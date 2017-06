PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 21.04.2017 – 27.04.2017

Ştire online publicată Miercuri, 19 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

UNFOGETTABLE-OBSESIA TRECUTULUI (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Denise Di NoviCu:Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff StultsGen film:Dramă,ThrillerDurata:100 minuteHeigl este Tessa Connover, o femeie superbă și ambițioasă, recent divorțată care încearcă să se împace cu ideea că fostul ei soț și-a refăcut viața alături de o altă femeie. David și-a adus logodnica nu doar în casa unde au locuit împreună, ci și în viața fetiței lor, Lilly. Pe de altă parte, traumatizată de o experiență violentă din trecut, Julia (Rosario Dawson) face eforturi mari pentru a se ridica la nivelul așteptărilor în calitate de soție și mamă vitregă. Împinsă de o gelozie patologică, Tessa duce totul la extreme să o îndepărteze pe Julia și să îi facă viața un calvar.Miercuri:18:45,21:00Joi:18:45,21:00RICHARD THE STORK-BARZOIUL RICHARD (AG) 3D DUBLATAVANPREMIERARegia:Toby Genkel, Reza MemariCu:Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette Krebitz, Marcus Off, Jimmy ZoppiGen film:Animație,AventuriDurata:85 minuteRichard este un vrăbioi care e adoptat și crescut de o familie de berze. Cu timpul, ajunge să fie convins că și el este barză, dar, când berzele, păsări migratoare, o pornesc spre Africa atunci când vine iarna, Richard își dă seama că are o problemă. Decis să nu se lase înfrânt, Richard pornește pe urma familiei sale adoptive, așa cum poate: cu autobuzul, cu mașina, cu trenul, cu vaporul. În aventurile sale extraordinare, Richard e însoțit de o bufniță excentrică și un papagal iubitor de muzică disco. Va reuși el, oare, să dovedească familiei berzelor că e și el demn să poarte numele lor?Sambata:13:30Duminica:13:30Miercuri: 16:00Joi:16:00VIZITATORUL-VIZITATORUL (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Jamil HendiCu:Oana Irina Duțu, Ionuț GramaGen film:Dramă,Horror,ThrillerDurata:110 minuteLuca și Otilia caută să se așeze la oraș pentru a se putea întreține și pentru a-și putea croi un drum în viață. Cei doi se mută într-un apartament care nu e chiar cel mai propice loc pentru a crește un copil. Paranoia, teroarea și psihozele se insinuează în viețile lor, iar Luca descoperă niște adevăruri despre sine, despre apartament și despre lumea de dincolo.Vineri:18:50,20:50Sambata: 20:50Duminica: 20:50Luni: 18:50,20:50Marti: 18:50,20:50Miercuri: 18:50,20:50Joi: 18:50,20:50FAST&FURIOUS 8-FURIOS SI IUTE 8 (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERA PREMIERARegia:F. Gary GrayCu:Jason Statham, Dwayne Johnson, Vin Diesel,Ludacris, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson,Charlize TheronGen film:Acțiune,ThrillerDurata:136 minuteDupă Fast & Furious 7, unul din filmele care au ajuns cel mai rapid la 1 miliard de dolari încasări internaționale, și cel de-al șaselea titlu cu cele mai mari încasări din istorie, vine cel mai nou capitol din cea mai populară și mai îndrăgită serie din toate timpurile: FURIOS ȘI IUTE 8.Acum, Dom și Lett sunt în luna de miere, Brian și Mia s-au retras din acțiune, iar restul echipei a fost exonerată de orice vină. Cu toții par să ducă o viață cât de cât normală. Dar, când o femeie misterioasă (Charlize Theron), îl seduce pe Dom să intre în lumea interlopă, acesta pare că nu mai are scăpare, și, când acesta ajunge să-i trădeze pe cei care îi erau cei mai apropiați, cu toții vor fi supuși unor încercări cum nu și-au imaginat vreodată.De pe plajele din Cuba, trecând prin străzile din New York, și ajungând tocmai pe tărâmurile înghețate ale Mării Barenț, echipa noastră de elită va traversa tot globul pentru a opri un anarhist în planurile sale de a dezlănțui haosul asupra întregii lumi, dar și pentru a-l aduce înapoi acasă pe cel care i-a făcut să devină o familie.În FURIOS ȘI IUTE 8, lui Vin Diesel i se alătură o distribuție stelară, formată din Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky și Kurt Russell. Alături de nou-venita Charlize Theron îi vom regăsi pe Scott Eastwood și pe multipremiata cu Oscar, Helen Mirren. Filmul e regizat de F. Gary Gray (Straight Outta Compton), și produs de Neal H. Moritz, Michael Fottrell și Vin Diesel.Vineri:14:30,15:30,18:30,21:30Sambata: 12:00,15:30,17:15,19:30Duminica: 12:00,15:30,17:15,19:30Luni: 16:00,18:30,21:30Marti: 16:00,18:30,21:30Miercuri: 14:30,18:30,21:30Joi: 16:00,18:30,21:30GOING IN STYLE –JAF CU STIL (AP-12) 2DRegia:Zach BraffCu:Morgan Freeman, Michael Caine, Joey KingGen film:ComedieDurata:96 minuteCâștigătorii Premiului Oscar Morgan Freeman, Michael Caine și Alan Arkin formează o echipă de pomină și interpretează rolurile a trei prieteni de-o viață Willie, Joe și Al, care decid să riște viața liniștită de pensionar și jocurile de bingo lipsite de orice palpitație pentru un plan ilegal, atunci când toate economiile lor sunt pierdute din cauza unor tertipuri bancare. Disperați că nu-și pot plăti facturile și nu-și pot sprijini familia, cei trei iau măsuri extreme, ba chiar letale pentru o persoană la vârsta a treia: vor jefui însăși banca din cauza căreia au rămas fără baniVineri:18:40,20:40Sambata:18:15Duminica:18:15Luni: 18:40,20:40Marti: 18:40,20:40Miercuri: 18:40,20:40Joi: 18:40,20:40THE BOSS BABY-THE BOSS BABY:CINE-I SEF ACASA (AG) 3D DUBLATRegia:Tom McGrathCu:Kevin Spacey, Alec BaldwinGen film:ComedieDurata:97 minuteUn copil în costum și cu servietă face echipă cu fratele lui mai mare de 7 ani pentru a opri complotul mișelesc al directorului general al Puppy Co.Vineri:14:15,16:15Sambata: 14:15,16:15Duminica: 14:15,16:15Luni: 16:15Marti: 16:15Miercuri: 14:15,16:15Joi:16:15FUOCOAMMARE-FOC PE MARE (AG) 2DRegia:Gianfranco RosiCu:Samuele Pucillo, Samuele Caruana, Pietro Bartolo, Giuseppe FragapaneGen film:DocumentarDurata:106 minuteSamuele are 12 ani și trăiește pe o insulă în mijlocul mării Mediterane. Merge la școală și adoră să tragă și să vâneze cu praștia. Îi plac jocurile pe pământ, deși totul în jurul lui vorbește despre mare și despre bărbați, femei și copii care încearcă să o traverseze ca să ajungă pe insula sa. Pentru că nu este o insulă ca oricare alta. Este insula numită Lampedusa și a devenit o frontieră simbolică a Europei, traversată în ultimii 20 de ani de milioane de emigranți în căutarea libertății.Vineri:16:45Sambata: 16:45Duminica: 16:45Miercuri: 16:45Joi: 16:45GET OUT-FUGI! (N-15) 2DRegia:Jordan PeeleCu:Allison Williams, Daniel KaluuyaGen film:Horror,MisterDurata:103 minuteChris (Daniel Kaluuya, Sicario) și iubita sa, Rose (Allison Williams, Girls), au ajuns în relația lor la etapa în care acesta urmează să cunoască părinții fetei, pe Missy (Catherine Keener, Captain Phillips) și Dean (Bradley Whitford, The Cabin in the Woods).La început, Chris crede că amabilitatea exagerată a părinților fetei este doar emoție provocată de eforturile acestora de a se obișnui cu idea că aceasta e într-o relație interrasială, dar, pe măsură ce trece timpul, o serie de descoperiri bizare și din ce în ce mai tulburătoare îi dezvăluie un adevăr atât de cumplit cum nu și-ar fi putut imagina vreodată.În acest thriller captivant îi vom mai vedea pe Caleb Landry Jones (X-Men series), Stephen Root (No Country for Old Men), Milton (The Carmichael Show), Betty Gabriel (The Purge: Election Year), Marcus Henderson (Pete’s Dragon) și Lakeith Stanfield (Straight Outta Compton). Fugi! are scenariul și regia semnate de Jordan Peele (membru al duo-ului de comedieni Key and Peele), și este produs de Jason Blum, de la compania de producție Blumhouse, și de Sean McKittrick (Donnie Darko, Bad Words), Edward H. Hamm Jr. (Bad Words) și Jordan Peele.Vineri:18:45,21:00Sambata: 20:30Duminica: 20:30Luni:19:00,21:00Marti:19:00,21:00RABBIT SCHOOL-SCOALA IEPURASILOR (AG) 2D|3DDUBLATRegia:Ute von Münchow-PohlCu:Noah LeviGen film:Animație,FamilieDurata:79 minuteMax, un iepure de oraș ajunge din întâmplare într-o școală de modă veche, de unde nu poate pleca până nu deprinde arta unui adevărat iepure de Paște. Programul de pregătire este destul de sever, dar are norocul de a o avea alături pe Emmy, iar lupta cu vulpile viclene nu face decât să-i testeze curajul și încrederea în prieteni.Vineri:14:20 2D| 14:00 3DSambata: 12:30,14:20 2D| 11:45 3DDuminica: 12:30,14:20 2D| 11:45 3DLuni: 17:00 2D| 15:30 3DMarti: 17:00 2D| 15:30 3DMiercuri: 14:20 2D|14:00 3DPOWER RANGERS-POWER RANGERS (AP-12) 2DRegia:Dean IsraeliteCu:Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin, Dacre Montgomery, Becky G., Elizabeth BanksGen film:Acțiune,Aventuri,SFDurata:124 minuteProducția Lionsgate „Power Rangers” urmărește aventura a cinci adolescenți aparent obișnuiți care devin peste noapte eroi excepționali și trebuie să-și salveze orășelul natal și întreaga planetă de sub amenințarea unei forțe extraterestre. Destinul i-a ales, iar ei sunt singurii care pot înfrunta pericolul. Totuși, ca să reușească trebuie mai întâi să-și depășească problemele din viața de zi cu zi și, înainte de a fi prea târziu, să-si unească forțele pentru a deveni cu adevarat echipa Power Rangers.Seria care a cucerit o generație întreagă ajunge pe marile ecrane din 7 aprilie într-o ecranizare de proporții, realizată de producătorii Haim Saban, Brian Casentini, Wyck Godfrey și Marty Bowen. Un film distribuit de Freeman Entertainment, „Power Rangers” va fi disponibil în format 2D și 4DX.Sambata:20:15Duminica: 20:15SMURFS:THE LOST VILLAGE-STRUMFII:SATUL PIERDUT (AG) 3D DUBLAT Regia:Kelly AsburyCu:Mandy Patinkin, Rainn Wilson, Demi LovatoGen film:Animație,Aventuri,Comedie,Familie,FantasticDurata:89 minuteÎn anul 1958, animatorul belgian Pierre Culliford, supranumit Peyo, crea primele imagini cu Strumpfi – simpaticele personaje albastre care aveau să cucerească inimile publicului cinefil din toată lumea, generație după generație. Acum, povestea prinde viață într-o nouă interpretare, plină de culoare, magie și umor: animația „Ștrumpfii: Satul Pierdut”.O călătorie palpitantă îi așteaptă pe protagoniștii Strumpfița, Istețul, Bleguțul și Voinicul. Călăuziți de o hartă vrajită, străbat Pădurea Fermecată, în căutarea misteriosului sat pierdut. Dacă acolo trăiesc și alți strumpfi, trebuie neapărat să-i găsească înaintea maleficului vrăjitor Gargamel! Drumul le este presărat cu întâmplări magice și creaturi nemaivăzute, dar și cu pericole: de la flori carnivore și plante pupăcioase până la libelule cu năbădăi, multe surprize îi așteaptă la tot pasul pe năstrușnicii Strumpfi. Cei patru prieteni albaștri sunt pe punctul de a descoperi cel mai mare secret din istoria ștrumpfilor!Povestea animată transmite copiilor un mesaj pozitiv de pace și armonie, demonstrându-le puterea prieteniei și importanța muncii în echipă. Adulții vor aprecia în egală măsură aventura: personaje unice, candoare, suspans și umor din plin – iată ingredientele unei experiențe memorabile, pentru întreaga familie!Sambata: 12:15 DUBLATDuminica: 12:15 DUBLAT