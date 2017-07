PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 21.07.2017 –27.07.2017

Ştire online publicată Miercuri, 19 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Amityville: The Awakening/Amityville:Trezirea la viata (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Franck KhalfounCu:Bella Thorne, Cameron Monaghan, Mckenna Grace, Jennifer Jason Leigh, Jennifer MorrisonGen film:Horror,ThrillerDurata:85 minuteBelle, împreună cu sora ei mai mică și fratele ei geamăn, care este în comă, se mută cu mama lor într-o nouă locuință, iar asta pentru a economisi banii necesari asistenței medicale pentru frățiorul aflat în comă. Curând, însă, evenimente supranaturale încep să aibă loc în noul lor cămin. Unul dintre acestea este inexplicabila ieșire din comă a băiatului. Belle începe să suspecteze că mama lor le ascunde ceva și realizează ulterior că s-au mutat în infama casă Amityville.Miercuri:21:00Joi:21:00DUNKIRK-DUNKIRK (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Christopher NolanCu:Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh,Mark RylanceGen film:Acțiune,DramăDurata:107 minutePovestea filmului Dunkirk surprinde trupele britanice și ale aliaților înconjurate de inamici pe plaja franceză și forțate să facă față unui asalt aproape imposibil de rezistat.Filmul reunește o distribuție impresionantă din care fac parte actorii Tom Hardy („Mad Max: Drumul furiei”), Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy și debutantul Fionn Whitehead. Filmul este produs de Christopher Nolan și Emma Thomas, iar Jake Myers este producător executiv.Vineri: 14:30,18:45,21:00Sambata: 12:15,14:30,18:45,21:00Duminica: 12:15,14:30,18:45,21:00Luni: 18:45,21:00Marti: 18:45,21:00Miercuri: 16:15,18:45Joi: 16:15,18:45VALERIAN AND HE CITY OF THOUSAND PLANETS-VALERIAN SI ORASUL CELOR O MIE DE PLANETE (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Luc BessonCu:Cara Delevingne, Dane DeHaan, Ethan Hawke,John Goodman, Clive Owen, RihannaGen film:Acțiune,Aventuri,SFDurata:129 minute“Valerian și orașul celor o mie de planete” este noul film de aventuri SF al lui Luc Besson, legendarul regizor al unor filme care au făcut istorie, precum Leon, Al cincilea element, sau Lucy, și se bazează pe seria de benzi desenate-cult cu același nume, care au inspirat o generație de artiști, scriitori și cineaști.În secolul 28, Valerian (Dane DeHaan) și Laureline (Cara Delevingne), formează o echipă pentru operațiuni speciale, însărcinată cu menținerea ordinii în teritoriile locuite de oameni.Cei doi sunt trimiși de Ministerul Apărării într-o misiune în uimitorul oraș Alpha, o metropolă care e în expansiune continuă, și unde specii din toate colțurile universului și-au dat întâlnire pentru a împărtăși cu ceilalți cunoștințele, informațiile și cultura.În centrul metropolei, însă, și-a făcut loc o forță întunecată și misterioasă care amenință existența pașnică a Orașului celor o mie de planete, iar Valerian și Laureline trebuie să pornească într-o cursă contracronometru pentru a identifica și anihila amenințarea, și pentru a proteja, astfel, Alpha, dar și viitorul Universului.Vineri: 16:00,18:50,21:15Sambata: 13:45, 18:50,21:15Duminica: 13:45, 18:50,21:15Luni: 18:50Marti: 18:50Miercuri: 16:00,18:50,21:15Joi:18:50FANTASTIC JOURNEY TO OZ-FANTASTICA CALATORIE DIN OZ (AG) 3D DUBLATRegia:Vladimir ToropchinCu:Dmitriy Dyuzhev, Konstantin Khabenskiy,Sergey ShnurovGen film:Animație:FamilieDurata:91 minuteWizart Animation aduce, din 14 iulie, pe marile ecrane cea mai nouă aventură magică din Oz, unde personajele cu care ne-am obișnuit deja - Leul, Omul de Tinichea și Sperietoarea - vor face cunoștință cu o eroină neașteptată.Nepoata legendarei Dorothy găsește din întâmplare pantofii fermecați, iar curiozitatea o trimite direct în Oz, chiar în momentul în care un vrăjitor malefic încearcă să pună stăpânire pe ținut. Personajele clasice, alături de altele noi vor aduce culoare, optimism și multă distracție într-o poveste încântătoare.Vineri: 14:15Sambata: 12:00Duminica: 12:00Luni: 16:15Marti: 16:5Miercuri: 14:15Joi:16:15WAR FOR THE PLANET OF THE APES-PLANETA MAIMUTELOR:RAZBOIUL (AP-12) 3DRegia:Matt ReevesCu:Judy Greer, Woody Harrelson, Andy Serkis,Steve Zahn, Ty OlssonGen film:Acțiune,Aventuri,Dramă,SF,ThrillerO națiune de primate extrem de evoluate genetic, condusă de Caesar, intră într-un amplu conflict armat cu oamenii.Vineri: 15:45,18:30,21:20Sambata: 15:45,18:30,21:20Duminica: 15:45,18:30,21:20Luni: 17:30,20:20Marti: 17:30,20:30Miercuri: 15:45,18:30,21:20Joi: 17:30,20:30ALOYS-ALOYS (AP-12) 2DRegia:Tobias NölleCu:Tilde von Overbeck, Kamil Krejcí, Georg Friedrich, Agnes LampkinGen film:DramăDurata:91 minuteAloys Adorn este un detectiv privat de vârstă mijlocie care trăiește și lucrează cu tatăl lui. El experimentează viața de la o distanță sigură, printr-o cameră video cu care înregistrează 24 de ore pe zi, iar colecția lui masivă de casete e organizată și vizionată obsesiv acasă. Însă când tatăl lui moare, Aloys rămâne singur, iar existența lui protejată începe să se dezintegreze. După o noapte de băut, Aloys se trezește într-un autobuz public și-și dă seama că toate casetele lui, ca si camera de filmat, au fost furate. Peste puțin timp, o femeie misterioasă îl sună ca să îl șantajeze. Ea se oferă să returneze casetele dacă Aloys o să încerce o invenție japoneză obscură numită ‘telephone walking’ cu ea, în care imaginația e singura lor conexiune. Pe măsură ce se afundă din ce în ce mai mult și se îndrăgostește de vocea de la celălalt capăt al telefonului, femeia deschide un nou univers care îi permite lui Aloys să iasă din izolarea lui și în viața reală.Vineri: 14:45,19:00Sambata: 14:45,19:00Duminica: 14:45,19:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri: 14:45,19:00Joi: 19:00SPIDER-MAN:HOMECOMING-OMUL PAIANJEN:INTOARCEREA ACASA (AP-12) 3DRegia:Jon WattsCu:Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.Gen film:Acțiune,Aventuri,Fantastic,SFDurata:134 minuteUn tânăr Peter Parker/Omul - Păianjen (Tom Holland), care a debutat în Captain America: Civil War, intră în Universul Cinematografic Marvel, jucând rolul titular din Omul-păianjen: Întoarcerea acasă. Adorat de o lume întreagă, Spider-Man este cel mai popular personaj de benzi desenate din istorie și bijuteria coroanei pentru Marvel comics, spun realizatorii. Acum, el revine într-o nouă versiune, proaspătă și hazlie, produsă de Marvel Studios, care îl aduce pe Peter Parker pentru prima dată pe ecran alături de eroii Universului Cinematografic Marvel.Încântat de experiența sa alături de răzbunători/Avengers, Peter revine acasă, unde locuiește împreună cu mătușa May (Marisa Tomei), evoluând sub directa supraveghere a noului său mentor, Tony Stark (Robert Downey Jr.). Peter încearcă să revină la vechea sa rutină zilnică – atras de gândul de a deveni ceva mai mult decât un simplu vecin cumsecade – dar atunci când apare Vulturul (Michael Keaton), un nou personaj malefic, acesta devine un pericol pentru toate lucrurile importante din viața lui Peter. Momentul său a sosit, pentru că el este pus la încercare pentru a deveni eroul care trebuie să devină.În Omul - păianjen: întoarcerea acasă, Peter Parker încearcă să se alăture Răzbunătorilor. Dar Tom Holland, care-l interpretează pe țesătorul plaselor de păianjen, are o mulțime de obstacole de depășit până să se alăture eroilor săi favoriți. „După ce trece prin lupta vieții sale alături de Răzbunători, în timpul Războiului Civil, se trezește că nu mai are nimic de făcut”, explică Holland. „Tony Stark l-a însărcinat să se ocupe de toate problemele cartierului, cum ar fi să dea jos pisicile și câinii din copaci, să le ajute pe bătrâne să traverseze strada, sau să-i prindă pe hoții de buzunare – nimic prea periculos. Dar apoi, Spider-Man dă peste armamentul high-tech, iar asta îl obligă să-și dezvolte și să-și folosească noi abilități și puteri”.Iar dacă Peter va deveni demn de calitatea de Avenger, vom vedea până la finalul filmului.Sambata:16:15Duminica: 16:15Luni: 21:15Marti 21:15Joi: 21:15THE HOUSE-OPRATIUNEA “CAZINOUL” (N-15) 2DRegia:Andrew Jay CohenCu:Will Ferrell, Allison Tolman, Amy Poehler,Andrea Savage, Jason MantzoukasGen film:ComedieDurata:88 minuteDupă ce Scott și Kate Johansen (Will Ferrell și Amy Poehler) pierd economiile pentru studiile fiicei lor Alex, îi cuprinde disperarea la gândul că singurul lor copil nu va absolvi facultatea. Cu ajutorul vecinului Frank (Jason Mantzoukas) decid să deschidă un casino ilegal în casă.„Operațiunea Cazinoul” este primul lung metraj regizat de Andrew Jay Cohen, după un scenariu scris împreună cu Brendan O’Brien. Comedia este produsă de Nathan Kahane, Joe Drake, Brendan O’Brien, Andrew Jay Cohen, Jessica Elbaum, Will Ferrell și Adam McKay.Vineri: 17:00Sambata: 17:00Duminica: 17:00Luni: 17:00Marti: 17:00Miercuri: 14:30POWIDOKI-IMAGINEA DE APOI (AP-12) 2DRegia:Andrzej WajdaCu:Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska, Zofia WichlaczGen film:Biografic,Dramă,IstoricDurata:98 minuteFilmul spune povestea carismaticului pictor Władysław Strzemińsk, care s-a opus realismului socialist și a reușit să își păstreze libertatea artistică, în ciuda obstacolelor de ordin politic de care s-a lovitVineri: 16:45,20:45Sambata: 16:45,20:45Duminica:16:45,20:45Luni: 16:45,20:45Marti: 16:45,20:45Miercuri: 16:45,20:45Joi: 16:45,20:45DESPICABLE ME 3-SUNT UN MIC TICALOS 3 (AG) 3D DUBLATRegia:Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric GuillonCu:Jenny Slate, Kristen Wiig, Steve CarellGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,Familie,SFDurata:96 minuteEchipa care ne-a adus pe marile ecrane Sunt un mic ticălos, precum și două din cele mai de succes animațiii din 2013 și 2015, Sunt un mic ticălos 2 și Minionii, se întoarce pentru a continua aventurile lui Gru, Lucy, și a adorabilelor lor fiice, Margo, Edith și Agnes, alături, bineînțeles de simpaticii Minioni.Steve Carell le dă voce gemenilor Gru și Dru, Kristen Wiig, soției lui, Lucy, iar Trey Parker este vocea din spatele celui mai redutabil inamic pe care Gru va fi nevoit să-l înfrunte, Balthazar Bratt, un fost copil-vedetă încremenit în anii ’80, când a cunoscut o fulgerătoare ascensiune, apoi decădere ca protagonist a unui serial TV care a fost anulat brusc.Vineri: 14:00Sambata:12:00,14:00Duminica: 12:00,14:00Luni: 15:45Marti: 15:45Miercuri: 14:00Joi: 15:45