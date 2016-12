PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 29.04.2016 – 05.05.2016

Ştire online publicată Miercuri, 27 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

CHIC!-CHIC! (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Jérôme CornuauCu:Marina Hands, Laurent Stocker, Fanny Ardant,Eric ElmosninoGen film:ComedieDurata:103 minuteHélène Birk este mâna de fier care conduce prestigioasa casă de modă a renumitei creatoare Alicia Ricosi. Recentul eșec sentimental îi aduce Aliciei un blocaj creativ total, într-un moment cum nu se poate mai nepotrivit, când ar fi trebuit să lucreze contra cronometru la următoarea sa colecție haute couture. Hélène are de-acum un rol dificil: va trebui să găsească o soluție pentru a-i reda Aliciei talentul creativ.Luni:18:30Martti: 18:30Miercuri: 18:30Joi: 18:30MA MA-MA MA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Julio MedemCu:Àlex Brendemühl, Penélope Cruz, Asier EtxeandiaGen film:DramăDurata:111 minuteMa ma spune povestea emoționantă a Magdei, o femeie din Spania perioadei de criză 2010-2012, pentru care veștile proaste se succedă cu o viteză amețitoare: mai întâi șomajul, apoi soțul o părăsește pentru altă femeie mai tânără, plus un diagnostic medical necruțător. Cu toate acestea, Magda găsește puterea să lupte în continuare.Vineri:18:45Sambata: 18:45Luni: 18:45Martti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45MY SKINNY SISTER-SLABANOAGA DE SORA-MEA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Sanna LenkenCu:Rebecka Josephson, Henrik Norlén, Amy DiamondGen film:Dramă:FamilieDurata:95 minuteChiar când intră în interesanta lume a adolenscenei Stella descoperă că sora ei mai mare Katja, pe care o copiază în orice face, ascunde o dereglare digestivă. Afeciunea va distruge linitea familiei. O poveste despre gelozie, dragoste i trădare spusă cu umor și multă căldură.Vineri:14:30,21:00Sambata: 14:30Luni: 14:30,21:00Marti: 14:30,21:00Miercuri: 21:00Joi: 21:00BASTILLE DAY-ATAC DE ZIUA NATIONALA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:James WatkinsCu:Richard Madden, Kelly Reilly, Idris Elba,Charlotte Le BonGen film:AcțiuneDurata:90 minuteMichael Mason (Richard Madden, ‘GAME OF THRONES’) e un ho de buzunare care trăiete la Paris, i care, când fură o geantă care conine mai mult decât un portofel, se trezete vânat de CIA. Sean Briar (Idris Elba, ‘LUTHER’, PROMETHEUS), agentul trimis pe urmele lui, îi dă seama repede că Michael e doar un pion într-un joc mult mai mare, dar că poate deveni cel mai important atu al său pentru a putea descoperi o conspiraie masivă.Acionând împotriva ordinelor primite, Briar îl recrutează pe Michael ca să-i folosească talentul la buzunăreli pentru a da de sursa corupiei. Urmează o cursă contracronometru în următoarele 24 de ore, în care cei doi parteneri neateptai descoperă că amândoi au devenit inte vii i că, de acum încolo, nu se pot baza decât unul pe celălalt pentru a putea elimina un inamic ascuns i extrem de periculos.Vineri:15:00,19:30Sambata: 15:00Luni: 15:00,19:30Marti: 15:00,19:30Miercuri: 19:30Joi: 19:30ROBINSON CRUSOE- ROBINSON CRUSOE (AG) 3D – DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Vincent Kesteloot, Ben StassenCu:Matthias SchweighöferGen film:AnimațieDurata:90 minutePe o minusculă insulă exotică trăiete Vineri, un papagal exuberant, înconjurat de prietenii săi din acel paradis tropical. Dar Vineri nu se poate împiedica să viseze la călătorii în care să descopere lumea întreagă. După o furtună violentă, Vineri i prietenii lui se trezesc faă în faă cu o creatură ciudată: Robinson Crusoe.Vineri îi dă seama primul că străinul euat pe plajă e biletul lui de plecare de pe insulă pentru a pleca să exploreze lumi noi. La rândul său, Crusoe înelege repede că ansa lui de a supraviei pe insula aceea este să se împrietenească cu Vineri i celelalte animale.Vineri:12:15,16:30-dublatSambata:12:15-dublatLuni: 12:15,16:30-dublatMarti: 12:15,16:30-dublatMiercuri:16:30-dublatJoi:16:30-dublatMR. RIGHT-MR. RIGHT:UN IUBIT MORTAL (N-15) 2DRegia:Paco CabezasCu:Tim Roth, Sam Rockwell, Anna KendrickGen film:Acțiune,Comedie,RomanticFire extrem de activă, Martha (Anna Kendrick – Pitch Perfect, Up in The Air), a devenit de nestăpânit după cel mai recent eec amoros. Vorbete prea mult, petrece non-stop, gătete orice i oricând, i e hotărâtă să facă cea mai mare prostie din viaa ei când îl întâlnete pe Francis (Sam Rockwell - The Way Way Back).Francis bagă spaima în oasele oricui dă ochii cu el, aa că Martha nu-i poate stăpâni curiozitatea, căci i se pare a fi perechea perfectă pentru ea. Ea e icnită, el e icnit, cu diferena că el e un icnit… mortal. Francis e un asasin profesionist, dar unul cu un el moral: a început să-i ucidă pe cei care-i dau comenzile de lichidare. Tocmai când Martha începe să îneleagă că noul ei iubit nu glumea când i-a spus că trebuie să iasă un pic ca să împute pe cineva, lucrurile au început să se încingă pentru Francis.Când primete o misiune de la un agent FBI (Tim Roth – The Hateful Eight, Reservoir Dogs) la fel de dubios ca el, cadavrele încep să se adune, iar Martha pricepe că a venit momentul în care trebuie să aleagă: îl va părăsi pe Francis, sau i se va alătura în toată nebunia asta?Vineri:20:45Sambata:19:00Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 20:45Joi: 20:45SHEEP AND WOLVES – UN LUP PRINTRE OI (AG) 3D-DUBLATRegia: Andrey Galat, Maxim VolkovCu: Neil Landau, Maksim SveshnikovGen film:AnimatieDurata:80 minuteÎntr-o ară îndepărtată, într-un mic sat pitoresc amplasat printre pajiti verzi i dealuri, trăiete o turmă de oi fără griji. Dar viaa lor pastorală i lipsită de stres este întreruptă atunci când un pachet de lupi stabilete în tabăra din apropiere.Vineri:12:00-dublatSambata:12:00-dublatLuni: 12:00-dublatMarti: 12:00-dublatTHE HUNTSMAN:WINTER‘S WAR – RAZBOINICUL VANATOR SI CRAIASA ZAPEZII (AP-12) 3DRegia:Cedric Nicolas-TroyanCu:Chris Hemsworth, Charlize TheronGen film:Acțiune,Aventuri,Dramă,FantasticLumea fantastică din Războinicul Vânător se dezvoltă acum pentru a ne arăta cât de periculos de legate sunt destinele lui Eric, vânătorul războinic, i ale maleficei regine Ravenna. Chris Hemsworth i Charlize Theron îi reiau rolurile în Războinicul Vânător I Crăiasa Zăpezii, o aventură epică spectaculoasă, în care îi vom mai vedea pe Emily Blunt, Jessica Chastain, Nick Frost. Regizorul Cedric Nicolas-Troyan (Maleficent, Alice in Wonderland) revine în spatele camerelor de filmat pentru o nouă poveste spectaculoasă.Vineri:14:15,17:00,21:15Sambata: 14:15,17:00Luni: 14:15,17:00,21:15Marti: 14:15,17:00,21:15Miercuri: 17:00,21:15Joi: 17:00,21:15RISEN- MISTERUL INALTARII (AP-12) 2DRegia:Kevin ReynoldsCu:Tom Felton, Peter Firth, María Botto, Joseph Fiennes, Antonio GilGen film:Acțiune,Aventuri,Dramă,MisterDurata:107 minuteRisen urmărește povestea biblică a Învierii, redată prin ochii unui necredincios. Clavius, un influent tribun militar roman și ajutorul lui, Lucius, sunt însărcinați să afle ce s-a întâmplat cu Yahshua în săptămânile de după crucificare și să demonstreze ca netemeinice zvonurile despre un Mesia ridicat la cer.Vineri:12:30,17:15,21:20Sambata: 12:30,17:15,19:30Luni: 12:30,17:15,21:20Marti: 12:30,17:15,21:20Miercuri: 17:15,21:20Joi: 17:15,21:20DINCOLO DE CALEA FERATA (AP-12) 2DRegia:Catalin MitulescuCu:Alexandru Potocean, Ada CondeescuGen film,Comedie,Dramă,DragosteDurata:88 minuteRadu se întoarce din Italia după o absenă de un an i îi găsește soția total schimbată. Cei doi petrec o noapte în care încearcă să se regăsească. Distana a creat neîncredere și confuzie între ei, însă Radu speră la posibilitatea unui nou început. Muzica răsună dincolo de calea ferată, iar toi prietenii petrec la nunta din cartier. Nicicând noaptea nu a fost atât de lungăVineri:12:45,16:45Sambata:12:45,16:45Luni: 12:45,16:45Marti: 12:45,16:45Miercuri: 16:45Joi: 16:45CRIMINAL-CRIMINAL (AP-12) 2DRegia:Ariel VromenCu:Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Kevin Costner, Gary Oldman, Gal GadotGen film:Acțiune,Crimă,DramăDurata:113 minuteFilmul are în centru un personaj periculos i greu de controlat, un deinut (jucat de Costner), căruia i se implantează memoria i abilităile unui fost agent CIA. într-o încercare disperată de a împiedica declanarea unui plan mortal.Vineri:18:30Sambata: 16:30THE JUNGLE BOOK –CARTEA JUNGLEI (AP-12) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:Jon FavreauCu:Scarlett Johansson, Idris Elba, Neel Sethi, Bill Murray, Jamie DornanGen film:Aventuri,Dramă,FantasticCelebra colecie de povestiri a lui Rudyard Kipling are parte de o nouă ecranizare în regia lui Jon Favreau. Vom vedea cum micul Mowgli este crescut de lupoaica Raksha în junglă, devenind prieten la cataramă cu voiosul urs Baloo i precauta panteră neagră Bagheera. Pornit în căutarea familiei sale, Mowgli va trebui să-l înfrunte pe regele maimuelor, pe înfometatul piton Kaa, dar i pe fiorosul tigru Shere Khan, spaima întregii jungle! Va reui micul Mowgli să-i regăsească părinii?Vineri:14:00-dublat,19:15-subtitratSambata: 14:00-dublat,19:15-subtitratLuni: 14:00-dublat,19:15-subtitratMarti14:00-dublat,19:15-subtitratMiercuri: 19:15-subtitratJoi: 19:15-subtitrat