PROGRAM CITYPLEX TOMIS MALL 10 - 16 octombrie 2014

Ştire online publicată Joi, 09 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

România, 1984. Decizia unui matematician de a publica o lucrare într-o revistă a unei universități americane, fără să ceară permisiunea autorităților comuniste, va declanșa un lanț de evenimente care va schimba viețile celor din jurul său. Până la urmă, nu există decizii fără consecințe.Ben Affleck este Nick Dunne, soț fericit și împlinit. La cea de-a cincea aniversare a căsătoriei sale cu Amy (Rosamund Pike), viața sa ia o întorsătură tragică, căci Amy dispare fără urmă din locuința lor de pe râul Mississippi. Asaltat de presă, poliție și de către părinții lui Amy, Nick pare să afișeze un comportament ciudat, alimentat de minciuni și atitudini inadecvate. Acuzațiile se strâng împotriva lui Nick, iar aproape fiecare cuplu din oraș începe să se întrebe cât de bine își cunoaște partenerul sau partenera de viață. Ajutat doar de sora sa vitregă, Margo, Nick încearcă să își dovedească nevinovăția. Dar cum poate fi totuși explicată dispariția lui Amy?Acțiunea filmului ne catapultează pe planeta Baab, unde admiratul astronaut Scorch Supernova este un erou național pentru populația extraterestră albastră. Un maestru în salvări la mustață, Scroch trăiește după regulile fratelui său Gary, șeful misiunii de control BASA. Când Lena, șefa bazei BASA îl informează pe Scrotch că fratele său Gary a lansat un SOS de pe o planetă periculoasă, Scrotch își dă seama că trebuie să facă totul pentru a-l salva.Înainte de Trăind printre demoni a fost Annabelle. V-a îngrozit de-a dreptul în ,,Trăind printre demoni”, însă abia acum începe totul pentru Annabelle. Capabilă de cele mai crunte acte de cruzime, păpușa Annabelle este închisă într-un muzeu ocult din Connecticut, unde primește doar vizita preotului, care o binecuvantează de două ori pe lună.Istoria României are parte de o nouă cosmetizare din partea Hollywood-ului cu Dracula Untold, care spune povestea lui Vlad Țepeș explorând evenimentele tragice ce au dus la transformarea sa în “cel mai faimos vampir din toate timpurile”. Povestea începe când Vlad (Luke Evans) era încă muritor și descrie relația turbulentă a familiei domnitorului cu violentul și lacomul sultan Mehmet (Dominic Cooper). Pentru a-și salva țara și familia, Vlad și-a vândut sufletul diavolului, ne învață filmul regizat de Gary Shore.Un specialist în operațiuni sub acoperire, Robert McCall, își înscenează propria moarte pentru a-și trăi în liniște restul vieții în Boston. Robert încearcă să-și răscumpere păcate din trecut ajutându-i pe cei mai neputincioși membri ai societății și așa dă peste tânăra prostituată Teri. Pentru a-i salva viața, Robert va trebui să recurgă la metodele care l-au transformat într-o legendă a fostei sale agenții. Inamicul său numărul 1? Mafia rusească și mai ales Teddy, un mafiot extrem de brutal gata de orice pentru a-și regla conturile cu Teri.Thunder, o pisicuță abandonată, se adăpostește de furtună în subsolul celei mai stranii case pe care ți-o poți imagina! Aceasta îi aparține unui magician blajin, iar Thunder simte că în sfârșit și-a găsit un cămin alături de el și ajutoarele sale. Problemele apar când nepotul magicianului vrea să profite de încrederea lui, iar Thunder și restul “familiei” trebuie să ia măsuri.“Dragostea nu are loc în viața asta...” Supranumit The November Man, Peter Devereaux este un agent CIA ultra eficient, acum retras în liniștita Elveție. Când trebuie să revină în acțiune pentru a o proteja pe Alice, un martor valoros, Devereaux descoperă că a devenit ținta foștilor săi colegi. Convins că printre aceștia se află o cârtiță și că nu poate avea încredere în nimeni, agentul e gata de orice pentru a-și termina misiunea și descoperi sabotorul.Matthew Scudder (Liam Neeson), fost polițist din New York, este aganjat de un traficant de droguri pentru a descoperi ce s-a întâmplat cu soția dispărută a acestuia.Wallace s-a lăsat de facultatea de medicină, dar problema sa cea mai mare este faptul că suferă de un romantism incurabil. Inima lui prea mare a fost sfâșiată de mai multe ori: de divorțul traumatizant al părinților, de fosta iubită care l-a înșelat. Și-a promis că nu se mai implică, dar promisiunea devine istorie când o întâlnește pe simpatica Chantry. Din nefericire, aceasta este deja implicată într-o relație și, deși se atrag reciproc, cei doi tineri decid să rămână doar prieteni, numai că decizia se va dovedi foarte greu de respectat.Plecați tocmai din micul Târgoviște cinci actori, regizorul, un băiețel și ursul său imens de pluș traversează oceanul pentru a susține un spectacol la New York. Nu totul merge conform planului și actorii hotărăsc, pentru câțiva bani în plus, să înceapă colaborarea cu un impresar local, tot român și stabilit în SUA de ceva vreme, care le promite un turneu de amploare. Iau problemele lor sfârșit sau doar încep?