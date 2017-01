PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 30.12.2016 - 05.01.2017

Ştire online publicată Miercuri, 28 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

THE SNOW QUEEN 3-CRAIASA ZAPEZII:FOC SI GHEATA (AG) 3D DUBLATAVANPREMIERARegia:Aleksey TsitsilinCu:Ivan Okhlobystin, Nyusha ShurochkinaGen film:AnimațieDurata:87 minuteÎmpreună cu noul său prieten, Rollan, Gerda încearcă să descopere adevărul din spatele legendei care terorizează ținutul trolilor și, din greșeală, sunt loviți de vraja focului și a ghieții. Dacă la început li se pare amuzant faptul că Rollan poate produce foc din degete, iar Gerda poate îngheța orice, curând puterile lor scapă de sub control și trebuie să găsească soluția de a reveni la normalitate.Crăiasa Zăpezii și trolul Orm nu vor lipsi nici ei, însă de această dată încurcăturile îi transportă pe toți prin foc și gheață cu mult umor și distracție către noi lecții de viață pe care cei mici le vor învăța.Sambata:11:50 Miercuri:14:00Joi:14:00ASSASSINS‘S CREED-CODUL ASASINULUI (N-15) 3DAVANPREMIERARegia:Justin KurzelCu:Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed, Alicia Vikander, Adrien RyansGen film:Acțiune,Aventuri,Istoric,SFDurata:140 minuteDesmond Miles descoperă străvechea linie de asasini profesioniti din care se trage după ce este răpit de o organizaie ale cărei origini in de societatea secretă Cavalerii Templieri i care îl trimite înapoi în timp pentru a recupera o seamă de artefacte cu importantă valoare istorică.Miercuri:21:45Joi:21:45COLLATERAL BEAUTY-COLLATERAL BEAUTY: A DOUA SANSA (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:David FrankelCu:Will Smith, Naomie Harris, Keira Knightley,Edward NortonGen film:DramăDurata:97 minuteHoward Inlet (Will Smith), odată un bărbat cu o carieră strălucită, ajunge să renunțe la orice speranță după ce pierde una dintre cele mai importante persoane din viața sa. La intervenția surprinzătoare și emoționantă a prietenilor lui, acesta este forțat să-și înfrunte toate temerile și să accepte realitatea înainte de a pierde totul.Regizat de David Frankel „Collateral Beauty: a doua șansă” explorează cu multă emoție felul în care oamenii reușesc să găsească frumusețe în ciuda suferinței și cum iubirea, timpul și moartea se completează reciproc astfel încât să aducă echilibru existenței noastre.Miercuri:20:00Joi:20:00OZZY-OZZY:MAREA EVADARE (AG) 2D|3D DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Alberto RodriguezCu:Benjamin Nathan, Frank RobledanoGen film:AnimațieDurata:90 minuteFamilia Martin pleacă în călătorie, dar cățelul Ozzy nu îi poate însoți. De aceea familia i-a găsit un loc ideal unde va fi lăsat, o pensiune canină cu tot confortul. Dar locul acesta se dovedește a fi doar de fațadă, pensiunea este, de fapt, o capcană construită de un diabolic răpitor de câini.Ozzy ajunge în adevărata „pensiune” Pârâul Albastru, o închisoare pentru câini, condusă de alți câini. El trebuie să înfrunte pericolele și să conteze pe ajutorul noilor săi prieteni, Chester, Fronky și Doc, pentru a scăpa și a ajunge în siguranță acasă. Ozzy, o comedie pentru copiii de toate vârstele, un film de aventuri despre prietenie, curaj și puterea de a ieși cu bine dintr-o situație dificilă.Vineri:14:00,15:45-3D|14:30 2DSambata:14:00 3D|12:00,13:45 2DLuni: 14:00,15:45-3D|14:30 2DMarti: 14:00,15:45-3D|14:30 2DMiercuri:15:45 3D|14:30 2DJoi: 15:45 3D|14:30 2DTHE GREAT WALL-MARELE ZID (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Zhang YimouCu:Tian Jing, Pedro Pascal, Matt DamonGen film:Acțiune,Aventuri,Fantastic,Mister,ThrillerDurata:104 minuteAvându-l în distribuie pe superstarul internaional Matt Damon, i la direcia artistică pe unul din cei mai speciali stiliti vizuali ai momentului, Zhang Yimou (Hero, House of Flying Daggers), Marele Zid, produs de Legendary, este povestea unor fore de elită care se luptă cu bravură pentru soarta omenirii, într-unul din cele mai legendare locuri din lume. Marele Zid îi mai are în distribuie pe Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe i Andy Lau.Vineri:18:30,19:45Sambata:14:00 ,18:30Duminica: 16:15,18:30Luni: 18:30,19:45Marti: 18:30,19:45Miercuri: 18:30,19:45Joi: 18:30,19:45WHY HIM?-DE CE EL? (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:John HamburgCu:Bryan Cranston, James FrancoGen film:ComedieDe-a lungul vacanei, Ned (Bryan Cranston), un tată iubitor, dar mult prea protectiv, merge împreună cu familia să-și viziteze fiica la Stanford, unde se întâlnete cu cel mai mare comar al său: Laird (James Franco), iubitul miliardar din Silicon Valley, extravagant atât în limbaj, cât și în atitudine. Ned nu crede că Laird este partenerul potrivit pentru fiica sa, iar de aici până la un război deschis cu viitorul “fiu” este doar un pas.Vineri:19:00Sambata:18:00Duminica: 19:00Luni: 16:30,19:00Marti: 16:30,19:00Miercuri: 16:30,19:00Joi: 16:30,19:00LA LA LAND-LA LA LAND (AP-12) 2DRegia:Damien ChazelleCu:Ryan Gosling, Emma StoneGen film:Muzical:RomanticDurata:126 minuteScris și regizat de Damien Chazelle, „La La Land” urmărește povestea Miei (Emma Stone), o actriță aspirantă și a lui Sebastian (Ryan Gosling), un muzician îndrăgostit de jazz, care se zbat să atingă succesul într-un oraș în care prea multe vise și inimi sunt frânte zi de zi. Plasat în Los Angeles-ul zilelor noastre, printre decoruri cuceritoare și momente muzicale fascinante, filmul surprinde bucuriile, dar și dezamăgirile cotidiene a doi tineri în încercarea lor de a-și îndeplini visele.Vineri: 16:30,21:20Sambata: 15:30Duminica: 16:30,21:20Luni: 21:20Marti: 21:20Miercuri: 21:20Joi: 21:20PASSENGERS-PASAGERII (AP-12) 3DRegia:Morten TyldumCu:Laurence Fishburne, Jennifer Lawrence, Chris PrattGen film:Aventuri,SFÎn timpul unei călătorii obișnuite prin spațiu, către o nouă galaxie, doi pasageri, aflați într-o stare indusă de somn, se trezesc cu 90 de ani mai devreme decât trebuia, atunci când nava lor se defectează. Acum, Jim (Chris Pratt) și Aurora (Jennifer Lawrence) își dau seama că va trebui să trăiască tot restul vieții la bordul navei, care, ce e drept, le asigură condițiile cele mai bune de trai. Ei încep să se simtă atrași unul de celălalt și apoi să se îndrăgostească... până când descoperă că nava se află în mare pericol. Viețile a 5000 de pasageri adormiți se află în mâinile lor. Numai Jim și Aurora îi vor putea salvaVineri: 17:30,21:45Sambata: 15:45,18:15Duminica: 18:15,20:30Luni: 17:30,21:45Marti: 17:30,21:45Miercuri: 17:30Joi: 17:30THE BEAUTIFUL DAYS OF ARANJUEZ-FRUMOASELE ZILE DIN ARANJUEZ (AP-12) 2DRegia:Wim WendersCu:Sophie Semin, Reda Kateb, Nick CaveGen film:DramăDurata:97 minuteO frumoasa zi de vară. O grădină. O terasă. O femeie i un bărbat stau la o masă, la umbra unor copaci, un vânt văratic le mângâie chipurile. În depărtare, se întrezărete silueta Parisului. O conversaie începe - întrebări i răspunsuri. Cei doi vorbesc despre experienele sexuale, copilărie, amintiri, esena verii i diferenele dintre bărbai i femei. În spate, înăuntrul casei ce se deschide pe terasă la bărbatul i femeia care conversează se află scriitorul, în plin proces de imaginare a dialogului dintre cei doi i bătându-l la maina de scris.Vineri: 16:15,20:00Sambata: 16:15Duminica: 16:15,20:00Luni: 16:15,20:00Marti: 16:15,20:00Miercuri: 16:15Joi: 16:15SING-HAI SA CANTAM! (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:Garth Jennings, Christophe LourdeletCu:Tori Kelly, Matthew McConaughey, Nick Kroll,Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane, Taron EgertonGen film:Animație,Comedie,MuzicalDurata:110 minutePlasată într-o lume similară cu a noastră, dar populată de animale, noua producție a studiourior Illuminations Entertainment (Despicable Me, Minions), Sing, îl are în centru pe Buster Moon (Matthew McConaughey), un koala stilat, aflat la cârma unui teatru ale cărui zile glorioase au cam trecut. Optimist incorigibil - dar și un mic afurisit - își iubește teatrul mai mult decât orice și este gata să facă tot ce îi stă în puteri ca să îl readucă la succesul de odinioară.Confruntat cu distrugerea ambiției sale de-o viață, realizează că mai are o singură șansă de a face să strălucească din nou prețioasa lui comoară – punerea în scenă a celei mai grozave competiții muzicale din câte au fost vreodată.În finală merg cinci concurenți: un șoarece iubitor de jazz (Seth MacFarlane), al cărui discurs este la fel de isteț precum trucurile sale, o adolescentă elefant timidă, cu o voce minunată, dar cu trac (Tori Kelly), mama epuizată a 25 de purceluși (Reese Witherspoon), care visa în adolescență la o carieră muzicală, o gorilă, fiu de gangster (Taron Egerton), dornic să se lase în urmă moștenirea necinstită a familiei și un porc spinos, fan punk rock (Scarlett Johansson), care visează la o carieră solo după ce a fost dată afară de colegii de trupă și părăsită de arogantul său partener.Toți răspund anunțului făcut de Buster cu speranța că vor avea șansa de a-și schimba viața.Vineri: 13:40-dublat|Sambata: 11:45 dublatDuminica: 16:00 dublatLuni: 13:40-dublat|Marti: 13:40-dublat|Miercuri: 13:40 dublat|Joi: 13:40 dublat|Rogue One:A Star Wars Story -Rogue One: O poveste Star Wars (AP-12/AG) 3DRegia:Gareth EdwardsCu:Felicity Jones, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, James Earl Jones,Sam ClaflinGen film:Acțiune,Aventuri,SFDurata:133 minuteJyn Erso, o mercenară a Rebeliunii, este pe punctul de a primi cea mai mare provocare din viaa ei, când Mon Mothma o va trimite să fure planurile din Death Star. Cu ajutorul Rebelilor, un maestru spadasin i forele non-aliate, Jyn va realiza că a intrat în ceva mult mai greu decât credea la începutul misiunii. Filmul ne va arăta o nouă parte a francizei Războiul Stelelor în acelai univers, dar văzut din altă perspectivă decât cea cu care ne-am obinuit până acum.Vineri: 16:00,20:45Sambata: 16:00Duminica: 20:45Luni: 16:00,20:45Marti: 16:00,20:45Miercuri: 16:00,20:45Joi: 16:00,20:45LA TORTUE ROUGE-TESTOASA ROSIE (AG) 2D-DUBLATRegia:Michael Dudok de WitGen film:Animație,FantasticDurata:80 minutePrin intermediul istoriei unui naufragiu pe o insulă tropicală populată de broate estoase, crabi i păsări, La Tortue rouge trece prin toate marile etape ale vieii unei fiine umane.Este primul lungmetraj al animatorului olandez Michael Dudok De Wit, premiat cu Oscar în 2000 pentru scurtmetrajul Père et Fille. Animaia a fost co-produsă de renumitul studio Ghibli din Japonia, al lui Hayao Miyazaki, i a fost primit cu cronici entuziaste de presa internaională de la Cannes.Vineri: 14:15,18:20Sambata: 14:15,18:20Duminica: 18:20Luni: 14:15,18:20Marti: 14:15,18:20Miercuri: 14:15,18:20Joi: 14:15,18:20