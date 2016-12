PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 21.10.2016 – 27.10.2016

Ştire online publicată Miercuri, 19 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

AFACEREA EST (AP-12) 2DPROIECTIE DE GALA IN PREZENTA ACTORILORRegia:Igor CobileanskiCu:Ion Săpdaru, Constantin Pucau, Daniel Busuioc, Anne Marie CherticGen film:Comedie,DramăDurata:87 minuteAfacerea Est spune povestea unei prietenii dintre doi moldoveni, Marian (Constantin Pucau), un intelectual de provincie, i Petro (Ion Sapdaru), un oportunist plin de idei. Cei doi se avântă într-o călătorie nebunească în căutarea banilor necesari pentru a-i îndeplini visurile: Marian vrea să se căsătorească cu Veronica (Anne Marie Chertic), în timp ce Petro îi dorete o macara pe care s-o închirieze. Ei decid să devină parteneri de afaceri i încep să lucreze la un plan: să vândă un vagon de potcoave. Planurile li se dau peste cap, dar cu toate acestea Marian i Petro nu îi pierd optimismul i încearcă alte metode de a se căpătui.Miercuri : 20:00THE ACCOUNTANT:THE ACCOUNCTANT-CIFRE PERICULOASE (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Gavin O’ConnorCu:Jon Bernthal, Jeffrey Tambor, J.K. Simmons,Ben Affleck, Anna KendrickGen film:Acțiune,Crimă,Dramă,ThrillerDurata:128 minuteCâștigător a două premii Oscar, actorul Ben Affleck (“Batman vs. Superman: Zorii Dreptății”) este Christian Wolff, un savant matematician care are o relație mai bună cu numerele decât cu oamenii, în drama regizată de Gavin O’Connor “The Accountant: Cifre periculoase”. Sub o acoperire anostă, Christian ține contabilitatea unora dintre cele mai periculoase organizații criminale din lume. În momentul în care autoritățile ajung pe urmele lui, acesta își oferă serviciile unui client legitim: o companie de robotică în al cărui bilanț apar discrepanțe de milioane de dolari. Lupta pentru supraviețuire începe atunci când Chstistian descoperă neregulile financiare din firmă.Miercuri: 18:45Joi: 18:45TONI ERDMANN-TONI ERDMANN (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Maren AdeCu:Peter Simonischek, Sandra HüllerGen film:Comedie,Dramă Durata:120 minuteFilmul ni-l prezintă pe Peter Simonischek în rolul unui tată care vine după fiica lui (Sandra Huller) la Bucureti pentru a o învăa simul umorului.Vineri:17:00,21:30Sambata: 17:00,21:30Duminica: 17:00,21:30Luni: 17:00,21:30Marti: 17:00,21:30Miercuri: 14:30,19:15Joi: 14:30,19:15JACK REACHER:NEVER GO BACK-JACK REACHER:SA NU TE INTORCI NICIODATA! (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Edward ZwickCu:Tom Cruise, Danika Yarosh, Cobie Smulders,Aldis Hodge, Robert KnepperGen film:Acțiune,Crimă,Dramă,Mister,ThrillerDurata:118 minuteAciunea îl prezintă pe Reacher în drum spre vechea sa bază militară din Virginia, pentru a lua cina cu o femeie numită recent comandatul bazei. Însă, când ajunge acolo, este acuzat de acte de violenă asupra unui coleg i de viol. Cum nu-i amintete de niciuna dintre aceste “scăpări”, protagonistul este hotărât să facă totul pentru a iei basma curată i a scoate adevărul la lumină.Vineri:19:00,21:20Sambata: 16:30,19:00,21:20Duminica: 16:30,19:00,21:20Luni: 19:00,21:20Marti: 19:00,21:20Miercuri: 19:00,21:20Joi: 19:00,21:20GRUFFALO SI PRIETENII LUI (AG) 2D DUBLAT SAPTAMANA DE PREMIERARegia:Max Lang, Jakob Schuh, Uwe Heidschötter,Johannes Weiland, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert, Daniel SnaddonCu:Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane,James Corden, Tom Wilkinson, John Hurt,Simon PeggGen film:Animație,FamilieCele patru animaii scurte bazate pe cările best-seller pentru copii, scrise de Julia Donaldson i ilustrate de Axel Scheffler, ajung pe marile ecrane! Gruffalo/The Gruffalo (2009) - Un oricel iste se plimbă prin pădure i păcălete o mulime de animale de pradă. Nominalizat la Oscar în 2011. Puiul lui Gruffalo/The Gruffalo’s child (2011) - Puiul lui Gruffalo ignoră sfaturile tatălui i se strecoară afară din bârlog în plină iarnă, în căutarea oarecelui-Mare-i-Rău. Aventuri pe-o coadă de mătură/Room on the Broom (2012 ) - Poveste magică despre prietenie i despre familie, cu o vrăjitoare bună care invită pe coada măturii ei o mulime de prieteni: un câine, o pasăre i o broască, spre disperarea pisicii. Mătura de-abia rezistă greutăii tot mai mari, iar vrăjitoarea de-abia reuete să scape din gura unui dragon fioros, cu ajutorul noilor săi prieteni care îl înfruntă pe dragon în mod ingenios. Nominalizat la Oscar în 2014. Domnul Băț s-a rătăcit/Stick man (2015) - Domnul Bă i Doamna Bă trăiesc într-o casă în copac, împreună cu cei trei copii ai lor. Domnul Bă pornete într-o aventură teribilă, înfruntând anotimpurile. Se va întoarce oare la timp acasă, de Crăciun? Patru poveti drăgue în acelai film.Vineri:14:10Sambata: 12:00,14:10Duminica: 12:00,14:10Miercuri: 14:10Joi: 14:10FIVE-FIVE (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Igor GotesmanCu:Pierre Niney, Margot Bancilhon, Igor Gotesman, Idrissa Hanrot, François CivilGen film:ComedieDurata:102 minuteFive este o comedie despre cinci prieteni vechi, care devin colegi de apartament. Unul dintre ei plătete chiria pentru toi, dar curând rămâne fără bani i ajunge să vândă marijuana pentru a plăti facturile. Rolul de dealer îi aduce numai necazuri i acesta cade pradă lumii periculoase a drogurilor.Vineri:18:30,20:45Sambata: 16:30,20:45Duminica: 16:30,20:45Luni: 16:30,20:45Marti: 18:30,20:45Miercuri: 21:45Joi: 18:30,20:45CINEMA,MON AMOUR SI NUNTI,MUZICI SI CASETE VIDEO (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Alexandru Belc-CINEMA,MON AMOURCu:Victor Purice, Gheorghe Purice, Lorena Cosau,Cornelia ChelmuGen film:DocumentarDurata:52 minuteFiecare cinema ascunde o poveste. O poveste despre un loc, dar i despre oamenii care i s-au dăruit ani de zile, i-au petrecut cea mai mare parte din viaă între zidurile lui, în cabina de proiecie, în atelierul din spate, în casa de bilete. Parte a campaniei “Salvai marele ecran”, filmul documentar descrie eforturile extraordinare făcute pentru a menine deschise cinematografele vechi din România.Regia:Tudor Giurgiu -NUNTI,MUZICI SI CASETE VIDEOCu:Adriana Bahmueanu, Silviu Prigoana, George Stirbat, Emilian Achim, Daniel Dumitru PaunaGen film:DocumentarDurata:57 minuteNuni, muzici i casete video e o incursiune în culisele nunilor româneti, în care fotografi, cameramani i cântărei din toată ara se explică, îi spun povetile de viaă, prezintă „pe viu” stiluri de montaj i, bineîneles, dau dovada măiestriei lor. De la George tirbă, cântăreul din Oneti întors acasă după o carieră pe Broadway până la „fotograful de sat” Petru Mănici, electrician de mină în Petroani, filmul urmărete aventurile câtorva dintre cele mai „colorate” personaje care poartă pe umeri responsabilitatea reuitei celei mai importante petreceri din viaa unui cuplu. ”Nuni, muzici i casete video”, în regia lui Tudor Giurgiu, privete în culisele unui domeniu în care business-ul i empiricul se amestecă într-un mod spectaculos: lumea nunii. Pasionai de distracii, românii au fost întotdeauna mari amatori de nuni, cu accent, mai degrabă, pe partea cu “masa i dansul” decăt pe partea cu sfatul i cu biserica. Prin urmare, unul dintre cele mai interesante aspecte (i cele mai puin remarcate, de altfel) din tot ceea ce înseamnă industria de nuni îl reprezintă artistii, cei ce-i unesc forele creative pentru ca proaspăt-căsătoriii să aibă parte de o benchetuială de neuitat..Vineri:16:30Sambata: 18:30Duminica: 18:30Luni: 18:30Marti: 16:30Miercuri: 17:45Joi: 16:30INFERNO-INFERNO (AP-12) 2D Regia:Ron HowardCu:Tom Hanks, Omar Sy, Felicity Jones, Ben Foster, Alisha HengGen film:Mister,ThrillerDurata:121 minuteProfesorul Robert Langdon (Tom Hanks) este din nou atras într-un mister aproape imposibil de dezlegat i într-o cursă contracronometru pentru salvarea întregii lumi. Sub semnul uneia dintre cele mai misterioase i longevive capodopere ale literaturii, Divina Comedie a lui Dante Alighieri, aventurile la Florena ale reputatului profesor au ca scop oprirea unui act terorist ce va afecta soarta fiecărei persoane de pe glob. Descoperiri futuriste ale tiinei, picturi nemuritoare i explorarea unora dintre cele mai celebre clădiri ale frumosului ora italian punctează goana lui Langdon spre un deznodământ care ar putea schimba omenirea o dată pentru totdeauna.Vineri:16:00,18:45,21:00Sambata: 16:00,18:45,21:00Duminica: 16:00,18:45,21:00Luni: 16:00,18:45,21:00Marti: 16:00,18:45,21:00Miercuri: 16:00,21:15Joi: 16:00,21:15KUBO AND THE TWO STRINGS-KUBO SI LAUTA MAGICA (AG) 3DDUBLAT Regia:Travis KnightCu:Ralph Fiennes, Matthew McConaughey,Charlize Theron, Art ParkinsonGen film:AnimațieDurata:101 minuteKubo i lăuta magică este o aventură animată plasată într-o Japonie fantastică creată de legendarul studio Laika. Isteul Kubo, un adolescent bun la suflet, căruia îi dă voce Art Parkinson din Game of Thrones, duce o viaă modestă, spunând poveti oamenilor din orăelul lui de batină de pe malul mării, printre care Hosato (George Takei), Akihiro (Cary-Hiroyuki Tagawa) i Kameyo (Brenda Vaccaro). Existena linitită îi e dată peste cap în momentul când invocă fără să vrea un spirit din trecut, care năvălete din ceruri pe pământ pentru aduce la bun sfârit o vendetta veche de când lumea. Kubo îi unete forele cu Maimua (Charlize Theron) i cu Scarabeu (Matthew McConaughey), i pornete într-o aventură extraordinară pentru a-i salva familia, dar i pentru a dezlega misterul tatălui său, mort acum, odinioară cel mai mare samurai pe care omenirea l-a cunoscut vreodată. Cu ajutorul lăutei sale magice, Kubo trebuie să se lupte cu zei i cu montri, printre care cei mai fioroi sunt Regele Moon (Ralph Fiennes), dar i diabolicele surori Gemene (Rooney Mara). Va reui el, oare, să desluească secretul motenirii sale, să-i reunească familia, i să-i împlinească, astfel, destinul eroic?Vineri:14:00,16:30-DUBLATSambata: 11:45,13:45-DUBLAT Duminica: 11:45,13:45-DUBLATLuni: 16:30-DUBLATMarti: 16:30-DUBLATMiercuri: 14:00,16:30-DUBLATJoi: 14:00,16:30-DUBLATTHE GIRL ON THE TRAIN-FATA DN TREN (N-15) 2DRegia:Tate TaylorCu:Chris Evans, Emily Blunt, Jared Leto, Laura PreponGen film:ThrillerDurata:112 minuteRomanul, apărut i la noi cu titlul Fata din tren, spune povestea unei tinere femei – a cărei viaă nu este tocmai roz – care urmărete în fiecare dimineaă, luând acelai tren, un cuplu tânăr i aparent perfect, ce locuiete într-o casă de lângă calea ferată. Într-o zi vede însă ceva ce o ochează i astfel ajunge să ia parte la vieile pe care le-a observat doar de pe margine.Vineri:14:00, 19:15Sambata: 14:00, 19:15Duminica: 14:00, 19:15Luni: 19:15Marti: 19:15Miercuri: 17:00,21:30Joi: 17:00,21:30STORKS-BERZELE (AG) 3D DUBLATRegia:Nicholas Stoller, Doug SweetlandCu:Ty Burrell, Katie Crown, Jennifer Aniston, Andy SambergGen film:Animație,Comedie,Familie,FantasticDurata:92 minuteBerzele, clasicul mijloc de transport pentru nou-născui, s-au reprofilat. Ele nu mai expediază bebelui, ci pachete. Când apare, însă, o comandă pentru un pui de om, cea mai competentă barză-curier trebuie să îndrepte problema i să livreze copilul.Vineri:14:15 DUBLATSambata: 12:15,14:00 DUBLATDuminica: 12:15,14:00 DUBLATMiercuri: 14:15 DUBLATJoi: 14:15 DUBLAT