PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 30.09.2016 - 06.10.2016

Ştire online publicată Miercuri, 28 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

THE GIRL ON THE TRAIN-FATA DN TREN (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Tate TaylorCu:Chris Evans, Emily Blunt, Jared Leto, Laura PreponGen film:ThrillerDurata:112 minuteRomanul, ap綖ut i la noi cu titlul Fata din tren, spune povestea unei tinere femei – a c綖ei via nu este tocmai roz – care urm綖ete 螽 fiecare diminea, lu滱d acelai tren, un cuplu t滱綖 i aparent perfect, ce locuiete 螽tr-o cas de l滱g calea ferat. 姷tr-o zi vede 螽s ceva ce o ocheaz i astfel ajunge s ia parte la vieile pe care le-a observat doar de pe margine.Miercuri:14:15,19:15,21:30Joi: 14:15,19:15,21:30DEEPWATER HORIZON:EROI IN LARGUL MARII (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:J.C. Chandor, Peter BergCu:Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, Kate Hudson,Kurt RussellGen film:DramO explozie de proporii a avut loc 螽 20 aprilie 2010, la 1.500 m 螽 Golful Mexic, la 80 km de Venice (Louisiana). Puul de petrol ce perfora platforma Deepwater Horizon a fost distrus de teribilul accident ce a ucis 11 lucr綟ori, r滱ind ali 17. Mii de barili de petrol au 螽ceput s fie eliberai zilnic din pu, iar „mareea neagr” ce a acoperit Golful i-a extins braele distrug綟oare spre restul apelor lumii, risc滱d s afecteze pe termen lung animalele, viaa omului, chiar i industria.Vineri:16:15,18:45Sambata: 16:15,18:45Duminica: 16:15,18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 16:15,18:45Joi: 16:15,18:45MISS PEREGRINE‘S HOME FOR PECULIAR CHILDREN:COPIII DOMNISOAREI PEREGRINE:INTRE DOUA LUMI (AG) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Tim BurtonCu:Terence Stamp, Samuel L. Jackson, Judi Dench, Eva GreenGen film:Aventuri,FantasticDurata:127 minuteJacob, 螽 v漷st de 16 ani, urm綖ete nite indicii care 蟊 duc pe o insul misterioas, unde descoper ruinele d綖綯anate ale colii Domnioarei Peregrine pentru Copii Ciudai. Pe m綼ur ce Jacob exploreaz dormitoarele i holurile abandonate, el descoper c fotii ei ocupani erau mult mai mult dec漮 ciudai; aveau puteri incredibile. i ar putea fi 螽c 螽 via.Vineri:14:00,16:40,19:10Sambata: 11:30,14:00,16:40,19:10Duminica: 11:30,14:00,16:40,19:10Luni: 16:40,19:10Marti: 16:40,19:10Miercuri: 14:00, 19:10,21:25Joi: 14:00, 19:10,21:25JULIETA-JULIETA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Pedro Almod镽arCu:Emma Su嫫ez, Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Inma CuestaGen film:Dram稫urata:99 minuteJulieta tr緅ete 螽 Madrid i tocmai i-a pierdut soul. Fiica sa a 螸plinit 18 ani i a decis s plece de-acas f綖 nicio explicaie. Julieta face tot posibilul s o g綼easc 螽s singurul lucru pe care 螿 afl este c漮 de puin i cunotea fiica.Vineri:15:15,17:15,19:15Sambata: 15:15,17:15,19:15Duminica: 15:15,17:15,19:15Luni: 17:15,19:15Marti: 17:15,19:15Miercuri: 15:15,17:15,19:15Joi: 15:15,17:15,19:15STORKS-BERZELE (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:Nicholas Stoller, Doug SweetlandCu:Ty Burrell, Katie Crown, Jennifer Aniston, Andy SambergGen film:Animaie,Comedie,Familie,FantasticDurata:92 minuteBerzele, clasicul mijloc de transport pentru nou-n綼cui, s-au reprofilat. Ele nu mai expediaz bebelui, ci pachete. C滱d apare, 螽s, o comand pentru un pui de om, cea mai competent barz-curier trebuie s 螽drepte problema i s livreze copilul.Vineri:14:30 DUBLATSambata: 12:00,14:30 DUBLATDuminica: 12:00,14:30 DUBLATLuni: 16:15 DUBLATMarti: 16:15 DUBLATMiercuri: 14:30 DUBLATJoi: 14:30 DUBLATCAINI-CAINI (AP-12) 2D Regia:Bogdan Miric禐u:Drago Bucur, Vlad Ivanov, Gheorghe VisuGen film:Dram,Thriller,WesternDurata:104 minuteAciunea este plasat 螽 apropierea graniei cu Ucraina. Roman, un t滱綖 de la ora, ajunge 螽tr-un sat izolat din Dobrogea, unde are de g滱d s v滱d p緆滱tul motenit de la bunicul s綦 care a murit cu c漮eva luni 螽 urm. 姷 timp ce face demersurile pentru v滱zarea moiei, Roman devine, treptat, martorul unor evenimente bizare. O senzaie general de ameninare plutete 螽 aer.Vineri:19:00Sambata: 19:00Duminica: 19:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri: 17:00Joi: 17:00THE MAGNIFICENT SEVEN-CEI SAPTE MAGNIFICI (AP-12)2DRegia:Antoine FuquaCu:Vincent D’Onofrio, Haley Bennett, Ethan Hawke, Denzel Washington, Chris Pratt,Byung-hun LeeGen film:Aciune,WesternDurata:132 minuteFilmul spune povestea locuitorilor unui sat mexican, ce apeleaz la ajutorul a apte pistolari pentru a sc綯a de bandiii ce 蟊 exploateaz i 蟊 terorizeaz.Vineri:21:15Sambata: 21:15Duminica: 21:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 21:15Joi: 21:15BIRKEBEINERNE-THE LAST KING (AP-12) 2DRegia:Nils GaupCu:彎mund Brede Eike, Stig Henrik Hoff, Kristofer Hivju, Elg Elgesem, Anders DahlbergGen film:Aciune,Aventuri,Dram稫urata:99 minute姷 anul 1206, Norvegia este sfiat de un r罳boi civil. Fiul ilegitimm al regelui, bebeluul H嶡on H嶡onsson, pe care jum綟ate din regat 螿 vrea mort, este p罳it cu sfinenie i 螽 secret de doi b綖bai. O poveste care a schimbat cursul istoriei NorvegieiVineri:21:20Sambata: 13:15,21:20Duminica: 13:15,21:20Luni: 21:20Marti: 21:20Miercuri: 21:20Joi: 21:20NERVE-NERVE:ADEVAR SAU PROVOCARE (AP-12) 2DRegia:Henry Joost, Ariel SchulmanCu:Miles Heizer, Kimiko Glenn, Emma Roberts,Emily Meade, Dave FrancoGen film:Aventuri,Crim,Mister,SF,ThrillerDurata:96 minuteFrumoasa licean Vee descoper i prinde gustul unui joc online de adev綖 i provocare. Problemele apar atunci c滱d t滱綖a realizeaz c fiecare micare 蟊 este dictat de o comunitate anonim de “privitori”.Vineri:21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00Luni: 21:00Marti: 21:00BRIDGET JONE‘S BABY:BRIDGET JONES INSARCINATA (AP-12) 2DRegia:Sharon MaguireCu:Colin Firth, Ren嶪 ZellwegerGen film:Comedie,RomanticDurata:125 minuteRen嶪 Zellweger i Colin Firth, al綟uri de Patrick Dempsey, sunt protagonitii noului capitol din BRIDGET JONES 哞S魎CINAT, continuarea seriei de comedii romantice cu burl綷ia preferat a 螽tregului mapamond.Regizat de Sharon Maguire (Jurnalul lui Bridget Jones), noul film o g綼ete pe 螽dr緁ita eroin creat de scriitoarea Helen Fielding… 螽s綖cinat.Dup ce s-a desp綖it de Mark Darcy (Firth), Bridget Jones (Zellweger) nu a tr緅t tocmai un final de poveste. Acum are 40 i ceva de ani, i e din nou singur, aa c se decide s se concentreze pe jobul s綦 de produc綟or de tiri, i se 螽conjoar de prieteni vechi, dar i noi. Pentru prima dat 螽 viaa ei, Bridget simte c are totul sub control, aa c ce ar putea s mearg prost?姷s 螽 viaa ei i face apariia un american fermec綟or, Jack (Dempsey), pretendent care e tot ce dl. Darcy nu a putut s fie. Printr-o 螽tors綟ur neateptat a sorii, Bridget se trezete c e gravid, dar are o dilem, c綷i nu poate fi dec漮 pe jum綟ate sigur de identitatea tat緄ui copilului.Nou-venit 螽 distribuia celui de-al treilea capitol al seriei o mai are 螽 distribuie i pe Emma Thompson, iar produc綟ori sunt Tim Bevan i Eric Fellner, de la Working Title Films, al綟uri de Debra Hayward.Vineri:21:25Sambata: 21:25Duminica: 21:25Luni: 21:25Marti: 21:25Miercuri: 16:40Joi: 16:40#SELFIE 69 (AP-12)2DRegia:Cristina IacobCu:Crina Semciuc, Olimpia Melinte, Flavia HojdaGen film:ComedieDurata:116 minutePrietenii buni la nevoie se cunosc dar tot atunci te i 螽curc. Dup o desp綖ire hardcore, Roxi, Yasmine i Ana se reunesc 螽tr-un pariu care le va schimba vieile: Care se m綖it prima 螽 trei zile?Vineri:14:15,16:30Sambata: 14:15,16:30Duminica: 14:15,16:30Luni: 16:30Marti: 16:30