PROGRAM CITYPLEX CONSTANŢA 29.01.2016 - 04.02.2016

PROGRAM CITYPLEX CONSTANȚA 29.01.2016 - 04.02.2016

Ştire online publicată Miercuri, 27 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

DIRTY GRANDPA-BUNICUL DEZLANTUIT(N-15)2DAVANPREMIERARegia:Dan MazerCu:Robert De Niro, Zac EfronGen film:ComedieDurata:102 minuteChiar înainte de nunta lui, un tip mai mereu crispat, este păcălit să-și conducă bunicul, un fost general de armată pervers, în Florida, pentru vacanța de primăvară.Miercuri:18:45Joi:18:45ALVIN AND THE CHIPMUNKS:THE ROAD CHIP-ALVIN SI VEVERITELE:MAREA AVENTURA(AG)2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Walt BeckerCu:Matthew Gray Gubler, Justin Long, Jesse McCartney, Jason Lee, Bella Thorne, Kaley Cuoco, Anna FarisGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:86 minutePrintr-o serie de neînțelegeri, Alvin, Simon și Theodore ajung să creadă că Dave o va cere în căsătorie noua sa iubită în New York City - și va scăpa de ei. Au trei zile la dispoziție să ajungă la el și să oprească crererea în căsătorie.Vineri:13:30,18:30Sambata:13:30,18:30Duminica:13:30,18:30Luni:18:30Marti:18:30Miercuri:13:30,18:30Joi:13:30,18:30THE BIG SHORT-BROKERII APOCALIPSEI(N15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Adam McKayCu:Melissa Leo, Marisa Tomei, Karen Gillan,Christian Bale, Brad PittGen film:Biografic,DramăDurata:130 minuteFilmul are la bază bestseller-ul lui Michael Lewis The Big Short: Inside the Doomsday Machine (apărută și la noi sub titlul Marea contradicție economica – În interiorul mașinii infernale), ce explorează mecanismele ce au dus la ultima mare criză economică, declanșată pe Wall Street, în 2007-2008.Vineri:20:30Sambata: 20:30Duminica: 20:30Luni: 20:30Marti: 20:30Miercuri: 20:30Joi: 20:30THE FINEST HOUR-FURTUNA EXTREMA(AG)3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Craig GillespieCu:Chris Pine, Casey Affleck, Ben FosterGen film:Acțiune,Dramă,Istoric,ThrillerDurata:118 minutePe 18 februarie 1952, o furtună masivă a lovit New England, distrugând orașe de-a lungul Coastei de Est, cu consecințe dezastruoase asupra navelor, inclusiv SS Pendleton, un petrolier T-2 pornit spre Boston, care a fost literalmente rupt în două, cu peste 30 de marinari prinși în interiorul pupei ce s-ascufundat rapid. În calitate de ofițer superior la bord, primul inginer asistent Ray Sybert (Casey Affleck) își dă seama repede că trebuie să preia comanda echipajului speriat și să inspire oamenii să lase deoparte diferențele dintre ei și să lucreze împreună pentru a supraviețui uneia dintre cele mai mari furtuni care a lovit vreodată Coasta de Est.Între timp, după ce vestea dezastrului ajunge la stația US Coast Guard din Chatham, Massachusetts, ofițerul Daniel Cluff (Eric Bana) dispune o operațiune îndrăzneață de a salva oamenii de pe mare. În ciuda neșansei copleșitoare, patru bărbați, conduși de Căpitanul Bernie Webber (Chris Pine) de la Paza de Coastă, pornesc într-o barcă de salvare din lemn, cu un motor prost echipat și puține unelte de navigație, să se confrunte cu temperaturi sub zero, valuri de 30 de metri înălțime și vânt cu forța unui uragan.Vineri:16:15,21:15Sambata: 16:15,21:15Duminica: 16:15,21:15Luni: 16:15,21:15Marti: 16:15,21:15Miercuri: 16:15,21:15Joi: 16:15,21:15FIFTY SHADES OF BLACK-CINCIZECI DE UMBRE ALE LUI BLACK(N-15)2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Michael TiddesCu:Marlon WayansGen film:ComedieDurata:95 minuteO parodie erotică ce vă poartă printr-un labirint de întâmplări i întâlniri dure i premature pornind din camera de joacă a lui Mr. BlackVineri:19:45Sambata: 19:45Duminica: 19:45Luni: 19:45Marti: 19:45Miercuri: 19:45Joi: 19:45XENIA-O NOUA ODISEE GREACA(AP-12)2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Panos H. KoutrasCu:Yannis Stankoglou, Nikos Gelia, Kostas NikouliGen film:DramăDurata:134 minuteDupă moartea mamei sale, Dany, în vârstă de 16 ani, părăsește Creta pentru a-și întâlni fratele mai mare, Odysseas, care locuiește la Atena. Născuți dintr-o mamă albaneză și un tată grec pe care nu l-au întâlnit niciodată, cei doi frați hotărăsc să meargă la Salonic să-și caute tatăl și să-l oblige să-i recunoască.Vineri:14:00,19:00Sambata: 14:00,19:00Duminica: 14:00,19:00Luni: 19:00Marti:19:00Miercuri: 14:00,19:00Joi: 14:00,19:00A PIGEON SAT ON A BRANCH REFLECTION ON EXISTENCE-UN PORUMBEL CUGETAND PE O RAMURA(AP-12)2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Roy AnderssonCu:Nisse Vestblom, Holger Andersson, Charlotta LarssonGen film:Comedie,DramăDurata:101 minuteCompletând o trilogie care include și Songs From The Second Floor din 2000, ultima realizare, “A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence”, este descrisă de către regizor însuși drept uriașă, profundă, fantastică, plină de umor, tragică și filosoficăVineri:16:45,21:30Sambata: 16:45,21:30Duminica: 16:45,21:30Luni: 16:45,21:30Marti: 16:45,21:30Miercuri: 16:45,21:30Joi: 16:45,21:30OOPS!NOAH SI GONE-UPS!AM PIERDUT ARCA(AG) 3D DUBLATRegia:Toby GenkelCu:Callum Maloney, Tara FlynnGen film:AnimațieDurata:85 minuteSfârșitul lumii a venit. Potopul s-a dezlănțuit. Din fericire, pentru Dave și fiul său Finny există o Arcă menită să salveze animalele. Dar, așa cum se dovedește la fața locului, speciei lui Dave și Finny nu i se permite să intre. Furișându-se la bord cu ajutorul lui Hazel și Leah, cele două animăluțe cred că sunt în siguranță.Asta până când curioșii pui cad din arcă. Acum Finny și Leah se chinuiesc să supraviețuiască inundației de după potop și prădătorilor înfometași încercând să ajungă în vârful unui munte Dave și Hazel trebuie să facă abstracție de toate lucrurile care îi fac diferiți unul de altul, să întoarcă arca și să-și salveze puii. E clar că nu va fi o navigare ușoarăSambata: 11:30Duminica: 11:30YOUTH-TINERETE(AP-12) 2DRegia:Paolo SorrentinoCu:Rachel Weisz, Paul Dano, Michael Caine,Harvey KeitelGen film:DramăDurata:118 minute“La giovinezza” spune povestea a doi bătrâni prieteni - un dirijor și compozitor, pe de o parte, și un regizor, pe de altă parte -, care se gândesc la cât timp le-a mai rămas de trăit, în timp ce își petrec vacanța în Munții Alpi. Filmul urmărește eforturile celor doi de a se întoarce la cariera lor, precum și relațiile pe care le au cu copiii lor, dar și modul în care aceștia interacționează cu ceilalți oaspeți ai hotelului la care sunt cazați.Vineri:16:00Sambata: 16:00Duminica: 16:00Luni: 16:00Marti: 16:00Miercuri: 16:00Joi: 16:00SNOW QUEEN 2 – CRAIASA ZAPEZII 2 (AG) 3DDUBLATRegia: Aleksey TsitsilinGen film: AnimatieDurata: 78 minDupă ce au reușit să oprească planurile malefice ale Crăiesei Zăpezii, trolii au început să se bucure de libertate fără limite. De când a fost aliatul principal în marea victorie, trolul Orm a devenit eroul tuturor. Totuși, statutul de ajutor nu îl mulțumește, de aceea entuziastul personaj începe să împrăștie povești de-a dreptul ridicole, conform cărora el este adevăratul erou. De unul singur a învins-o pe Crăiasă și acum urmează să ia în căsătorie o frumoasă prințesă și să moștenească o avere uriașă!Sambata: 12:00Duminica: 12:00THE FIFTH WAVE-AL 5LEA VAL(AP-12) 2DRegia:J BlakesonCu:Nick Robinson, Maika Monroe, Liev Schreiber,Chloë Grace MoretzGen film:Aventuri,SF,ThrillerDurata:112 minuteAdolescenta de 16 ani Cassie Sullivan încearcă să supraviețuiască într-o lume devastată de valurile unei invazii extraterestre care a decimat deja populația și a dus omenirea înapoi în Epoca de piatră.Vineri:13:45,18:45Sambata: 13:45,18:45Duminica: 13:45,18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 13:45Joi: 13:45NORM OF THE NORTH-NORM DE LA POLUL NORD(AG)2D-DUBLATRegia:Trevor WallCu:Rob Schneider, Michael McElhatton, Heather Graham, Bill NighyGen film:Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:86 minuteAnimația “Norm of the North” spune povestea unui urs polar - Norm (voce Rob Schneider) și a celor trei prieteni ai săi care sunt forțați să-și părăsească habitatul odată ce gheța începe să se topească și să se spargă. Ajungând la New York, Norm începe o nouă viață ca și mascotă pentru o companie. Dar Norm descoperă că noii săi angajatori sunt direct responsabili pentru distrugerea habitatului său natural.Sambata: 12:30Duminica: 12:30THE REVENANT-LEGENDA LUI HUGH GLASS(N 15)2D Regia:Alejandro González IńárrituCu:Will Poulter, Tom Hardy, Paul Anderson,Leonardo DiCaprio, Domhnall GleesonGen film:Aventuri,Dramă,WesternDurata:151 minuteThe Revenant este inspirat de romanul lui Michael Punke, bazat pe fapte reale. Acțiunea se petrece în America de Nord, în 1823, iar în centrul ei se află Hugh Glass (DiCaprio), membru al unei expediții în Munții Stâncoși, unde este prins de un urs grizzly și sfârtecat. Căpitanul grupului lasă în urmă trei oameni pentru a-i ține companie în ultimele clipe de viață și pentru a-i săpa mormântul, dar, de frică să nu fie prinși de indieni, cei trei îi iau lui Glass armele și echipamentul și fug. Însă eroul îngrozitoarei confruntări cu ursul grizzly nu moare: se târăște, deși mutilat, mai bine de 300 de kilometri prin sălbăticie, animat de sumbre planuri de răzbunare împotriva celor care l-au părăsit.Vineri:14:15,17:00,21:45Sambata: 14:15,17:00,21:45Duminica: 14:15,17:00,21:45Luni: 17:00,21:45Marti: 17:00,21:45Miercuri: 14:15,17:00,21:45Joi: 14:15,17:00,21:45