PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 24.06.2016 – 30.06.2016

Ştire online publicată Miercuri, 22 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

CONJURING 2-TRAIND PRINTRE DEMONI 2 (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:James WanCu:Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Wolfe,Frances O’Connor, Neal ParksGen film:HorrorDurata:133 minuteVera Farmiga 槐 Patrick Wilson revin 螽 rolurile soilor Warren care trebuie s investigheze unul dintre cele mai terifiante cazuri din profesia lor. Ace演ia ajung 螽 nordul Londrei pentru a ajuta patru copii 槐 mama lor care locuiesc 螽tr-o cas b滱tuit de spirite malefice terifiante.Miercuri: 18:45Joi: 18:45TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE-TREI AMINTIRI DIN TINERETE(AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Arnaud DesplechinCu:Quentin Dolmaire, Mathieu Amalric, Lou Roy-Lecollinet, Fran蔞ise Lebrun, Dinara DrukarovaGen film:Dram稫urata:120 minuteTrois souvenirs de ma jeunesse constituie prequel-ul altui film, al aceluia槐 regizor (proiectat 螽 Competiia oficial de la Cannes acum aproape 20 de ani) Comment je me suis disput... (ma vie sexuelle), din 1996. Acesta din urm ni-l prezenta pe t滱綖ul Paul Dedalus (numele personajului a fost ales ca un omagiu adus lui James Joyce) aflat 螽 plin criz existenial: oare s-槐 definitiveze masteratul 槐 s devin profesor cu norm 螽treag? Chiar 蹎i iube演e partenera sau ar trebui s-槐 refac via al綟uri de una dintre celelalte amante? O 螽treag generaie de tineri actori (Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Chiara Mastroiani) se lansa atunci, iar pe unii dintre ei 蟊 vom reg綼i acum 槐 螽 Trois souvenirs de ma jeunesse. De data aceasta este vorba despre un antropolog 螽 v漷st de 40 de ani care, 螽tors 螽 Frana dup o lung absen, rememoreaz secvenele care i-au marcat adolescena.Vineri:14:30,19:15Sambata: 12:00,14:30,19:15Duminica: 12:00,14:30,19:15Luni: 19:15Marti: 19:15Miercuri: 14:30,19:15Joi: 14:30,19:15THE WAR/CHRIEG-LUPTA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Simon JaquemetCu:Benjamin LutzkeGen film:Dram稫urata:108 minuteMatteo are 15 ani, e un b緅at firav. Fuge 螽 p緂ure, cu fratele lui mai mic 螽 brae. Este o 螽cercare disperat de a da 螽 tat緄 lor opresiv. Pedeapsa p綖inilor pentru r綯irea bebelu滾lui: trei luni de munc grea la o ferm 螽dep綖tat. La sosirea sa, trei adolesceni ostili 螿 螽榻ac pe Matteo 槐 螿 螽chid 螽tr-o cu構 de c毃ne. Fermierul, care trebuia s aib grij de copii, pierduse controlul. Anton, un b緅at agresiv, imprevizibil, are acum comanda. Ea le-a oferit ad綯ost altor doi adolesceni furio槐, cu probleme: lui Dion, un b緅at din Serbia, 槐 lui Ali, o fat cu capul ras. Matteo e c毃nele lor. Le c熇tig respectul numai c滱d 螽cepe s se ridice 螸potriva lor. Li se al綟ur 螽tr-o misiune: se duc p滱 螽 ora. O noapte febril, plin de violen 槐 distrugeri. Propriul lor r罳boi. Propria lor r罳bunare 螸potriva adulilor. 姲potriva a tot. Matteo devine mai puternic, 螽va s lupte 槐 se 螽dr緁oste演e de Ali. Face, 螽 sf漷槐t, parte din ga構. Ferma e ascunz綟oarea lor perfect, dar nu mai exist cale de 螽toarcere.Luni: 17:00Marti: 17:00Miercuri: 17:00Joi: 17:00INDEPENDENCE DAY:RESURGENCE-ZIUA INDEPENDENTEI:RENASTEREA(AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Roland EmmerichCu:Vivica A. Fox, Maika Monroe, Liam Hemsworth,Jeff Goldblum, Bill PullmanGen film:Aciune,Aventuri,SFAciunea va avea loc la 20 de ani de la evenimentele din filmul original, c滱d forele extraterestre de 螽t綖ire ajung pe Terra - s p綼treze 槐 s consolideze dominaia predecesorilor lor - asta dup ce primesc un semnal S.O.S. de la pre榷dintele Statelor Unite (personaj interpretat de Bill Pullman). Filmul se va axa pe o nou generaie de eroi, dintre care se evideniaz fiul vitreg al C綯itanului Steven Hiller (Smith).Vineri:14:15,16:30,19:00,21:30Sambata: 11:45, 14:15, 19:00,21:30Duminica: 11:45, 14:15, 19:00,21:30Luni: 16:30,19:00,21:30Marti: 16:30,19:00,21:30Miercuri: 14:15,16:30,19:00,21:30Joi: 14:15,16:30,19:00,21:30FINDING DORY-IN CAUTAREA LUI DORY (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:Andrew StantonCu:Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Diane KeatonGen film:Animaie,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:103 minuteAciunea are loc la aproximativ un an de la 螽t滵pl綖ile filmului original, Finding Nemo, 槐 蟊 are ca participani pe Marlin (Albert Brooks), Nemo 槐 Ga構a din Acvariu, printre alii. Locul peripeiilor lor va fi de data aceasta lungul coastei californiene, iar 螽 poveste 蹎i vor face loc o serie de personaje noi. Dory se va re螽t滎ni cu cei dragi ei 槐 va 螽v裻a 螽tre timp 槐 c漮eva lucruri eseniale despre importana familiei.Vineri:14:00-DUBLAT,18:30 SUBTITRATSambata: 11:40,14:00,16:30-DUBLAT,18:30 SUBTITRATDuminica: 11:40,14:00,16:30-DUBLAT,18:30 SUBTITRATLuni: 18:30 SUBTITRATMarti: 18:30 SUBTITRATMiercuri: 14:00-DUBLAT,18:30 SUBTITRATJoi: 14:00-DUBLAT,18:30 SUBTITRATNOW YOU SEE ME :THE SECOND ACT-NOW YOU SEE ME:JAFUL PERFECT (AP-12) 2DRegia:Jon M. ChuCu:Daniel Radcliffe, Lizzy CaplanGen film:Aciune,Comedie Durata:115 minuteCei patru c緄綖ei (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco 槐 noua adiie Lizzy Caplan) se 螽torc, din 17 iunie, in Now You See Me: Jaful Perfect 2 cu o aventur formidabil, ridic滱d iluzionismul la un cu totul alt nivel care va cuprinde 螽treaga planet. La doar un an dup ce au p綷緄it FBI-ul 槐 au c熇tigat admiraia publicului cu cele mai spectaculoase trucuri de magie, echipa se preg綟e演e de o nou performan inegalabil cu scopul de a demonstra cruzimea unui periculos magnat din industria tehnologic.Vineri:16:00,18:45,21:15Sambata: 16:00,18:45,21:15Duminica: 16:00,18:45,21:15Luni: 16:00,18:45,21:15Marti: 16:00,18:45,21:15Miercuri: 16:00, 21:15Joi: 16:00, 21:15DUBLU- DUBLU (AP-12) 2DRegia:Catrinel D緋緅a禐u:Dorian Bogu, Bogdan Dumitrache, Maria Dinulescu, Corina MoiseGen film:Dram稫urata:101 minute„DUBLU” spune povestea lui George, un arhitect aproape de succes cu o relaie aproape e滾at 槐 o via aproape sufocant. C滱d viaa e un continuu deadline devii prizonierul propriei existene.Vineri:17:00,21:25Sambata: 17:00,21:25Duminica: 21:25Luni: 21:25Marti: 21:25Miercuri: 21:25Joi: 21:25WARCRAFT-WARCRAFT:INCEPUTUL (AP-12) 3DRegia:Duncan JonesCu:Travis Fimmel, Paula Patton, Clancy Brown,Ben FosterGen film:Aciune,Aventuri,FantasticDurata:123 minuteLupte cumplite zguduie planeta Azeroth, c綷i oamenii trebuie s 螽frunte orcii pentru a 螽clina o dat pentru totdeauna balana unei confrunt綖i milenare. Oamenii se unesc 螽 Aliana condus de Anduin Lothar (Travis Fimmel), un erou de r罳boi care a sacrificat totul 螽 lupt. Cu regele Llane Wrynn i regina Taria de partea sa, Anduin trebuie s fac tot ce-i st 螽 puteri pentru ca omenirea s c熇tige r罳boiul. De cealalt parte a baricadei se afl Orgrim, liderul Hoardei de orci, 槐 el dispus s sacrifice totul pentru a-槐 salva poporul 槐 familia de la dispariie. Orgrim se va dovedi un redutabil inamic 螽 r罳boiul ce va schimba o dat pentru totdeauna AzerothVineri:20:45Sambata: 20:45Duminica: 20:45Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 20:45Joi: 20:45RIBBIT-OACHI,PRINTUL DIN JUNGLA (AG) 2D/3D-DUBLATRegia:Chuck PowersCu:Russell Peters, Sean Astin, Tim CurryGen film:Animaie,Aventuri,ComedieDurata:88 minuteO c緄綟orie fantastic 螽cepe uneori cu un salt mic de tot. Oachi este o broscu care trece printr-o adev綖at criz de identitate. Dac celelalte broa演e iubesc apa 槐 ar op緅 toat ziua, el nu este deloc ca ele. Simte c locul lui nu este printre neamul brosc綖esc 槐 蹎i pune mii de 螽treb綖i despre via...Cur滱d 螽s g綼e演e curajul de a pleca 螽tr-o c緄綟orie important, la cap綟ul c綖eia s afle adev綖ul 槐 s 演ie care este locul lui 螽 lume. Cum c緄綟oria se anun grea 槐 plin de neprev罳ut, se bucur c poate conta pe ajutorul bunei sale prietene, veveria zbur綟oare.Cei doi vor str綧ate uimitoarea p緂ure amazonian, pentru a afla r綼punsul la marile secrete ale vieii 槐 se vor 螽t滎ni cu o mulime de personaje, care mai de care mai colorate 槐 mai diferite, unele prietene, altele gata s le pun bee-n roate la fiecare pas.Vineri:14:10-2D dublat,16:15-3D dublatSambata:12:15, 14:10-2D dublat,16:15-3D dublatDuminica: 12:15, 14:10-2D dublat,16:15-3D dublatLuni: 16:15-3D dublatMarti: 16:15-3D dublatMiercuri: 14:10-2D dublat,16:15-3D dublatJoi: 14:10-2D dublat,16:15-3D dublat