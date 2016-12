PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 19.08.2016 – 25.08.2016

Ştire online publicată Joi, 18 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

MECHANIC:RESURRECTION-MECANICUL 2 (N-15?) 2DAVANPREMIERARegia:Dennis GanselCu:Tommy Lee Jones, Jessica Alba, Jason StathamGen film:Acțiune,Crimă,ThrillerArthur Bishop a crezut că și-a lăsat în urmă trecutul criminal, când dușmanul său cel mai periculos îi răpește iubirii vieții. Acum, el este obligat să călătorească prin toată lumea pentru a comite trei asasinate imposibile, făcând ce face el cel mai bine, să pară accidenteMiercuri:19:00Joi:19:00WAR DOGS-TIPII CU ARME (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERAGen film:ComedieDurata:149 minutePovestea adevărată a doi bărbați care au încheiat contracte cu Pentagonul pentru înarmarea aliaților Americii în Afganistan.Vineri:19:45Sambata: 16:00,20:00Duminica: 16:00,20:00Luni: 19:45Marti: 19:45Miercuri: 19:45Joi: 19:45BARBIE:STAR LIGHT ADVENTURE-BARBIE ÎN AVENTURA SPAȚIALĂ (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Michael GoguenCu:Erica Lindbeck, Laura PostGen film:AnimațieBarbie™ este o prințesă cosmică care zboară cu nava ei spațială într-un univers îndepărtat, avându-l alături pe cățelușui ei devotat și adorabil, Pupcorn.Într-o zi, totul se schimbă, când strălucirea stelelor începe să pălească, și dansul lor prin univers să încetinească. Barbie™ pleacă, așadar, pe o nouă planetă minunată pentru a se alătura unei echipe speciale de salvare, cu o misiune extraordinară: să salveze stelele.Alături de noii ei prieteni vor face totul ca să salveze galaxia, și va trece prin cele mai nevăzute aventuri cu nava ei spațială. Barbie™ va descoperi că, dacă își ascultă inima, și dacă are alături prieteni buni cărora să le ceară ajutorul, ar putea deveni lidera pe care o așteaptă un întreg univers!Vineri:14:15Sambata: 14:15Duminica: 14:15Luni: 16:00Marti: 16:00Miercuri: 16:00Joi: 16:00PETE‘S DRAGON-PETE SI DRAGONUL (AG) 3D DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:David LoweryCu:Robert Redford, Oakes Fegley, Bryce Dallas HowardGen film:Aventuri:FamilieDurata:105 minuteAflat ca regizor la al doilea lungmetraj, David Lowery ne prezintă Pete’s Dragon, povestea unui tânăr orfan și a celui mai bun prieten al lui, Elliott, care, întâmplător, este dragon.Vineri:14:00-DUBLATSambata: 11:45,14:00,16:15-DUBLATDuminica: 11:45,14:00,16:15-DUBLATLuni: 16:15-DUBLATMarti: 16:15-DUBLATMiercuri:14:00, 16:15-DUBLATJoi: 14:00, 16:15-DUBLATBEN-HUR-BEN-HUR (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Timur BekmambetovCu:Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi, Jack Huston, Ayelet ZurerGen film:Aventuri,Dramă,IstoricDurata:123 minuteFilmul are la bază romanul din 1880 al lui Lew Wallace, Ben-Hur: A Tale of the Christ, cu evreul Ben Hur drept personaj central, un prinț al Ierusalimului trădat și vândut ca sclav. Povestea izbăvirii sale se dezvoltă în paralel cu cea a vieții și crucificării lui Iisus, care se întâmplă să activeze în aceeași regiune în care este obligat să îli ducă existența și Ben Hur.Vineri:16:10,20:30Sambata: 16:10,20:30Duminica: 16:10,20:30Luni: 16:10,20:30Marti: 16:10,20:30Miercuri:21:00Joi: 21:00THE VIOLIN TEACHER-PROFESORUL DE VIOARA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Sérgio MachadoCu:Sandra Corveloni, Lázaro Ramos, Kaique de JesusGen film:Dramă,MuzicalDurata:102 minuteDupă ce pierde un post în prestigioasa orchestră simfonică din Sao Paolo, Laerte, un violonist talentat, se întreține dând lecții de muzică adolescenților dintr-o școală publică din Heliopolis, cea mai mare favelă din Brazilia. Calea sa e plină de obstacole, dar puterea muzicii și prietenia ce se înfiripă între profesor și elevii săi vor deschide uși într-o nouă lume.Vineri:17:00,19:15Sambata: 12:30,17:00,19:15Duminica: 12:30,17:00,19:15Luni: 17:00,19:15Marti: 17:00,19:15Miercuri: 17:00,19:15Joi: 17:00,19:15LIGHTS OUT-LUMINI STINSE (N-15) 2DRegia:David F. SandbergCu:Teresa Palmer, Maria Bello, Gabriel Bateman,Billy BurkeGen film:HorrorDurata:81 minuteCând fratele ei mai mic, Martin, începe să trăiscă stări și situații care i-au pus și ei cândva la încercare sănătatea mintală, Rebecca pornește în căutarea adevărului de dincolo de teroare. Tânăra va ajunge față în față cu o entitate cu un inexplicabil atașament față de mama lor, Sophie.Vineri:22:00Sambata: 22:15Duminica: 22:15Luni: 22:00Marti: 22:00Miercuri: 22:00Joi: 22:00SAUSAGE PARTY-PETRECEREA CARNATILOR (N-15) 2D-SUBTITRATRegia:Greg Tiernan, Conrad VernonCu:Seth Rogen, Paul Rudd, Michael Cera, Kristen Wiig, Jonah Hill, James FrancoGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:83 minutePetrecerea cârnaților, primul film de animație CG pentru adulți, ne vorbește despre un cârnat, liderul unui grup de produse de supermarket, aflat în căutarea adevărului despre propria lor existență și despre ceea ce li se întâmplă cu adevărat produselor alimentare după ce părăsesc rafturile magazinelor. Personajele filmului sunt însuflețite de către unii dintre cei mai talentați actori de comedie ai prezentului – Michael Cera, James Franco, Salma Hayek, Jonah Hill, Nick Kroll, David Krumholtz, Danny McBride, Edward Norton, Seth Rogen, Paul Rudd și Kristen Wiig.Vineri:18:00Sambata: 18:15Duminica: 18:15Luni: 18:00Marti: 18:00Miercuri: 18:00Joi: 18:00HELL OR HIGH WATER-CU ORICE PRET (N-15) 2DRegia:David MackenzieCu:Jeff Bridges, Chris Pine, Ben FosterGen film:Crimă,DramăDurata:102 minuteDoi frați, un fost pușcăriaș și un tată divorțat, sunt anunțați că ferma familiei urmează să fie lichidată de bancă, așa că decid să pornească un șir de jafuri pline de adrenalină pentru a strânge bani ca să răscumpere afacerea. Un om al legii cu multă experiență le ia urmele, hotărât să îi prindă.Vineri:21:15Sambata: 21:15Duminica: 21:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 21:15Joi: 21:15SOUS LES JUPES DES FILLES-CE ASCUND FEMEILE (AG) 2DRegia:Audrey DanaCu:Vanessa Paradis, Laetitia Casta, Julie Ferrier,Isabelle Adjani, Audrey Fleurot, Audrey DanaGen film:Comedie,RomanticDurata:116 minuteO poveste despre 11 femei care traiesc in Paris. Fiecare dintre acestea are propriile ei probleme: cariera, dragostea, banii, familia. Fiecare dintre acestea are calitatile si complexele ei. Ele arata tot timpul elegant si isi ascund trairile interioare.Vineri:14:30,21:20Sambata: 14:30,21:20Duminica: 14:30,21:20Luni: 21:20Marti: 21:20Miercuri: 14:30,21:20Joi: 14:30,21:20SUICIDE SQUAD-BRIGADA SINUCIGASILOR (N-15)3DRegia:David AyerCu:Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney, Cara Delevingne, Ben AffleckGen film:Acțiune,Crimă,FantasticDurata:122 minuteSunt celebri pentru faptele lor rele și pentru anarhia pe care o provoacă oriunde ar ajunge, dar guvernul Statelor Unite a reușit să-i prindă și să-i vâre după gratii. Pentru a-și micșora pedeapsa, nelegiuiții acceptă sinucigașe misiuni sub acoperire, conștienți că eșecul înseamnă moartea. După ce și-au folosit puterile și inteligența pentru rău, Joker-ul, Harley Quinn, Deadshot și colegii lor vor lupta de data aceasta de partea binelui.Vineri:16:15,18:45Sambata: 18:45Duminica: 18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45THE SECRET LIFE OF PETS-SINGURI ACASA (AG)2D/3D Regia:Yarrow Cheney, Chris RenaudCu:Louis C.K., Kevin Hart, Jenny Slate, Hannibal Buress, Eric Stonestreet, Ellie Kemper, Dana Carvey, Albert BrooksGen film:Animație,Comedie,FamilieDurata:90 minuteIllumination Entertainment și Universal Pictures prezintă cel de-al cincilea lor proiect comun, animaia SINGURI ACASĂ, o comedie despre ce fac animăluțele noastre de companie după ce noi plecăm la serviciu sau la școală zi de zi.Superstarurile Eric Stonestreet și Kevin Hart debutează ca voci de animație de lung metraj, și lor li se alătură Ellie Kemper, Lake Bell, Jenny Slate, Bobby Moynihan, Hannibal Buress și Albert Brooks.Producători sunt Chris Meledandri, fondator și CEO Illumination, împreună cu Janet Healy, colaboratoarea sa de lungă durată, iar regizori sunt Chris Renaud (Despicable Me, Despicable Me 2) și Yarrow Cheney. Scenariul le aparține lui Brian Lynch, Cinco Paul & Ken Daurio.Vineri:14:10 3D dublat, 16:00-2D dublat,18:403D subtitratSambata: 12:10,14:10 3D dublat,12:152D dublat,18:40 3D subtitratDuminica: 12:10,14:10 3D dublat,12:152D dublat,18:40 3D subtitratLuni: 18:40 3D subtitratMarti: 18:40 3D subtitratMiercuri: 15:00-3D dublat,17:00 3D subtitratJoi: 15:00-3D dublat,17:00 3D subtitrat