)-AP 12-V:17:00,19:20S,D:14:15,18:55L,Ma,Mi,J:17:00,19:20Regia:Joachim TrierCu:Rachel Brosnahan, Jesse Eisenberg, Isabelle Huppert, Gabriel Byrne, Amy RyanGen film:DramăDurata:105 minutPregătirile pentru expoziia consacrată celebrei fotografe Isabelle Reed, la trei ani după moartea ei neateptată, îi aduce împreună pe soul ei i cei doi fii în casa familiei. Un secret care iese la suprafaă le dă peste cap vieile aparent calme.SALA 4:PRETUL GLORIEI 2D(LA RANCON DE LA GLOIRE 2D)-AP 12-V:14:15,21:15S,D:16:45,21:00L,Ma,Mi,J: 14:15,21:15Regia:Xavier BeauvoisCu:Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem, Séli GmachGen film:DramăDurata:114 minutePe malurile lacului Geneva există un mic oraș elvețian, Vevey. Este finele anilor ‘70. La ieșirea din închisoare, Eddy - un belgian în vârstă de 40 de ani, de meserie escroc - este așteptat de amicul său, Osman. Cei doi fac un pact: Eddy va putea locui la Osman, în schimb, va trebui să aibe grijă de fiica sa în vârstă de 7 ani, în timp ce mama ei se află internată în spital. Este Crăciunul, dar sărăcia în care se zbat toți îl face pe Eddy să fie mai înverșunat decât era. Într-o zi, la televizor se anunță moartea lui Charlie Chaplin împreună cu vestea averii sale fabuloase. Lui Eddy îi vine o idee trăznită: ce-ar fi dacă ei ar fura corpul marelui actor și ar cere apoi răscumpărare familiei?